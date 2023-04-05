Как сохранить цвет окрашенных волос

Хотите изменить цвет волос или обновить окрашивание? Конечно, в таком случае вы посещаете своего мастера, а он помогает усовершенствовать тон, закрасить корни или поэкспериментировать с цветом. Но после бьюти-процедуры возникает вопрос о том, как продлить сияние и яркость и сохранить красоту волос? В этой статье мы собрали основные советы и подсказки ведущих экспертов.

Придерживайтесь правильного очищения

Первое правило — ни в коем случае не мыть голову в течение суток после окрашивания, а желательно как можно дольше. Вода раскрывает кутикулу волос, поэтому молекулы пигмента становятся восприимчивыми к вымыванию. Чем больше вы моете, тем быстрее исчезает цвет. Поскольку многие люди моют голову ежедневно, они постоянно подвергаются воздействию этого фактора. Стоит увеличить промежуток времени между каждым мытьем головы. А чтобы поддерживать свежий вид прически, применяйте время от времени сухой шампунь.

Второе правило — используйте профессиональные шампуни для волос, защищающие цвет. Например, Matrix Total Results Color Obsessed Shampoo с антиоксидантами в составе или Kerastase Reflection Bain Chromatique Riche Shampoo, содержащий масло рисовых отрубей, экстракт личи и витамин Е. Основное количество шампуня сосредотачивайте на корнях, а не на середине и кончиках волос, поскольку это способствует сохранению красителя в структуре каждого волоса.

Третье правило — во время мытья тонированных или окрашенных волос включайте воду комфортной прохладной температуры, поскольку это поможет продлить яркость цвета. Мытье негорячей водой или хотя бы споласкивание после гигиенической процедуры помогает закрыть кутикулу.

Выберите новые ухаживающие продукты

Чтобы поддерживать красивый вид яркого окрашивания, вам, очевидно, придется попрощаться с привычными средствами для ухода и выбрать новые. Много косметики для волос содержит сульфаты, соли и агрессивные моющие составляющие, поэтому они и привлекают своей ценой. Однако, стоит учитывать, что эти компоненты ослабляют волосы и способствуют более быстрому вымыванию цвета. Вместо этого ищите продукты, которые не содержат сульфатов и спирта. Они так же хорошо очищают и помогут вашим волосам сохранить цвет надолго. Обращайте внимание на специальные серии средств для окрашенных волос, которые содержат шампунь, кондиционер, маску с похожими компонентами.

Избегайте термического воздействия на волосы

Тепло является основным источником повреждения волос. И чем больше ослаблены ваши волосы, тем меньше шансов, что они будут отлично сохранять цвет. Вы портите свои волосы каждый раз, когда сушите их феном или используете стайлеры для укладки. Если вы никак не можете обойтись без термоприборов для создания желаемой прически, тогда предлагаем использовать несмываемый кондиционер или масло с термозащитными свойствами. Формула этих средств создает защитный барьер и наполняет волосы нужной влагой, обеспечивая устойчивость цвета.

Используйте горячие инструменты на низком уровне температуры, а также советуем избегать неоднократного воздействия горячего инструмента на один и тот же участок волос. Кроме того, одним из главных врагов длительного яркого цвета является ультрафиолетовое излучение, поэтому перед прогулкой в солнечный день добавьте финишный спрей с УФ-фильтром в свой утренний ритуал красоты.

И напоследок хотим напомнить, что уход за волосами должен быть не только внешним, но и внутренним. Следите за состоянием организма, избегайте дефицитов витаминов, минералов, омега жирных кислот. Диета, богатая жирной рыбой, такой как лосось и скумбрия, насытит ваши волосы омега-3, придав им красивое сияние и силу. Добавьте немного грецких орехов и получите витамин Е, который поможет бороться с сухостью и ломкостью после окрашивания. Будьте внимательны к себе и наслаждайтесь красотой своих волос.