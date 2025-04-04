Как сохранить губы увлажненными: полезные советы

Как сохранить увлажненность губ / © Associated Press

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Губы становятся сухими, шелушатся, трескаются, иногда даже болят. Как сохранить их естественную влажность и мягкость, рассказало издание Real Simple.

В отличие от кожи на других участках тела, губы практически не имеют сальных желез, отвечающих за естественное увлажнение. У них также нет защитного рогового слоя, как у лица, а потому быстрее теряют влагу. Губы особенно уязвимы для внешних факторов — солнца, ветра, мороза или жары. Поскольку барьеров меньше, а нагрузка больше, потребность в дополнительной защите растет.

Первые признаки обезвоживания губ

Когда губы болят, трескаются и обветриваются — ситуация очевидна. Но важно научиться замечать первые сигналы сухости:

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мелкие морщинки на поверхности;

шелушение или шершавость;

стянутость;

потеря природного цвета;

появление трещин в уголках губ;

чувствительность к острому или соленому;

тусклый, «выцветший» вид.

Что делать, чтобы губы оставались мягкими и увлажненными

Отучите себя облизывать губы

Облизывание — автоматическая реакция на сухость. Но слюна только усугубляет ситуацию. Она быстро улетучивается, а ферменты в ее составе раздражают нежную кожу, провоцируют еще большее высушивание.

Избегайте агрессивных ингредиентов

Обращайте внимание на состав бальзамов и блесков. Потенциально раздражительны:

ароматизаторы и красители;

ментол;

камфора;

эвкалипт;

пчелиный воск (может вызвать аллергию).

Эти компоненты часто присутствуют в популярных средствах, но лишь усугубляют сухость или вызывают контактный дерматит.

Используйте бальзам из SPF

Так же как кожа лица нуждается в защите от ультрафиолета, губы тоже. Чрезмерное солнце вызывает не только сухость, но и учащенное старение и риск рака кожи. Бальзам из SPF 30 и выше — необходим в теплое время года.

Сочетайте увлажнение и окклюзию

Наилучший эффект дает двойной уход:

увлажняющие компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ, пантенол;

окклюзионные вещества — вазелин, ланолин, растительные масла, которые «запирают» влагу внутри.

Регулярно обновляйте средство

Однажды утром — не считается. Специалисты советуют обновлять бальзам каждые 2 часа, особенно после еды, питья, поцелуев или сна. Это очень важно для тех, кто часто облизывает губы.

Проводите глубокое питание 1–2 раза в неделю

Если губы часто сухие или пользуетесь матовыми помадами, добавьте к своему уходу интенсивные маски или ночные бальзамы с жирными кислотами, керамидами и антиоксидантами. Это поможет восстановить липидный барьер.

Советы

Пейте достаточно воды. Обезвоживание организма мгновенно отражается на губах.

Увлажняйте воздух в комнате. Особенно зимой, когда батареи сушат все вокруг.

Не сдирайте чешуйки. Это провоцирует появление микротрещин и воспалений.

Используйте нежный пилинг 1 раз в неделю — например, с медом и сахаром.

Мягкие и увлажненные губы — это не случайность, а результат регулярного ухода. Не ждите, пока ситуация станет критической. Правильные привычки, качественные средства и немного заботы — вот формула здоровых и соблазнительных губ.