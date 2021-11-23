Какой крем выбрать для холодного времени года и что должно быть в его составе

Какой крем выбрать для холодного времени года и что должно быть в его составе

Уход за кожей должен быть правильным и щадящим, чтобы не нарушилась целостность эпидермального барьера.

В холодное время года кожа нуждается в дополнительном увлажнении и защите. Одни эксперты советуют приобретать увлажняющий крем с более плотной структурой. Другие – менять увлажняющий крем на питательный. Третьи – использовать два крема. Утром – увлажняющий, на ночь – питательный.

Какой крем выбрать, чтобы кожа пережила холода, и что должно быть в его составе рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Функции увлажняющего и питательного крема

Считается, что увлажняющий крем увлажняет. А питательный – напитывает кожу полезными веществами. Что же они делают на самом деле?

Увлажняющий крем:

поддерживает или восстанавливает эпидермальный барьер;

насыщает эпидермис витаминами и микроэлементами;

смягчает и успокаивает кожу;

выравнивает микрорельеф.

Питательный делает все то же самое. От увлажняющего он отличается составом. В питательном содержаться насыщенные жирные кислоты, воски, эфирные масла. Благодаря этому он, как правило, имеет более плотную, маслянистую текстуру. Что это дает? Масла создают на коже тонкую недышащую пленку, которая минимизирует испарение влаги. Возникает эффект утяжеления – эпидермальный отек тканей.

Что мы имеем в виду, когда говорим: "крем питает кожу"?

Он насыщает ее витаминами, минералами, микроэлементами, жирными кислотами. Любой крем – увлажняющий или питательный – работает преимущественно на уровне эпидермиса. Кожа состоит из трех слоев – эпидермиса, дермы, гиподермы. Эпидермис – еще из пяти слоев. Все их напитать полезными веществами при помощи 2-3 граммов крема невозможно даже теоретически. Поэтому если мы и питаем, то только роговой слой эпидермиса. Это первый важный момент.

Второй важный момент: кожа – часть выделительной системы. Через нее из организма выводятся конечные продукты обмена веществ. Кожа умеет впитывать косметические ингредиенты, но не умеет их переваривать, как, например, пищеварительная система.

Третий важный момент – кожа берет нужные ей микроэлементы (цинк, йод) и макроэлементы (кальций, фосфор) из большого кровотока. Питательный крем с цинком не закроет дефицит цинка в коже. Как и крем с коллагеном – дефицит коллагена.

Увлажняем, увлажняем и еще раз увлажняем

Увлажняющий крем по типу кожи – это то, что нужно вашей коже в любое время года. Осенью и зимой я советую пользоваться кремом с глицерином, скваленом, мочевиной, церамидами (липидами), ниацинамидом, гиалуроновой и пироглутаминовой кислотами, витаминами С, Е в составе. Идеально, если крем вам подберет косметолог, учитывая состояние и потребности вашей кожи.

Если хотите увлажнить кожу дополнительно – в помощь сыворотки с активными компонентами, ночные маски, дневные тканевые маски. Если любите тканевые, попробуйте Meder Hydra-Fill, Dr. Jart+Ceramidin Facial Mask или Academie Collagen Intense Age Recovery Mask.

Основа увлажненной кожи – здоровый эпидермальный барьер. Он состоит из гидролипидной мантии и липидо-эпидермального барьера. Сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь.

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Гидролипидная мантия – это тонкая, невидимая пленка, покрывающая эпидермис, верхний слой кожи. Она создает и поддерживает в норме кислотно-щелочной баланс (pH), который контролирует соотношение плохих и хороших микроорганизмов на коже. Народная мудрость гласит: нарушили pH, ждите акне, грибковые заболевания и прочие неприятности.

Липидо-эпидермальный барьер за счет наших собственных липидов, то есть жиров, поддерживает в коже нужный уровень увлажнения. Каким образом? Удерживая воду, поступившую с глубоких слоев кожи, например, из дермы, в эпидермис (верхний слой кожи).

Уход за кожей должен быть правильным и щадящим, чтобы не нарушилась целостность эпидермального барьера. Иначе никакой крем не поможет вам избавиться от сухости, стянутости, шелушений и покраснений. Эпидермальный барьер кожи лица нарушает горячая водопроводная вода, несмываемые парабены, спирт, привычка очищать кожу до скрипа душистым мылом, интенсивное скрабирование, косметика, подобранная не по типу кожи.

Если у вас здоровый эпидермальный барьер, вы утром и вечером пользуетесь хорошим увлажняющим кремом по типу кожи, покупать питательный крем нет необходимости. А чтобы увеличить количество собственных липидов в липидо-эпидермальном барьере, ешьте продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами, в частности, Омега-3.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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