Как защитить кожу лица во время тренировок в спортзале

Все это может привести к высыпаниям, раздражениям или даже более серьезным инфекциям кожи. Однако это вовсе не означает, что стоит отказываться от спорта. Достаточно знать несколько простых правил гигиены и ухода за кожей, чтобы тренировки приносили только пользу, об этом рассказало издание American Academy of Dermatology Association

Почему спортзал может навредить коже

Наибольший риск подстерегает в теплых и влажных местах, где легко «живут» микроорганизмы:

тренажеры, которые контактируют с кожей;

общие коврики для йоги;

душевые кабины, сауны и бассейны;

влажная одежда после тренировки.

В результате можно получить такие проблемы, как:

грибковые инфекции (лишай, кандидоз);

бородавки;

бактериальные инфекции;

акне или сыпь из-за закупоренных пор.

Как защитить кожу лица и тела

Тренируйтесь в правильной одежде. Выбирайте свободную и влагоотводящую одежду. Она позволяет коже оставаться сухой и снижает риск раздражений. Обязательно стирайте ее после каждого посещения зала.

Пусть у вас всегда будет своя обувь. Никогда не ходите босиком в душевых, раздевалках или возле бассейна. Используйте специальные тапочки или сандалии, чтобы избежать грибковых инфекций.

Позаботьтесь о чистоте оборудования. Перед и после использования тренажера протирайте ручки и сиденья дезинфицирующими салфетками. Если возможно, стелите собственное полотенце или коврик.

Заботьтесь о микроповреждениях. Если есть порезы или царапины, обязательно закрывайте их пластырем. Избегайте саун и бассейнов, пока кожа не заживет.

Умойтесь после тренировки , не откладывайте душ «на потом». Остатки пота и бактерий закупоривают поры и провоцируют акне. Для лица стоит иметь легкое пенное средство для умывания, а после — нанести увлажняющий крем.

Используйте правильный уход. Перед тренировкой — легкий гель или крем без тяжелых масел, которые забивают поры. После — средства с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, алоэ). Если есть склонность к акне — помогут продукты с ниацинамидом или цинком.

Соблюдайте личную гигиену. Не пользуйтесь чужими полотенцами или бритвами. Всегда мойте руки после занятия. Регулярно меняйте полотенца и коврики.

Когда обратиться к врачу

Если после тренировки вы заметили на коже сильное покраснение, зуд, сыпь, гнойники или болезненные участки, не стоит медлить и обратиться к дерматологу. Несвоевременное лечение может осложнить проблему.

Спортзал идеально подходит для поддержания физической формы, но так же важно позаботиться о красоте и здоровье кожи. Когда вы выполняете несколько простых правил, вы защищаете себя от неприятных инфекций и сохраняете лицо чистым и сияющим даже после самой интенсивной тренировки.