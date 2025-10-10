Как спасти кожу от сухости и усталости: подборка средств сезона

Как спасти кожу от сухости и усталости / © Credits

Осенью кожа ведет себя особенно привередливо: после солнечных дней и отпусков ей не хватает увлажнения, сияния и ровного тона. К этому добавляются резкие перепады температур, ветер и сухой воздух — и вот уже даже привычный уход не работает так, как хотелось бы.

Чтобы сохранить ощущение комфорта и сияния, осенью стоит добавить в рутину средства, которые восстанавливают баланс и поддерживают барьер кожи. Мы собрали подборку бьюти-решений, которые помогут справиться с главными вызовами сезона.

Восстановление после активного солнца

После солнечных месяцев многие замечают, что кожа выглядит тусклее, появились пигментные пятна или неровный тон. В это время очень важно деликатное обновление и легкое осветление, чтобы вернуть лицу здоровый вид.

Majesta Lotion I — легкий лосьон, помогающий выровнять тон и придающий коже сияние.

Глубокое увлажнение

Холодный ветер и сухой воздух в помещениях быстро забирают влагу, из-за чего появляется ощущение стянутости, сухость и покраснение. Поэтому ключевая задача этого сезона — не только насытить кожу влагой, но и удержать ее надолго.

Instytutum Hydrafusion 4D Hydrating Water Burst Cream — формула с четырьмя типами гиалуроновой кислоты, работающая в разных слоях кожи, обеспечивая длительное увлажнение.

Защита и питание

С понижением температур кожа становится более уязвимой: внешние факторы ускоряют потерю влаги и вызывают раздражение. Именно сейчас важными становятся более плотные текстуры и антиоксидантные формулы, которые восстанавливают барьер и дарят ощущение комфорта.

DP Dermaceuticals Antioxidant Cocktail — мощный антиоксидантный комплекс, борющийся со свободными радикалами и уменьшающий стресс для кожи.

Деликатная забота за зоной вокруг глаз

Именно эта зона первой реагирует на холод и сухость воздуха. Тонкая кожа быстро выдает усталость: появляются мелкие морщинки, ощущение стянутости, темные круги становятся заметнее. Избежать этого поможет специализированный уход: кремы уменьшают сухость и делают кожу плотнее, а гели мгновенно освежают и снимают отеки.

Bruno Vassari Eye Contour Gel — легкий гель, который освежает взгляд, уменьшает отеки и признаки усталости.