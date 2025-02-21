Как ухаживать за кожей лица в период менопаузы

Менопауза приносит с собой не только новые этапы и вызовы в жизни, это естественный этап жизни, сопровождающийся изменениями, но правильный уход за кожей может сохранить ее красоту и здоровье.

По данным издания American Academy of Dermatology Association, официальное начало менопаузы наступает через год после последней менструации и с этим периодом связаны некоторые заметные изменения, которые могут повлиять на внешний вид. Уровень гормонов падает, а это часто приводит к сухости, потере упругости и снижению толщины кожи, а также изменениям в росте волос. Однако с помощью правильного ухода можно значительно снизить эти последствия.

Основные изменения кожи и волос в период менопаузы

Когда уровень гормонов падает, ваша кожа может стать сухой, дряблой и тонкой, а на лице могут появиться нежелательные волосы, при этом на коже головы – их станет меньше. Кроме того, на коже могут появляться возрастные пятна, являющиеся следствием длительного пребывания на солнце, а риск развития рака кожи и предраковых новообразований значительно возрастает.

Возрастные пятна и признаки поврежденной солнцем кожи

Если вы много времени проводили на солнце без должной защиты, вы, вероятно, заметили на лице, руках, шее или груди пигментные пятна и участки темной кожи.

Солнцезащитный крем : ежедневно перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше. Наносите его на всю кожу, не покрывающую одежду. Это поможет снизить появление новых пятен, а также снизить риск развития рака кожи.

: ежедневно перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше. Наносите его на всю кожу, не покрывающую одежду. Это поможет снизить появление новых пятен, а также снизить риск развития рака кожи. Регулярные осмотры: запишитесь на прием к дерматологу для проверки раком кожи. Чем раньше обнаружат рак или предраковые новообразования, тем легче их лечить.

запишитесь на прием к дерматологу для проверки раком кожи. Чем раньше обнаружат рак или предраковые новообразования, тем легче их лечить. Самообследование: узнайте, как часто следует проверять свою кожу.

узнайте, как часто следует проверять свою кожу. Лечение пигментных пятен: попросите своего дерматолога порекомендовать оптимальное лечение пигментных пятен, ведь лечение средствами, борющимися с раком кожи может откладывать своевременное лечение этого серьезного заболевания.

Хрупкость кожи и образование синяков

Снижение уровня эстрогена делает кожу тоньше, из-за чего она становится склонной к образованию кровоподтеков.

Солнцезащитный крем: использование крема из SPF 30 или выше ежедневно может помочь предотвратить дальнейшее истончение кожи.

использование крема из SPF 30 или выше ежедневно может помочь предотвратить дальнейшее истончение кожи. Консультация с дерматологом: обсудите возможные варианты лечения со специалистом. Для некоторых пациентов может быть полезным крем с ретиноидом, для других – лазерное лечение.

Сухая кожа

В период менопаузы кожа теряет способность удерживать воду, это делает ее очень сухой, особенно когда воздух сух.

Мягкая очистка: используйте мягкое моющее средство вместо обычного мыла, которое может слишком сушить зрелую кожу.

используйте мягкое моющее средство вместо обычного мыла, которое может слишком сушить зрелую кожу. Увлажнение : наносите увлажняющий крем после купания и в течение дня. Особенно полезны средства с гиалуроновой кислотой или глицерином.

: наносите увлажняющий крем после купания и в течение дня. Особенно полезны средства с гиалуроновой кислотой или глицерином. Дерматологическая консультация: если сухость остается, проконсультируйтесь с дерматологом относительно возможных процедур, таких как отшелушивание или микродермабразия. Поскольку кожа становится тоньше, важно делать это под наблюдением специалиста.

Нежелательные волосы на лице

Падение уровня женских гормонов может привести к появлению нежелательных волос под подбородком, вдоль линии челюсти или над губой.

Эпиляция : можно применять эпиляцию воском, но поскольку тонкая кожа может легко разорваться и кровоточить, обязательно обратитесь к дерматологу.

