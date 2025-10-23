Как защитить кожу от сухости и раздражений осенью

© Credits

Реклама

Чтобы кожа чувствовала себя комфортно и выглядела здоровой, рекомендуем добавить в рутину несколько простых шагов.

Мягкая очистка

В холодный период важно сохранить естественный защитный слой кожи. Лучше избегать агрессивных гелей и скрабов, выбирая деликатные текстуры, которые очищают и одновременно смягчают. Здесь хорошо поможет пенка Alchemy Cleansing Carboxy, поскольку она очищает кожу от загрязнений, но не сушит ее.

Обновление

Кислоты осенью стоит использовать реже, но не исключать совсем. Формулы с гликолевой кислотой, как в тонике The Ordinary Glycolic Acid 7%, мягко обновляют поверхность кожи и возвращают ей сияние. Его лучше наносить вечером несколько раз в неделю, а после этого обязательно добавить крем, чтобы поддержать барьер кожи.

Реклама

Увлажнение и стабилизация

Когда воздух становится сухим, кожа быстрее теряет влагу. В этом случае поможет сыворотка Hyla Active от DP Dermaceuticals, поскольку она насыщает кожу влагой. Если нанести сверху крем, результат будет держаться дольше.

Возвращаем коже комфорт

Осень всегда испытывает кожу на прочность, поэтому в холодные дни важно дать ей отдых. Ампула Skin1004 Madagascar Centella работает именно так: снимает ощущение стянутости после тяжелого дня, делает кожу более мягкой и помогает ей восстановиться без раздражений.

Питание

С началом отопительного сезона липиды испаряются из кожи быстрее, поэтому стоит перейти на более плотные кремы. Здесь поможет The Balance Rich Cream от Aweskin, он хорошо удерживает влагу и делает кожу сияющей. Если же вы не нуждаетесь в интенсивном питании, можно взять более легкие кремы с аргановым маслом и витамином Е — они увлажняют и почти не ощущаются на лице.

Мелочи, имеющие значение

Стоит помнить, что уход за кожей осенью не сводится только к косметике — многое зависит от ежедневных привычек.

Реклама