Как улучшить состояние кожи: полезные советы

Как улучшить состояние кожи / © Credits

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Такая текстура кожи не редкость и в погоне за совершенством следует начать с главного: понимание причин проблемы. Ведь только зная врага в лицо, можно выстроить правильную стратегию борьбы, об этом рассказало издание Real Simple, а также поделилось советами о том, как выровнять текстуру кожи, вернуть ей сияние и мягкость — не только на лице, но и на всем теле.

Что портит текстуру кожи

Причин может быть множество — от банального недосыпа до серьезных хронических недугов. Но самые распространенные из них:

Факторы окружающей среды. Солнце, ветер, загрязнение воздуха все это медленно, но упорно нарушает естественный барьер кожи. УФ-лучи вызывают пигментацию и потерю коллагена, а оседающие на коже частицы грязи приводят к появлению морщин и тусклости.

Гормональные сдвиги. Изменения, происходящие во время беременности, менопаузы или акне, могут вызвать чрезмерную пигментацию и бугристую текстуру.

Старение . С годами выработка эластина и коллагена снижается — кожа теряет упругость, становится тоньше, появляются неровности.

Хронические заболевания и недостаток витаминов. Волчанка, гипотиреоз, дефицит витаминов группы B или C — все это влияет на внешний вид кожи.

Как вернуть коже ровный тон

Отшелушивание — первый шаг к мягкости.

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Еженедельное удаление отмерших клеток — как генеральная уборка для кожи. Скрабы (с частицами) можно заменить химическими — более мягкими и эффективными. Например, AHA- и BHA-кислоты не только выравнивают рельеф, но и готовят кожу к загару или увлажнению.

Пилинг — мягкое влияние

Для чувствительной кожи подойдут ночные маски с фруктовыми кислотами. Они работают, пока вы спите и утром лицо имеет более свежий и светлый цвет.

Увлажнение — основа озаренной кожи

Ниацинамид, гиалуроновая кислота, антиоксиданты — эти ингредиенты следует искать в кремах. Для тела — питательные лосьоны и натуральные масла. Особенно после душа или пилинга.

Ретинол — молодость в тюбике

Этот ингредиент — настоящий фаворит дерматологов. Он стимулирует обновление клеток, уменьшает морщины и разглаживает текстуру. Однако использовать ретинол следует осторожно — начинайте с небольшой дозы и обязательно в тандеме с солнцезащитным кремом.

SPF — каждый день и в любую погоду

Даже зимой солнечный свет вредит коже. Поэтому крем с защитой от ультрафиолета должен стать ежедневным ритуалом как чашка утреннего кофе. Для лица — легкие текстуры, не забивающие поры. Для тела — удобный спрей.

Витамин С — для тонуса и сияния

В сыворотках витамин С стимулирует выработку коллагена, борется с тусклостью и нейтрализует вредное действие свободных радикалов. Особенно эффективно сочетать его с солнцезащитными средствами.

Увлажнитель воздуха — маленький, но действенный помощник

Особенно зимой, когда отопление высушивает воздух. Увлажнитель поможет избежать пересыхания кожи даже во время сна.

Если домашний уход не помогает

Некоторые проблемы нуждаются в профессиональном подходе. Современные аппаратные методики — лазерная шлифовка, микродермабразия, плазмотерапия — могут значительно улучшить текстуру кожи. Но для этого следует обратиться к дерматологу, чтобы не навредить, а помочь.

Хорошая кожа — не только о внешности. Она — о заботе, внимании и любви к себе. И даже если ее путь к совершенству долог, каждый маленький шаг стоит усилий. Поэтому пусть ваш уход за кожей будет не обязанностью, а приятным ритуалом — как теплая ванночка после долгого дня.