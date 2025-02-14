Как скрыть темные круги под глазами: полезные советы

Темные круги под глазами – знакомая многим проблема. Даже если вы пытаетесь соблюдать режим сна, всегда найдется что-то помешающее отдыху. А бывают дни, когда даже восьмичасовой сон не спасает ситуацию – темные круги остаются на месте.

Генетика, аллергии, чрезмерное пребывание на солнце или просто недосып – причин может быть множество. К счастью, существуют проверенные бьюти-трюки, которые помогут быстро замаскировать эту проблему и о которых рассказало издание RealSimple.

Что такое цветной корректор

Коррекция цвета – это искусство использования дополнительных цветов (которые находятся на противоположных сторонах цветового круга) для нейтрализации недостатков кожи. В отличие от обычного корректора, этот метод подразумевает нанесение цвета, который нивелирует определенный дефект.

Корректируя цвет на лице, вы наносите дополнительный оттенок именно на тот участок, который требует коррекции. Например, зеленый корректор убирает красноту, поскольку зеленый и красный — дополнительные цвета на цветовом круге.

Как подобрать правильный цветовой корректор

Правильный выбор корректора – залог успеха. Это может показаться сложным из-за ярких оттенков, но есть простые правила:

Темно-синие или фиолетовые круги под глазами лучше скрывает персиковый или оранжевый корректор. Оранжевый цвет нейтрализует синевую.

Для светлого тона кожи выбирайте персиковый корректор.

Более темный тон кожи требует оранжевого оттенка.

Важно проверять корректор при дневном освещении, чтобы убедиться, что он гармонично сливается с кожей.

Шпаргалка для цветокоррекции

Тусклая, желтоватая кожа – фиолетовый корректор

Темно-фиолетовый или синий обесцвечивание — желтый

Покраснение (прыщи, пятна) – зеленый

Темные круги под глазами – персиковый.

Независимо от того, с какой проблемой вы сталкиваетесь, цветовой корректор поможет ее решить.

Как откорректировать темные круги под глазами

Увлажнение – ключ к успеху. Начните с нанесения увлажняющего крема для глаз. Сухая кожа под глазами подчеркнет темные круги и сделает их более заметными. Крем подготовит основу для корректора и обеспечит хорошее нанесение продуктов. Нанесите цветной корректор. Используйте персиковый или оранжевый корректор, чтобы нейтрализовать темные круги. Наносите продукт только на темные участки во избежание оранжевого оттенка на коже. Нанесите корректор в форме V, сосредоточив вершины на внутреннем и внешнем уголках глаза. Растушуйте корректор пушистой кисточкой, чтобы она естественно слилась с кожей. Добавьте слой консилера. Поверх корректора нанесите консиллер, соответствующий вашему тону кожи. Это позволит замаскировать цветовую коррекцию и выровнять общий тон. Наносите консилер легкими движениями, чтобы не перегрузить область под глазами.

Советы

Для сухой кожи избегайте использования пудры, чтобы не подчеркнуть морщинки.

Для жирной кожи используйте легкую полупрозрачную пудру, чтобы закрепить консиллер.

Не наносите слишком много продукта. Начните с минимального количества, постепенно прибавляйте при необходимости.

Как уменьшить темные круги и отечность

Мешки под глазами могут отбрасывать тень, а это усугубляет темные круги. Чтобы снизить отечность, храните крем для глаз в холодильнике. Прохлада сужает сосуды, уменьшает припухлость. Используйте белый лайнер. Чтобы сделать взгляд более свежим, нанесите белую или недобрую подводку вдоль нижней ватерлинии глаза. Это визуально откроет глаза и сделает их ярче. Нанесите консилер в наружном уголке глаза и растушуйте его в направлении виска. Это создаст эффект возвышенного взгляда. Не забудьте завить ресницы для завершения образа.

Самые распространенные ошибки

Не перегружайте кожу продуктами. Слишком много слоев создает неестественный вид и придает вам усталость.

Проверяйте макияж по естественному освещению, чтобы убедиться, что все продукты гармонично слились с кожей.

Замаскировать черные круги под очами просто, если знать правильную технику. Следуйте этим советам и вы сможете создать свежий вид даже после бессонной ночи.

Мы также писали, как правильно наносить помаду на сухие губы.

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