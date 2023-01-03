Как ухаживать за кожей лица зимой

Зима – непростое испытание для кожи лица, ведь в холодное время года немало факторов, неблагоприятно влияющих на ее состояние.

Как правильно ухаживать за кожей лица в холодное время года и каких вредных факторов следует избегать, рассказал косметолог Grace Clinic Татьяна Редько.

Почему зимой особенно важно заботиться о коже

Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось столкнуться с тем, что за одну ночь кожа из напитанной и упругой превращается в сухую и тусклую. Зимой в воздухе, естественно, меньше воды. Внутренние факторы, такие как центральное отопление, могут снизить уровень влажности воздуха. Кроме того, на холоде кожный барьер (так называемый липидный барьер) нарушается. Кожа имеет естественную тенденцию притягивать влагу из окружающей среды и сохранять себя увлажненной. В зимние месяцы уровень влажности достаточно низок, что делает ее сухой.

К тому же низкая температура приводит к сужению сосудов. А ветер вместе с сухим воздухом и низкой температурой приводит к неприятным ощущениям. Кожа быстро теряет влагу, появляется раздражение и мелкие трещины. А резкий перепад температур может спровоцировать развитие купероза.

Базовый уход за кожей зимой, какой он

Чтобы сохранить красоту и молодость, в зимние месяцы нужно заботиться о своей внешности каждый день и особенно тщательно. Как же ухаживать за кожей зимой?

Хотя у вас, вероятно, есть любимый увлажняющий крем, предлагаю посмотреть список ингредиентов на обороте и убедиться, что в это время года вы используете ультрапитательные средства. Гиалуроновая кислота – это суперзвездный ингредиент для увлажнения, поскольку она может удерживать воды в 1000 раз больше своего веса. Керамиды и пептиды укрепляют и восстанавливают кожный барьер, помогая коже удерживать влагу. Сквалан, масло ши и легкие увлажняющие масла, такие как жожоба, также отлично помогают коже оставаться увлажненной.

В обязательные процедуры нужно включить мягкую очистку. Возможно, вам придется изменить очищающее средство в зимние месяцы, если оно делает лицо сухим и стянутым после умывания. Зимой кожа нуждается в мягкой, бескислотной очистке, которая не высушивает вашу кожу, а уравновешивает уровень pH. И не умывайтесь слишком часто. Хотя это звучит противоречиво, слишком частое мытье лица может еще больше обезвоживать кожу.

Если кожа становится сухой, рекомендуется использовать густой увлажняющий крем. Это позволит избежать раздражения. Купите себе увлажняющий крем с антиоксидантами и сильными смягчающими средствами, чтобы избавиться от сухости. Можно пользоваться растительными маслами, делать маски для питания и успокоения, паровые ванночки. Важно завершить все процедуры за 1-2 часа до выхода на улицу.

Используйте увлажнитель для добавления влаги в закрытом помещении. Это поможет коже удерживать влагу естественным путем. А вот радиаторы на ночь лучше выключать. Также употребляйте достаточное количество жидкости.

Способы восстановления поврежденной кожи

Если вы не смогли избежать негативного влияния зимнего климата, рекомендую несколько эффективных способов восстановления и успокоения поврежденной кожи.

поддержите поврежденную кожу изнутри, увеличив потребление продуктов богатых антиоксидантами и питательными веществами;

начните использовать витамины витамин С и Е. Они хорошо изучены на предмет полезных свойств. Витамин С подходит для мягкого осветления кожи, помогает свести к минимуму появление темных пятен и неровный тон кожи. Витамин Е подходит для сухой кожи;

подходит для мягкого осветления кожи, помогает свести к минимуму появление темных пятен и неровный тон кожи. Витамин Е подходит для сухой кожи; откажитесь от сладкого и кофеина.

Когда дело доходит до поддержания кожи зимой, ежедневный крем должен обеспечивать больше простого базового увлажнения. Органические растительные масла помогают восстановить уровень влажности и создавать идеальную среду для восстановления кожи, а также являются источником питательных веществ, жирных кислот и полезных для кожи свойств.

Профессиональные процедуры ухода за кожей зимой

Эстетическая медицина готова предложить широкий выбор технологий для защиты, восстановления, оздоровления, даже для омоложения кожи зимой. Самые эффективные процедуры – пилинги, мезотерапия, фотоомоложение и биоревитализация.

Мезотерапия используется во многих целях – в основном в эстетической медицине и дерматологии: для лечения и профилактики старения кожи (для укрепления кожи и повышения эластичности), коррекции морщин, целлюлита, для лечения облысения.

Пилинги. В зимний период обновление кожных клеток резко ухудшается, поэтому нужно регулярно проводить эту процедуру, поскольку она направлена на стимулирование их восстановления.

Биоревитализация увлажняет кожу, восстанавливает ее эластичность и придает здоровое сияние. Процедура эффективно повышает влажность кожи и помогает восстановить качества, необходимые для сохранения молодости.

Подобно тому, как ваш обычный врач рекомендует ежегодный осмотр, косметологи и дерматологи рекомендуют не пренебрегать осмотрами кожи. Ведь правильный уход за кожей важен и не должен быть сложным. Следуйте рекомендациям, и ваша кожа будет здоровой и сияющей еще много лет.

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