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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
281
Время на прочтение
3 мин

Как сделать твердые духи из двух ингредиентов в домашних условиях

Это простой домашний рецепт для тех, кто хочет что бы под рукой всегда был любимый аромат.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать твердые духи из двух ингредиентов в домашних условиях

Как сделать твердые духи из двух ингредиентов в домашних условиях / © Credits

В безумном ритме современной жизни мы все чаще ищем удобство в самых маленьких вещах. Чтобы аромат сопровождал нас каждый день, не занимал много места в сумочке и не было риска, что он прольется или разбьется, мир красоты предлагает альтернативу — твердые духи. Компактные, экономные и невероятно удобные, могут стать стильным аксессуаром для любой женщины. А самое приятное — создать их можно собственноручно с минимальным набором ингредиентов.

Твердые духи — восковая или жирная основа, смешанная с ароматическими веществами. Они не содержат спирта, поэтому не сушат кожу, не провоцируют раздражений, идеально подходят для людей с чувствительной кожей или тех, кто хочет более деликатного, «интимного» аромата, хорошо держащегося на теле. Их удобно наносить на запястье, за уши, на шею — в любой момент, даже в транспорте или на работе.

Как приготовить твердые духи дома: самый простой рецепт

В блоге kriss.perfect_mom показали чрезвычайно простой способ приготовления духов из двух ингредиентов: вазелина и любимых духов. Такой вариант подходит для новичков, только знакомящихся с арома-творчеством или для тех, кто хочет быстрый результат без лишних хлопот.

Что понадобится

  • Вазелин

  • Любимые духи

Что делать

  1. Растопите вазелин. Положите вазелин в небольшую миску и поставьте в горячую воду на 1–2 мин, или разогрейте в микроволновке буквально несколько секунд (осторожно, не перегрейте).

  2. Добавьте аромат. Пока вазелин еще жидкий, быстро добавьте к нему ваши духи — просто распылите их непосредственно в емкость. Можно сделать 5-10 пшиков или налить немного жидкости с помощью пипетки.

  3. Тщательно перемешайте. Аккуратно, но быстро смешайте оба ингредиента до однородной массы. Аромат должен равномерно распределиться по всей текстуре.

  4. Перелейте в форму. Идеально подойдет пустой футляр от жесткого дезодоранта, коробочка из-под блеска для губ или даже небольшой контейнер для крема. Перед использованием обязательно продезинфицируйте емкость.

  5. Охладите. Плотно закройте крышечкой и поставьте в холодильник на 1 час до полного застывания. После этого твердые духи готовы к использованию.

Советы

  • Чем больше духов — тем интенсивнее аромат. Но не переусердствуйте, чтобы не нарушить текстуру.

  • Используйте только проверенные духи. Дешевые композиции могут не сочетаться с жирным основанием и испортиться.

  • Добавьте каплю витамина Е. Это увеличит срок хранения и позаботится о коже.

  • Храните в прохладном месте. Летом или в жару твердые духи могут таять.

Твердые духи — это не только об аромате, но и о настроении, ритуале заботы о себе, возможности быть творцом. Они легко помещаются в крошечную косметичку, не разбиваются в дороге, в низ нет алкоголя в составе и не улетучиваются. И самое главное — они абсолютно индивидуальные и личные. Аромат, который вы создадите собственноручно, будет не похож ни на один другой.

Зачем искать в магазинах идеальный аромат, если его можно сделать дома — всего за несколько минут и из простых ингредиентов.

Дата публикации
Количество просмотров
281
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