: можно применять эпиляцию воском, но поскольку тонкая кожа может легко разорваться и кровоточить, обязательно обратитесь к дерматологу. Лазерная эпиляция: если есть возможность, попросите дерматолога провести лазерную эпиляцию или рекомендовать рецептурный крем для уменьшения появления волос.

Выпадение волос на голове

В период менопаузы многие женщины замечают, что волосы на голове становятся реже.

Ранняя диагностика: чем раньше вы обратитесь к дерматологу по первым признакам выпадения, тем эффективнее можно будет начать лечение.

чем раньше вы обратитесь к дерматологу по первым признакам выпадения, тем эффективнее можно будет начать лечение. Лечение: в зависимости от причины, дерматолог может порекомендовать миноксидил, лазерное лечение или другие методы. Если потери волос значительны, возможным вариантом является пересадка волос.

Морщины, дряблая кожа и потеря коллагена

Менопауза сопровождается стремительным понижением коллагена в коже. Исследования показывают, что в первые пять лет менопаузы женская кожа теряет около 30% коллагена, а затем ежегодно – примерно 2%. Это приводит к потере упругости, появлению морщин, челюстей и мешков под глазами, а также увеличению пор.

Защита от солнца: регулярное применение солнцезащитного крема может уменьшить появление морщин и предотвратить появление новых.

регулярное применение солнцезащитного крема может уменьшить появление морщин и предотвратить появление новых. Антивозрастный уход: выберите средства с ретинолом или пептидами, которые могут стимулировать выработку коллагена.

выберите средства с ретинолом или пептидами, которые могут стимулировать выработку коллагена. Дополнительные методы: для уменьшения морщин и улучшения тонуса кожи можно обратиться к дерматологу за советами по современным методам лечения.

Прыщи и другие виды угрей

Несмотря на то, что менопауза ассоциируется со старением, снижение уровня женских гормонов может вызвать появление прыщей, подобных подростковым.

Осторожная очистка : используйте специальные средства, содержащие салициловую кислоту, для очистки пор.

: используйте специальные средства, содержащие салициловую кислоту, для очистки пор. Избегание пересушивающих средств : средства, которые слишком сушат кожу, могут усугубить ситуацию.

: средства, которые слишком сушат кожу, могут усугубить ситуацию. Консультация с дерматологом: если очень много прыщей и они не проходят, возможно, потребуется гормональное лечение или другие специализированные процедуры.

Сыпь и раздражение

Из-за изменения pH кожи и снижения уровня влажности, кожа становится более чувствительной, а это может вызвать сыпь или раздражение, особенно если у вас есть заболевания, например экзема.

Увлажнение без ароматизаторов: используйте увлажняющие кремы, которые не содержат ароматизаторов, чтобы уменьшить раздражение.

используйте увлажняющие кремы, которые не содержат ароматизаторов, чтобы уменьшить раздражение. Консультация с дерматологом: если сыпь не исчезает или состояние кожи ухудшается, обязательно обратитесь за помощью к специалисту.

Медленное заживление ран

Гормональные изменения влияют не только на внешний вид, но и способность кожи к восстановлению. При снижении уровня гормонов заживление ран может происходить медленнее, что повышает риск появления инфекций.

Терпение и уход: осознайте, что заживление может занимать больше времени, чем раньше.

осознайте, что заживление может занимать больше времени, чем раньше. Своевременная помощь: если у вас возникнет инфекция или другая проблема, немедленно обратитесь к дерматологу.

Защита от солнца, регулярное увлажнение, использование современных антивозрастных средств и своевременная консультация с дерматологом – вот основные инструменты, которые помогут вам с уверенностью встретить этот период. Пусть каждый день будет наполнен заботой о себе, ведь ваша кожа заслуживает лучшего ухода, чтобы оставаться озаренной и здоровой на долгие годы.

Мы также писали о том, может ли питьевая вода увлажнить сухую кожу.

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