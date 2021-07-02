Как сохранить красоту во время длительного лечения

Мы часто забываем, что главная функция кожи — защищать организм. Кожа — его важная сигнальная система, которая первая дает знать, если случается сбой в иммунитете. Например, о патологии или воспалении могут свидетельствовать высыпания на лице и теле или необычный цвет кожи. В таком случае лечение у дерматолога приведет лишь к временному улучшению состояния и снятии симптомов, а не к лечению основного заболевания.

О своем опыте работы с пациентами, которые страдают от онкологических заболеваний, поделился врач-дерматовенерологиня Елена Скрипникова.

Если вы чувствуете, что ваша кожа имеет необычный вид, обязательно обращайтесь за консультацией к врачу-дерматологу. Не занимайтесь самолечением. Врач сможет отличить чисто эстетическую проблему от болезни и посоветует вам специалиста, к которому следует обратиться, если внешние проблемы являются сигналом о более тяжелом состоянии здоровья.

У людей, страдающих от тяжелых длительных заболеваний и проходящих длительное лечение, кожа тоже теряет нормальное сбалансированное состояние. Чаще всего такие пациенты жалуются на сильную сухость и стянутость кожи — возможны даже нарушения целостности. А тусклый и серый цвет лица — то, что обращает на себя внимание в первую очередь.

Кожа таких пациентов требует личного ухода, качественного и тщательно подобранного специалистом эстетической медицины в коллаборации с врачом, который ведет основное заболевание. Особенно лицо страдает от процессов, происходящих во внутренних органах человека. И независимо от заболевания, особенно женщины, страдают от своего "нового" и необычного внешнего вида. Основная цель работы с кожей такого пациента — облегчить симптоматику, вызванной основным заболеванием, снять текущие воспаления и внешнее обезвоживание, помочь женщине чувствовать себя и выглядеть хорошо, насколько это возможно.

Врач-дерматовенерологиня Елена Скрипникова

Обычно пациенты жалуются на то, что кожа имеет очень тусклый вид, что она совсем обезвоженная. В таких случаях врач может посоветовать провести курс поверхностных мягких пилингов и глубокого увлажнения в сочетании с микротоковой терапией. Курс процедур назначается минимум на 10 посещений с частотой 1 раз в неделю. Для поддержания состояния кожи между приемами у врача-дерматолога назначаются профессиональные увлажняющие кремы и много других дополнительных досмотровых средств, в соответствии с потребностью кожи.

Первые процедуры посещения специалиста могут не дать существенных изменений, поскольку кожа страдала от последствий лечения основного заболевания. Но примерно после третьего посещения врача-дерматолога профессиональные процедуры начнут давать свой результат.

Метод микротоковой терапии направлен на воздействие физиологических микротоков на различные слои кожи и мышечную систему лица. Результатом воздействия является нормализация физиологической активности клеток кожи, мышечной ткани, лимфатических узлов и сосудов, а это в свою очередь обеспечивает лечение различной проблематики кожи, ее увлажнение и реабилитацию. Кроме того, с помощью микротоковой терапии врач-дерматолог вводит профессиональные американские сыворотки, чтобы ускорить обменные процессы и насытить глубокие слои кожи антиоксидантами, пептидами, растительными экстрактами и влагой.

После окончания основного курса процедур можно продолжать периодическое посещение врача-дерматолога, поскольку коже требуется дополнительное питание и оздоровление. Правильный уход за кожей обеспечивает не только красивый внешний вид, а прежде всего его здоровье. Не следует пренебрегать такими на первый взгляд незначительными ритуалами, как очищение, тонизирование, нанесение увлажняющего и солнцезащитного крема, которые являются залогом профилактики серьезных проблем с кожей. Профессиональные процедуры могут ускорить процессы заживления, поэтому обязательно обращайтесь за консультацией к врачу-дерматологу.

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