Как защитить кожу лица во время тренировок в спортзале
Тренировки в спортзале помогают держать тело в тонусе, бороться со стрессом и улучшать настроение. Но в то же время есть и другая сторона — влажная и теплая среда тренажерных залов и раздевалок идеально подходит для размножения бактерий, грибков и вирусов.
Все это может привести к высыпаниям, раздражениям или даже более серьезным инфекциям кожи. Однако это вовсе не означает, что стоит отказываться от спорта. Достаточно знать несколько простых правил гигиены и ухода за кожей, чтобы тренировки приносили только пользу, об этом рассказало издание American Academy of Dermatology Association
Почему спортзал может навредить коже
Наибольший риск подстерегает в теплых и влажных местах, где легко «живут» микроорганизмы:
тренажеры, которые контактируют с кожей;
общие коврики для йоги;
душевые кабины, сауны и бассейны;
влажная одежда после тренировки.
В результате можно получить такие проблемы, как:
грибковые инфекции (лишай, кандидоз);
бородавки;
бактериальные инфекции;
акне или сыпь из-за закупоренных пор.
Как защитить кожу лица и тела
Тренируйтесь в правильной одежде. Выбирайте свободную и влагоотводящую одежду. Она позволяет коже оставаться сухой и снижает риск раздражений. Обязательно стирайте ее после каждого посещения зала.
Пусть у вас всегда будет своя обувь. Никогда не ходите босиком в душевых, раздевалках или возле бассейна. Используйте специальные тапочки или сандалии, чтобы избежать грибковых инфекций.
Позаботьтесь о чистоте оборудования. Перед и после использования тренажера протирайте ручки и сиденья дезинфицирующими салфетками. Если возможно, стелите собственное полотенце или коврик.
Заботьтесь о микроповреждениях. Если есть порезы или царапины, обязательно закрывайте их пластырем. Избегайте саун и бассейнов, пока кожа не заживет.
Умойтесь после тренировки, не откладывайте душ «на потом». Остатки пота и бактерий закупоривают поры и провоцируют акне. Для лица стоит иметь легкое пенное средство для умывания, а после — нанести увлажняющий крем.
Используйте правильный уход. Перед тренировкой — легкий гель или крем без тяжелых масел, которые забивают поры. После — средства с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, алоэ). Если есть склонность к акне — помогут продукты с ниацинамидом или цинком.
Соблюдайте личную гигиену. Не пользуйтесь чужими полотенцами или бритвами. Всегда мойте руки после занятия. Регулярно меняйте полотенца и коврики.
Когда обратиться к врачу
Если после тренировки вы заметили на коже сильное покраснение, зуд, сыпь, гнойники или болезненные участки, не стоит медлить и обратиться к дерматологу. Несвоевременное лечение может осложнить проблему.
Спортзал идеально подходит для поддержания физической формы, но так же важно позаботиться о красоте и здоровье кожи. Когда вы выполняете несколько простых правил, вы защищаете себя от неприятных инфекций и сохраняете лицо чистым и сияющим даже после самой интенсивной тренировки.