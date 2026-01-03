Как защитить кожу от сухости зимой: полезные советы

Как защитить кожу от сухости зимой / © Credits

Сухость кожи зимой — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что ваши естественные барьеры увлажнения работают слабее, об этом рассказало издание Cleveland Clinic. Основные причины — низкая влажность снаружи и внутри помещений, уменьшенная выработка кожного жира и меньше солнечного света, который стимулирует выработку витамина D. Все эти факторы делают кожу более уязвимой к раздражениям, трещинам и зуду.

Но сухость не является неизбежной. Если придерживаться простых советов, можно минимизировать дискомфорт и сохранить кожу эластичной и мягкой даже в самые холодные месяцы.

Основные правила ухода за кожей зимой

Короткий и теплый душ. Хотя долгий горячий душ кажется идеальным в холодную погоду, он высушивает кожу. Используйте теплую, а не горячую воду, и ограничьте время под душем до 5-10 мин. Увлажняйте кожу сразу после душа. Наносите увлажняющий крем или лосьон на еще влажную кожу — самый эффективный способ сохранить влагу внутри. Выбирайте безароматические средства. Парфюмированные кремы могут вызвать микрораздражение кожи. Самый безопасный вариант — кремы без запаха или классический вазелин. Не перебарщивайте с пилингом. Скрабы и агрессивное отшелушивание могут еще больше высушить кожу. Достаточно 1-2 раза в неделю. Уход за руками. Руки страдают больше всего из-за ношения перчаток, мытья посуды и контактов с химическими средствами, которые сушат кожу. Используйте кремы с диметиконом и всегда надевайте перчатки на морозе и при контакте с водой или химическими средствами. Осторожно с косметикой и лекарствами. Средства против акне или антивозрастные кремы могут сушить кожу. В зимний период лучше сократить их использование. Пейте достаточно воды. Обезвоживание кожи усиливает сухость. Регулярно пейте воду, чтобы организм мог поддерживать баланс влаги. Проверяйте средства для стирки. Стиральные порошки с ароматизаторами и красителями могут раздражать кожу. Выбирайте гипоаллергенные средства без запаха. Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух в доме или квартире забирает влагу из кожи. Идеальный вариант — увлажнитель в спальне, особенно на ночь, с уровнем влажности 30-50%.

Сухость кожи зимой — не приговор. Она легко контролируется с помощью простых ежедневных привычек. Помните, что профилактика всегда лучше лечения, так что начните заботиться о коже заранее и даже морозные месяцы не принесут дискомфорта.