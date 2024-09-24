Как сделать тейпирование на лбу от возрастных морщин

В последнее время в соцсетях приобретает популярность тейпирование, как способ избавиться от морщин на лбу.
На странице krasa.bez.ykoliv поделились методикой, которая поможет вам сохранить молодость кожи.
Преимущества тейпирования
- Уменьшает морщины: регулярное использование может помочь разгладить кожу.
- Улучшает тонус: тейп поддерживает мышцы лица, что может улучшить их тонус.
- Легко использовать: процедура не занимает много времени и её можно легко повторить дома.
Подготовка:
- Очистка. Смойте макияж и загрязнения с лица;
- Тонизирование лица ухаживающими средствами;
- Нанесение сыворотки или крема за 30 минут до тейпирования, чтобы подготовить кожу.
Как клеить:
- Возьмите тейп, замерьте на высоту вашего лба и отрежьте необходимую длину;
- Разрежьте тейп пополам по длине. У вас должно получиться два кусочка;
- Возьмите один кусок и разрежьте его пополам по длине, но не до конца;
- Можете закруглить углы, чтобы тейп выглядел более эстетично;
- Вторую половинку тейпа разрежьте пополам по ширине;
- Возьмите первую половинку, снимите защитную бумагу и начните клеить его на лоб. Одну его сторону приклейте между бровей, две другие части заведите на лоб, немного по бокам. Важно делать все без натяжения кожи;
- Сделайте проглаживающие движения для активации работы тейпа;
- Возьмите два оставшихся кусочка и также закруглите их углы;
- Наклейте их на лоб, с двух сторон от первого тейпа.
Важно:
- Тейп наносить на кожу без натяжения;
- Активируйте его поглаживающими движениями вверх;
- После нанесения тейпа подождите 15 минут и посмотрите комфортно ли вам с ним. В идеале вы не должны его чувствовать;
- Носите тейп 4-8 часов и осторожно снимайте;
Эффект будет заметен сразу после первой процедуры, однако кратковременный. Клейте тейп 21 день, чтобы получить мышечную память и затем 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать результат.
Используйте эластичный медицинский тейп, который хорошо приклеивается и не вызывает раздражения. Тейпирование – это простой и эффективный способ борьбы с морщинами на лбу и межбровках.
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