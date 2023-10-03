Как выглядеть моложе, когда становишься старше: 9 советов эксперта по красоте

С возрастом наше тело меняется. И не все изменения мы готовы принять, поэтому тем, кто не готов полюбить себя со всеми новоприобретенными морщинами и складками, стоит прислушаться к советом бьюти-экспертов, которые знают, как сохранить молодость.

Даже если вам повезло с генетикой, важно тщательно заботиться о своей коже, а также о диете и образе жизни, если вы хотите как можно дольше не видеть у себя признаки старения.

Когда нам исполняется около двадцати лет, выработка коллагена снижается примерно на 1% в год. Хотя это снижение происходит медленно, со временем недостаток коллагена может привести к тому, что кожа станет тонкой и начнет провисать, что приведет к появлению тонкихморщин. К счастью, есть ряд способов решить эту проблему, и ни один из них не предполагает использование ботокса или дорогостоящих инъекций наполнителей.

Профессиональный косметолог Фэй Перселл, руководитель отдела исследований и разработок средств по уходу за кожей назвала The Sun 9 важных составляющих для сохранения молодости и красоты.

Пептиды

Ключевым моментом сохранения молодости является использование продуктов, которые придают коже упругость и одновременно глубоко увлажняют а также сохраняют цвет лица. Ищите антивозрастные продукты, в состав которых входят пептиды.

Ретинол

Фото: Credits

Те, кто живет и дышит красотой, знакомы с ретинолом, антивозрастным средством, которое способствует обновлению клеток. Ретинол также очень эффективен в борьбе с гиперпигментацией и неровной текстурой кожи. Однако его следует вводить в процедуру ухода за кожей медленно.

Явными признаками того, что вы используете слишком много средств, являются раздраженная, шелушащаяся кожа, покраснение или болезненность. Фэй рекомендует начинать использовать новый продукт с одного или двух раз в неделю и постепенно увеличивая частоту использования. Вечером нанесите 1–2 порции продукта равномерно на сухую кожу — нанесение ретинола на влажную кожу может повысить вероятность раздражения.

Гиалуроновая кислота

По словам Фэй, еще один замечательный ингредиент для всех возрастов — гиалуроновая кислота, которая особенно полезна для поддержки более зрелой кожи. Гиалуроновая кислота не только повышает уровень гидратации, но и может повысить упругость кожи и разгладить морщины благодаря своему эффекту увеличения объема.

Однако здесь также важно знать правильный способ нанесения сыворотки, предупредила эксперт. Если на поверхности вашей кожи нет влаги, гиалуроновая кислота может вытянуть эту влагу из нижних слоев дермы, что, в свою очередь, может сделать вашу кожу более сухой. Наносите сыворотку на влажное лицо, чтобы кожа стала увлажненной и сияющей.

Витамин Е

Вітаміни для волосся жінок та чоловіків / Фото: Credits

Витамин Е, один из самых мощных антиоксидантов, отлично подходит для придания коже более молодого вида. Он не только поддерживает обновление клеток, его мощная формула также помогает восстановить повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением, и может даже сгладить шрамы и уменьшить гиперпигментацию. Кроме того, витамин Е обладает увлажняющими и заживляющими свойствами и помогает укрепить барьерную функцию кожи.

Вода

Важно не только то, что вы наносите на лицо, но и то, как вы за ним ухаживаете изнутри – и здесь необходима здоровая, сбалансированная и полноценная диета. Старайтесь потреблять не менее 2 литров воды или других напитков без сахара и кофеина каждый день, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной. Не ждите, пока почувствуете жажду – это значит, что вы, вероятно, уже обезвожены.

Сахар и алкоголь

Продукты, которые вы потребляете, также играют ключевую роль в внешнем виде вашей кожи, а диета с высоким содержанием сахара ускоряет процесс старения. Имейте это в виду, когда дело касается алкоголя: коктейли и сладкие вина могут содержать чрезвычайно много сахара.

Массаж своими руками

Также читайте Массаж лица в домашних условиях: правила и приемы

Мини-массаж, который вы сделаете себе сами во время ежедневных ходовых процедур действительно может помочь лицу выглядеть моложе. Он улучшает кровоток и снимает напряжение, помогает избавиться от отечности лица и улучшает цвет лица. Используйте широкие круговые движения, проводя от ушей вниз к горлу и вверх вдоль линии подбородка, и сосредоточьтесь на мышцах щек, которые могут помочь приподнять линию подбородка.

Здоровый сон

Наша кожа так же как и мы любит и хорошо выспаться. Хотя для некоторых это может быть сложно, вам следует стараться спать не менее семи часов каждую ночь — это дает вашей коже прекрасную возможность восстановиться и помочь новым клеткам заменить старые.

Легкий макияж

Фото: Credits

Морщины неизбежны, но их внешний вид может быть усугублен неправильным использованием декоративной косметики. По мере того, как ваша кожа взрослеет, замените более тяжелую тональную основу на более легкий и увлажняющий крем.

Ищите продукты с надписью "увлажняющий" или "светоотражающий" на этикетке и добавьте немного жидких румян на щеки для румяного и сияющего оттенка.

Читайте также: