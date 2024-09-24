Как сделать тейпирование на лбу от возрастных морщин

В последнее время в соцсетях приобретает популярность тейпирование, как способ избавиться от морщин на лбу.

На странице krasa.bez.ykoliv поделились методикой, которая поможет вам сохранить молодость кожи.

Преимущества тейпирования

Уменьшает морщины: регулярное использование может помочь разгладить кожу.

регулярное использование может помочь разгладить кожу. Улучшает тонус: тейп поддерживает мышцы лица, что может улучшить их тонус.

тейп поддерживает мышцы лица, что может улучшить их тонус. Легко использовать: процедура не занимает много времени и её можно легко повторить дома.

Подготовка:

Очистка. Смойте макияж и загрязнения с лица;

Тонизирование лица ухаживающими средствами;

Нанесение сыворотки или крема за 30 минут до тейпирования, чтобы подготовить кожу.

Как клеить:

Возьмите тейп, замерьте на высоту вашего лба и отрежьте необходимую длину;

Разрежьте тейп пополам по длине. У вас должно получиться два кусочка;

Возьмите один кусок и разрежьте его пополам по длине, но не до конца;

Можете закруглить углы, чтобы тейп выглядел более эстетично;

Вторую половинку тейпа разрежьте пополам по ширине;

Возьмите первую половинку, снимите защитную бумагу и начните клеить его на лоб. Одну его сторону приклейте между бровей, две другие части заведите на лоб, немного по бокам. Важно делать все без натяжения кожи;

Сделайте проглаживающие движения для активации работы тейпа;

Возьмите два оставшихся кусочка и также закруглите их углы;

Наклейте их на лоб, с двух сторон от первого тейпа.

Важно:

Тейп наносить на кожу без натяжения;

Активируйте его поглаживающими движениями вверх;

После нанесения тейпа подождите 15 минут и посмотрите комфортно ли вам с ним. В идеале вы не должны его чувствовать;

Носите тейп 4-8 часов и осторожно снимайте;

Эффект будет заметен сразу после первой процедуры, однако кратковременный. Клейте тейп 21 день, чтобы получить мышечную память и затем 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать результат.

Используйте эластичный медицинский тейп, который хорошо приклеивается и не вызывает раздражения. Тейпирование – это простой и эффективный способ борьбы с морщинами на лбу и межбровках.

Читайте также: