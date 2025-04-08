Как сделать твердые духи из двух ингредиентов в домашних условиях / © Credits

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В безумном ритме современной жизни мы все чаще ищем удобство в самых маленьких вещах. Чтобы аромат сопровождал нас каждый день, не занимал много места в сумочке и не было риска, что он прольется или разбьется, мир красоты предлагает альтернативу — твердые духи. Компактные, экономные и невероятно удобные, могут стать стильным аксессуаром для любой женщины. А самое приятное — создать их можно собственноручно с минимальным набором ингредиентов.

Твердые духи — восковая или жирная основа, смешанная с ароматическими веществами. Они не содержат спирта, поэтому не сушат кожу, не провоцируют раздражений, идеально подходят для людей с чувствительной кожей или тех, кто хочет более деликатного, «интимного» аромата, хорошо держащегося на теле. Их удобно наносить на запястье, за уши, на шею — в любой момент, даже в транспорте или на работе.

Как приготовить твердые духи дома: самый простой рецепт

В блоге kriss.perfect_mom показали чрезвычайно простой способ приготовления духов из двух ингредиентов: вазелина и любимых духов. Такой вариант подходит для новичков, только знакомящихся с арома-творчеством или для тех, кто хочет быстрый результат без лишних хлопот.

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Что понадобится

Вазелин

Любимые духи

Что делать

Растопите вазелин. Положите вазелин в небольшую миску и поставьте в горячую воду на 1–2 мин, или разогрейте в микроволновке буквально несколько секунд (осторожно, не перегрейте). Добавьте аромат. Пока вазелин еще жидкий, быстро добавьте к нему ваши духи — просто распылите их непосредственно в емкость. Можно сделать 5-10 пшиков или налить немного жидкости с помощью пипетки. Тщательно перемешайте. Аккуратно, но быстро смешайте оба ингредиента до однородной массы. Аромат должен равномерно распределиться по всей текстуре. Перелейте в форму. Идеально подойдет пустой футляр от жесткого дезодоранта, коробочка из-под блеска для губ или даже небольшой контейнер для крема. Перед использованием обязательно продезинфицируйте емкость. Охладите. Плотно закройте крышечкой и поставьте в холодильник на 1 час до полного застывания. После этого твердые духи готовы к использованию.

Советы

Чем больше духов — тем интенсивнее аромат. Но не переусердствуйте, чтобы не нарушить текстуру.

Используйте только проверенные духи. Дешевые композиции могут не сочетаться с жирным основанием и испортиться.

Добавьте каплю витамина Е. Это увеличит срок хранения и позаботится о коже.

Храните в прохладном месте. Летом или в жару твердые духи могут таять.

Твердые духи — это не только об аромате, но и о настроении, ритуале заботы о себе, возможности быть творцом. Они легко помещаются в крошечную косметичку, не разбиваются в дороге, в низ нет алкоголя в составе и не улетучиваются. И самое главное — они абсолютно индивидуальные и личные. Аромат, который вы создадите собственноручно, будет не похож ни на один другой.

Зачем искать в магазинах идеальный аромат, если его можно сделать дома — всего за несколько минут и из простых ингредиентов.