Как сделать так, чтобы ресницы росли быстрее: 7 советов от дерматолога

Как сделать так, чтобы ресницы росли быстрее / © Credits

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Однако что делать, когда ресницы потеряли свою силу из-за частого наращивания, агрессивного макияжа или просто с возрастом стали тоньше и реже, рассказало издание Real Simple и ответ — в комплексном уходе и терпеливом отношении к своему телу.

Очистка — первый шаг к росту

Гигиена ресниц — это не прихоть, а необходимость. Ресницы, как и волосы на голове, впитывают в себя пыль, кожный жир и остатки косметики. Если вы засыпаете с тушью — рискуете спровоцировать ломкость и потерю волосков. Каждый вечер очищайте ресницы мягким средством, без спиртов и агрессивных компонентов. Это не только продлит жизнь ресниц, но и подготовит их к дальнейшему уходу.

Расчесывание — не только для волос на голове

Ежедневное расчесывание ресниц специальной щеточкой (можно использовать чистую палочку от старой туши) помогает не только распутать волоски, но и стимулирует кровообращение в фолликулах. Это, в свою очередь, активизирует рост. Осторожные движения от корней к кончикам — ежедневный ритуал, который займет минуту, но даст заметный эффект уже через несколько недель.

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Сыворотки и кондиционеры — инвестиция в красоту

Рынок предлагает множество средств по уходу за ресницами: кондиционеры, укрепляющие волоски, и сыворотки, стимулирующие рост. Кондиционеры, обогащенные касторовым маслом, витамином Е, пантенолом, пептидами и растительными экстрактами, помогают увлажнить ресницы и защитить их от ломкости.

Питание — все начинается изнутри

Без питательных веществ никакие сыворотки не сработают. Ресницы, как и любые другие волосы, нуждаются в белке, витаминах группы B (особенно биотина), витамине С, цинке и Омега-3 жирных кислотах. Включите в свой рацион:

авокадо, лосось, грецкие орехи, семена льна и чиа;

зелень (особенно шпинат, брокколи);

яйца, печень, зерно и бобовые.

При необходимости можно добавить в рацион коллаген или биотиновые добавки, но только после консультации с врачом.

Не спешите: рост ресниц — это не марафон

Естественный цикл роста ресниц длится от 6 до 12 недель. В это время волоски проходят три фазы:

анаген (активный рост),

катаген (переходная фаза),

телоген (фаза покоя и выпадения).

Так что не стоит ждать мгновенного результата. Дайте время вашему организму и соблюдайте режим ухода — результаты обязательно появятся.

Будьте осторожны с макияжем

Используйте только качественную тушь и избегайте водостойкой формулы для ежедневного использования — она трудно смывается и часто приводит к потере ресниц. Всегда тщательно, но деликатно снимайте макияж. И главное — не пользуйтесь чужой косметикой и не оставляйте тушь на ночь.

Проконсультируйтесь со специалистом, если есть тревожные симптомы

Внезапное или чрезмерное выпадение ресниц может сигнализировать о гормональных нарушениях, аутоиммунных заболеваниях или реакции на определенные медикаменты. Если вы заметили значительное изящество, зуд или раздражение — не медлите с визитом к дерматологу.

Взгляд, говорящий больше, чем слова

Пышные, здоровые ресницы — это не привилегия единиц, а результат бережного ухода и любви к себе. И хотя волшебную палочку еще не изобрели, регулярные процедуры, правильное питание и терпение творят настоящие чудеса. Пусть ваш взгляд всегда будет вашим сильнейшим аргументом.