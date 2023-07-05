Как ухаживать за кожей лица в летнюю жару: 10 шагов к безупречному виду

Идеальная, гладкая, без жирного блеска и достаточно увлажненная кожа – это результат нетрудного ежедневного ухода летом. Палящие солнечные лучи, сухой воздух и пыль заставляют нашу кожу работать интенсивнее обычного. Поэтому крайне важно каждый день уделять внимание заботе о ней.

Летом необходимо менять средства по уходу за кожей, питать, тонизировать и защищать ее, чтобы кожа имела безупречный вид и сияние, оставалась свежей и здоровой.

Вот 10 шагов, которые помогут обеспечить непревзойденный вид кожи лица каждый день.

Защита от прямого попадания солнечных лучей

В жару следует использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF (фактор защиты). Его нужно наносить тогда, когда находитесь на открытом солнце. Не следует использовать кремы с фактором защиты от солнца в помещении, поскольку это избыточная нагрузка для кожи лица. Чтобы защититься от прямых солнечных лучей, можно носить солнечные очки, длинную и светлую одежду, широкие шляпы.

Забота о здоровье своей кожи изнутри

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Ежедневно необходимо употреблять достаточное количество воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. Включить в ежедневный рацион свежие овощи, фрукты и зелень – правильное питание обеспечит естественную красоту кожи и хорошее самочувствие в летнюю жару. Необходимо позаботиться о том, чтобы рацион состоял из продуктов, содержащих антиоксиданты, витамины и кислоты. Питательные вещества способствуют выработке коллагена, поэтому кожа лица будет отлично справляться со стрессом от жаркой погоды, сухости или влажности воздуха и не будет воспалений.

Правильное увлажнение

В жару кожа теряет влагу или становится более жирной. Поэтому следует тщательно выбирать увлажняющие средства, которые подходят вашему типу, а также менять их в зависимости от времени года. Можно использовать легкие увлажняющие кремы, гели или лосьоны в соответствии с потребностями вашей кожи, что обеспечит необходимый уровень ее увлажненности, здоровья и безупречного вида.

Очистка и отшелушивание

Чтобы кожа лица была ровной и гладкой каждый день, ее следует очищать дважды в день косметическими средствами для умывания. Поскольку в жаркое время года потоотделение увеличено, отсутствие корректного ухода может привести к загрязнению, высыпаниям и раздражениям. Чтобы не пересушивать и не травмировать кожу, отшелушивание можно делать мягкими средствами 1-2 раза в неделю.

Тонизация для свежести и сияния

Чтобы снять неприятные ощущения сухости и стянутости кожи лица в жаркие дни, к уходу следует добавить освежающие тоники или мицеллярную воду. Это незаменимые помощники летом для поддержания свежести кожи и сужения пор. Особое внимание необходимо уделять Т-зоне, ведь именно в этой области поры более расширены. Косметические средства по уходу следует выбирать в соответствии с типом вашей кожи. Это могут быть успокаивающие, увлажняющие или противовоспалительные тоники.

Тольео легкий макияж

Иметь естественный и в то же время безупречный вид помогут косметические средства с легкой текстурой. Не стоит использовать плотную косметику, которая затрудняет дыхание кожи. Пудры, тональные средства могут создавать барьер и закупоривать поры, что делает невозможным правильную работу кожи лица. Есть разнообразные флюиды с фактором защиты, легкие пудры из природных компонентов, которые замаскируют недостатки, защитят от прямых солнечных лучей и подчеркнут природное совершенство кожи, не создавая дополнительных нагрузок.

Уход за зоной вокруг глаз

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Нежная кожа вокруг глаз требует особой заботы, поскольку в разы тоньше, чем на лице. Она не обладает подкожным жировым слоем, поэтому быстро теряет эластичность. Следует помнить о солнцезащитных очках и постоянном увлажнении. Чтобы предотвратить преждевременное появление морщин, следует не забывать дважды в день наносить питательный крем на зону вокруг глаз. Тщательная и постоянная забота сохранит упругость и продлит молодость нежной кожи.

Активный образ жизни

Умеренные физические нагрузки и активный образ жизни помогут всегда оставаться в отличной форме и поддерживать здоровье кожи лица. При физической активности улучшается кровообращение, а это значит, что клетки кожи получают в разы большее количество кислорода. Кроме того, во время активности организм становится энергичным, тогда кожа хорошо работает и легко справляется с повреждениями: быстрее заживают сыпь, солнечные ожоги и исчезают прыщи.

Никакого самолечения

Некорректный уход в жаркое время года может повлечь за собой появление черных точек и высыпаний на коже лица. Летом склонность к прыщам также усиливается из-за возросшей активности сальных желез. Следует воздержаться от того, чтобы их самостоятельно удалять, поскольку это может привести к воспалению и оставить следы на коже. Лучше обратиться к специалистам за помощью, чтобы получить рекомендации по правильному лечению.

Качественный отдых – залог сияния и безупречности кожи лица

Организму нужно время для того, чтобы восстановиться и набраться сил. Общее состояние и самочувствие оказывают прямое влияние на внешность и естественную красоту кожи лица. Следует хорошо отдыхать, высыпаться и избегать стрессовых ситуаций. Достаточный отдых и здоровый сон улучшают общее состояние кожи, обеспечивают ей сияние изнутри и предотвращают преждевременное появление признаков старения.

Напомним, ранее простыми и действенными советами по уходу за кожей летом поделилась врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

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