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Как сделать тейпирование на лбу от возрастных морщин

Как сделать тейпирование на лбу от возрастных морщин

Как сделать тейпирование от возрастных морщин / Фото: Credits

В последнее время в соцсетях приобретает популярность тейпирование, как способ избавиться от морщин на лбу.

На странице krasa.bez.ykoliv поделились методикой, которая поможет вам сохранить молодость кожи.

Преимущества тейпирования

  • Уменьшает морщины: регулярное использование может помочь разгладить кожу.
  • Улучшает тонус: тейп поддерживает мышцы лица, что может улучшить их тонус.
  • Легко использовать: процедура не занимает много времени и её можно легко повторить дома.

Подготовка:

  • Очистка. Смойте макияж и загрязнения с лица;
  • Тонизирование лица ухаживающими средствами;
  • Нанесение сыворотки или крема за 30 минут до тейпирования, чтобы подготовить кожу.

Как клеить:

  • Возьмите тейп, замерьте на высоту вашего лба и отрежьте необходимую длину;
  • Разрежьте тейп пополам по длине. У вас должно получиться два кусочка;
  • Возьмите один кусок и разрежьте его пополам по длине, но не до конца;
  • Можете закруглить углы, чтобы тейп выглядел более эстетично;
  • Вторую половинку тейпа разрежьте пополам по ширине;
  • Возьмите первую половинку, снимите защитную бумагу и начните клеить его на лоб. Одну его сторону приклейте между бровей, две другие части заведите на лоб, немного по бокам. Важно делать все без натяжения кожи;
  • Сделайте проглаживающие движения для активации работы тейпа;
  • Возьмите два оставшихся кусочка и также закруглите их углы;
  • Наклейте их на лоб, с двух сторон от первого тейпа.

Важно:

  • Тейп наносить на кожу без натяжения;
  • Активируйте его поглаживающими движениями вверх;
  • После нанесения тейпа подождите 15 минут и посмотрите комфортно ли вам с ним. В идеале вы не должны его чувствовать;
  • Носите тейп 4-8 часов и осторожно снимайте;

Эффект будет заметен сразу после первой процедуры, однако кратковременный. Клейте тейп 21 день, чтобы получить мышечную память и затем 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать результат.

Используйте эластичный медицинский тейп, который хорошо приклеивается и не вызывает раздражения. Тейпирование – это простой и эффективный способ борьбы с морщинами на лбу и межбровках.

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