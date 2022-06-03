Как стресс влияет на кожу

Как стресс влияет на кожу

Наш эпидермис и нервная система развиваются из эктодермы – общего зародышевого листа. Во время стресса нервная система посылает коже сигнал: "У нас проблемы".

Почему и как стресс влияет на состояние кожи, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Последствия стресса для кожи

Стресс – это ответ организма на раздражитель. Когда мы оказываемся в стрессовой ситуации, мгновенно включается нервная система, за ней – гормональная. В кровь выбрасываются гормоны стресса – кортизол, адреналин, нонадреналин. На этом фоне:

замедляется микроциркуляция крови;

возникает спазм сосудов и капилляров;

снижается уровень гормонов эстрогенов, отвечающих за качество и молодость кожи;

ослабляется иммунная система кожи;

вырабатывается гиалуронидаза – фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту.

Чем дольше мы стряхиваем, тем хуже последствия будут для кожи.

В долгосрочной перспективе хронический стресс:

замедляет процессы обновления клеток кожи из-за тускнеющего рогового слоя эпидермиса;

снижает способность защитного барьера отражать атаки патогенных (плохих) микроорганизмов, контролировать размножение условно-патогенных микроорганизмов, составляющих микробиому, и нейтрализовать свободные радикалы;

приводит к появлению поверхностных морщин, поскольку мы теряем гиалуроновую кислоту;

делает кожу гиперчувствительной к аллергенам, солнцу, ветру и даже привычным компонентам косметики – могут появляться подкожные высыпания, покраснение, зуд, стянутость;

приводит к чрезмерному синтезу кожного сала и обострению акне.

Скорая помощь для кожи в условиях стресса

Прежде всего попробуйте смягчить влияние стресса на организм, повысив уровни четырех гормонов в организме, – дофамина, окситоцина, серотонина и эндорфина.

Вкусная полезная пища, вознаграждение за маленькое, но важное для вас достижение (например, за утреннюю пробежку на лень) увеличат уровень гормона дофамина.

Объятия или качественно проведенное время с близкими людьми, забота о домашнем любимце – окситоцине.

Медитация, глубокий сон, прогулка по парку со стаканчиком кофе в погожий день – серотонина.

Кусочек черного горького шоколада, смех, прослушивание любимой музыки, свежий мятный чай – эндорфин.

Для улучшения состояния кожи в условиях стресса я советую:

мягкий пилинг раз в неделю – отшелушивает ороговевшие клетки;

самомассаж лица утром и вечером – улучшит микроциркуляцию крови и насыщает кожу кислородом;

качественное увлажнение для обеспечения нужного уровня влаги в роговом слое эпидермиса – дневной/ночной увлажняющий крем, термальная/цветочная вода, дневные/ночные увлажняющие маски;

антистрессовую сыворотку с витамином С, Е, пептидами коллагена, аминокислотами, ниацинамидом, ретиноидами – выровняет тон кожи, разгладит поверхностные мимические морщины, восстановит гидролипидный баланс, нейтрализует воздействие свободных радикалов, успокоит и дополнительно сложит;

качественный семичасовой-восьмичасовой сон;

обогащение рациона продуктами, в составе которых содержится Омега-3, витамины А, С, цинк, железо, селен;

профилактический прием витамина D;

ежедневные прогулки на открытом воздухе;

умеренная физическая активность – налаживает выведение лимфатической жидкости из организма, насыщает клетки кожи кислородом, снижает уровень кортизола в крови.

Если есть возможность, посетите косметолога для проведения профессиональных косметических процедур.

Любите себя и свою кожу!

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