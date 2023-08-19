Как ультрафиолет повреждает кожу: правила использования солнцезащитного крема

В начале 60-х годов прошлого века французская актриса Брижит Бардо ввела в моду загорание топлес. Если бы она знала, что ультрафиолет ускоряет фотостарение и способствует развитию рака кожи, то два раза наносила бы на кожу солнцезащитный крем и пряталась в рассеянной тени.

Как ультрафиолет повреждает кожу и как правильно пользоваться солнцезащитным кремом, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Солнце производит три типа излучения:

видимый спектр, то есть солнечный свет;

ультрафиолет;

инфракрасное излучение.

Ультрафиолет делится на три спектра: UVА, UVВ, UVС. Нас интересуют волны UVА и UVВ, поскольку UV С не достигают поверхности земли.

UV А – длинные волны ультрафиолета, способствующие возникновению майорских "прыщей" (акне + солнечная аллергия) и окислительного стресса. Окисление и восстановление – нормальный процесс, непрерывно протекающий в организме. Но если количество антиоксидантов, нейтрализующих свободные радикалы (радикальные атомы кислорода), критически уменьшается под действием УФ, поврежденные клетки погибают.

Отличительные черты UVА: проникают вглубь кожи, в дерму, не производят витамин D, формируют "быстрый" загар, вызывают воспалительный процесс, нарушают целостность гидролипидной мантии, ослабляя защитные механизмы кожи.

UV В – короткие волны ультрафиолета, повреждающие ДНК клеток кожи и внеклеточный матрикс. ПМ – это основа соединительной ткани, состоящая из белков: коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.

Отличительные черты UVВ: формируют солнечные ожоги, ответственные за появление темного, стойкого загара и синтез витамина D, способствуют обезвоживанию эпидермиса и появлению гиперпигментации.

А вместе UVА и UVВ-лучи ускоряют старение кожи (фотостарение) и способствуют развитию рака.

Правильный солнцезащитный крем должен включать в себя фильтры от обоих типов ультрафиолета. Только так можно избежать появления загара, появление которого свидетельствует о том, что активированные кожей клетки меланоциты не смогли "переварить" ультрафиолет. Меланоциты – своеобразный солнцезащитный зонтик, встроенный в наш организм при рождении. Но, к сожалению, ее защитная функция ограничена по времени – без санскрина меланоциты борются с УФ примерно 10-15 минут.

Как ультрафиолет связан с раком кожи?

Клетки с поврежденными ДНК способны мутировать. Накопление таких клеток может привести к их бесконтрольному росту и разделению, что способствует формированию доброкачественных или злокачественных новообразований.

Правила использования солнцезащитного крема

1. Наносите солнцезащитный крем с SPF 30-50 минимум за полчаса до выхода из дома на чистую сухую кожу.

2. Один квадратный сантиметр кожи – 2 мг крема.

Для лица это примерно 1,2 мл средства. Необходимое количество удобно измерить с помощью тонкого инсулинового шприца.

Наносите крем равномерным слоем, не обходя виски, уши, околоушные зоны, шею и другие открытые участки тела. Используйте санскрин не только в солнечный, но и в пасмурный день, потому что даже в пасмурный день ультрафиолет "оседает" на вашей коже.

3. В течение дня обновляйте солнцезащиту.

Если вы находитесь в офисе в течение рабочего дня, достаточно повторно нанести крем перед выходом на улицу вечером.

Во время отдыха на пляже используйте крем повторно каждые два часа после каждого погружения в воду.

4. При выполнении макияжа сначала наносите солнцезащитный крем, затем тональный. Главное условие – солнцезащитный крем должен полностью поглощаться кожей. Советую использовать совместимые кремы одного бренда во избежание появления аллергии или высыпаний.

Любите себя и свою кожу!

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