Как сохранить увлажненность губ, даже если они потрескались: действенные советы

Как сохранить увлажненность губ / © Credits

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Губы особенно уязвимы к высыханию и трещинам, поскольку они не имеют такого же защитного слоя кератина, как другие участки кожи. Кроме того, на губах отсутствуют сальные железы, естественным образом производящие жир. Это делает их склонными к обезвоживанию и влиянию окружающей среды, об этом рассказало издание Real Simple . Ветер, холод, жара, солнечные лучи и даже сухой воздух в помещениях могут быстро ухудшить состояние ваших губ.

Кроме того, у некоторых людей есть склонность к аллергическим реакциям на определенные компоненты в бальзамах и это только усугубляет проблему. Чрезмерное использование таких средств или их нанесение в ответ на сухость может привести к еще большей зависимости.

Признаки пересыхания

Некоторые симптомы сухости губ могут быть очевидными, а некоторые – не очень. Вот на что стоит обратить внимание:

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Морщинки на поверхности губ

Шелушение кожи

Растрескивание уголков губ

Чувство стянутости

Тонкая, бумаговидная текстура кожи

Потемнение цвета губ

Чувствительность к соленой или острой пище

Тусклый вид без природного блеска

Если эти симптомы стали привычными, пора пересмотреть собственные привычки по уходу за губами.

Советы по поддержанию увлажненности губ

Не облизывайте губы

Многие пытаются увлажнить губы и облизывают их, однако этот метод дает обратный эффект. Слюна быстро испаряется, уносит с собой остатки природной влаги. К тому же ферменты в слюне могут повреждать нежную кожу, вызывать еще большее раздражение и растрескивание.

Избегайте раздражающих ингредиентов

Просмотрите состав ваших средств по уходу за губами. Лучше избегать следующих компонентов:

Ароматизаторы

Ментол

Камфора

Эвкалиптовое масло

Пчелиный воск (у некоторых людей может вызвать аллергию)

Вместо этого ищите продукты с натуральными успокаивающими ингредиентами, такими как масло ши, кокосовое масло, ланолин, гиалуроновая кислота или витамин Е.

Используйте бальзам для губ из SPF

Губы, как и другие участки кожи, нуждаются в защите от солнца. Чрезмерное пребывание на солнце может привести к сухости, пигментации и даже раку кожи. Выбирайте бальзамы для губ из SPF не менее 15, а летом – 30 и выше.

Увлажняйте изнутри

Губы могут сигнализировать о нехватке воды в организме. Старайтесь пить достаточно жидкости в течение дня и употреблять продукты, богатые водой, такие как огурцы, арбузы, цитрусовые.

Используйте правильные увлажняющие средства

Лучше всего работает гибридный подход: сначала наносите средство на водной основе (например, гиалуроновую кислоту или алоэ), а затем закрывайте все окклюзионным слоем (вазелином, маслом ши или пчелиным воском). Это поможет удержать воду.

Повторное нанесение каждые два часа

Если вы регулярно пользуетесь бальзамом, не забывайте повторять нанесение каждые два часа, особенно после еды, питья или поцелуев. Это поможет поддерживать защиту и увлажненность.

Используйте ночную маску для губ

Если ваши губы особенно сухие, следует применять интенсивный уход. Ночные маски для губ, содержащие керамидные комплексы, масла или мед могут обеспечить глубокое питание и восстановление.

Контролируйте уровень влажности в помещении

Зимой или во время активного отопления влажность в помещениях падает, это влияет на кожу губ. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать достаточный уровень влаги, это положительно скажется не только на губах, но и на коже.

Не отрывайте сухую кожу

Если губы начинают шелушиться, не отдирайте сухую кожу – это может привести к кровотечению и образованию трещин. Лучше использовать мягкий скраб для губ на основе сахара и меда или нежный пилинг раз в неделю.

Уход за губами требует комплексного подхода. Правильный выбор средств, отказ от вредных привычек и увлажнение изнутри помогут сохранить губы мягкими и ухоженными. Следуя этим советам, вы сможете не только предотвратить сухость, но и поддерживать естественную красоту ваших губ в любое время года.