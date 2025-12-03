Как защитить кожу зимой: простые правила ухода

Как защитить кожу зимой / © Credits

Холод, ветер и сухой воздух заставляют кожу сохнуть, терять естественное сияние и становиться чувствительной. Как правильно ухаживать за собой в холодное время года рассказало издание RTÉ.

Основная причина сухости — холодный воздух и отопление в помещении. Резкие перепады температур обезвоживают кожу и делают ее тусклой. Увлажненная кожа имеет рыхлый и сияющий вид, который отражает свет, поэтому важно поддерживать баланс влаги.

Секреты защиты кожи зимой

Солнцезащита даже в пасмурную погоду. Не обманывайте себя облаками, ультрафиолет все равно вредит коже. Используйте SPF ежедневно, в достаточном количестве.

В холодное время рекомендуется более богатая, питательная эмульсия или сыворотка с гиалуроновой кислотой, которая помогает притягивать влагу к коже и поддерживать ее упругость.

Увлажнение воздуха в комнате. Поставьте тарелку с водой на батарею — это простой способ смягчить сухой воздух и уменьшить потерю влаги кожей.

Уход за губами и руками. Часто именно губы страдают первыми, появляются трещины, сухость и шелушение — привычные зимние «спутники». Чтобы этого избежать наносите бальзам или вазелин на ночь, избегайте привычки облизывать губы, но если трещины глубокие, обратитесь к врачу, иногда нужен специальный крем.

Смена ухода зимой

Не обязательно полностью переделывать косметический арсенал. Достаточно добавить маску или питательный крем раз в неделю, обратить внимание на губы и руки перед сном и поддерживать ежедневный SPF.

Кожа не требует революционного ухода, просто немного больше внимания и правильных продуктов.

Частые ошибки

Существует миф, что частое использование бальзама делает губы более сухими. На самом деле это не так, мы просто больше замечаем разницу, когда губы становятся немного суше. Поэтому не бойтесь пользоваться бальзамом, он работает.

Увлажняйте кожу лица и тела богатыми кремами, используйте ежедневно SPF, добавьте сыворотку с гиалуроновой кислотой для дополнительного увлажнения, поддерживайте оптимальную влажность в комнате и не забывайте о губах и руках — маленьких «сезонных жертвах» сухости. С правильным уходом ваша кожа будет сиять даже в самые холодные зимние дни. А немного внимания к мелочам подарит комфорт, уверенность и ощущение здоровья с головы до пят.