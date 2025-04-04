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- Косметология
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Как сохранить губы увлажненными: полезные советы
Мягкие и ухоженные губы не только эстетическое удовольствие, но и признак заботы о здоровье кожи. Впрочем, холодный или сухой воздух, солнце, ветер, некачественная косметика или банальная привычка облизывать губы, способны быстро свести на нет все усилия.
Губы становятся сухими, шелушатся, трескаются, иногда даже болят. Как сохранить их естественную влажность и мягкость, рассказало издание Real Simple.
В отличие от кожи на других участках тела, губы практически не имеют сальных желез, отвечающих за естественное увлажнение. У них также нет защитного рогового слоя, как у лица, а потому быстрее теряют влагу. Губы особенно уязвимы для внешних факторов — солнца, ветра, мороза или жары. Поскольку барьеров меньше, а нагрузка больше, потребность в дополнительной защите растет.
Первые признаки обезвоживания губ
Когда губы болят, трескаются и обветриваются — ситуация очевидна. Но важно научиться замечать первые сигналы сухости:
мелкие морщинки на поверхности;
шелушение или шершавость;
стянутость;
потеря природного цвета;
появление трещин в уголках губ;
чувствительность к острому или соленому;
тусклый, «выцветший» вид.
Что делать, чтобы губы оставались мягкими и увлажненными
Отучите себя облизывать губы
Облизывание — автоматическая реакция на сухость. Но слюна только усугубляет ситуацию. Она быстро улетучивается, а ферменты в ее составе раздражают нежную кожу, провоцируют еще большее высушивание.
Избегайте агрессивных ингредиентов
Обращайте внимание на состав бальзамов и блесков. Потенциально раздражительны:
ароматизаторы и красители;
ментол;
камфора;
эвкалипт;
пчелиный воск (может вызвать аллергию).
Эти компоненты часто присутствуют в популярных средствах, но лишь усугубляют сухость или вызывают контактный дерматит.
Используйте бальзам из SPF
Так же как кожа лица нуждается в защите от ультрафиолета, губы тоже. Чрезмерное солнце вызывает не только сухость, но и учащенное старение и риск рака кожи. Бальзам из SPF 30 и выше — необходим в теплое время года.
Сочетайте увлажнение и окклюзию
Наилучший эффект дает двойной уход:
увлажняющие компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ, пантенол;
окклюзионные вещества — вазелин, ланолин, растительные масла, которые «запирают» влагу внутри.
Регулярно обновляйте средство
Однажды утром — не считается. Специалисты советуют обновлять бальзам каждые 2 часа, особенно после еды, питья, поцелуев или сна. Это очень важно для тех, кто часто облизывает губы.
Проводите глубокое питание 1–2 раза в неделю
Если губы часто сухие или пользуетесь матовыми помадами, добавьте к своему уходу интенсивные маски или ночные бальзамы с жирными кислотами, керамидами и антиоксидантами. Это поможет восстановить липидный барьер.
Советы
Пейте достаточно воды. Обезвоживание организма мгновенно отражается на губах.
Увлажняйте воздух в комнате. Особенно зимой, когда батареи сушат все вокруг.
Не сдирайте чешуйки. Это провоцирует появление микротрещин и воспалений.
Используйте нежный пилинг 1 раз в неделю — например, с медом и сахаром.
Мягкие и увлажненные губы — это не случайность, а результат регулярного ухода. Не ждите, пока ситуация станет критической. Правильные привычки, качественные средства и немного заботы — вот формула здоровых и соблазнительных губ.