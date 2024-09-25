Касторовое масло и каркаде: как приготовить полезное средство для губ

Изготовление косметических средств дома — не только полезное, но и увлекательное времяпрепровождение.

На странице jkb.journal автор поделился рецептом гибискусового масла, которое станет отличным натуральным средством в уходе за губами. В современном мире мы часто упускаем возможность создавать полезные вещи собственноручно. Изготовление косметических средств, приготовление пищи с нуля, выращивание растений из семян – все эти навыки могут помочь нам стать более самостоятельными и осознанными.

Ингредиенты:

Сухие цветы гибискуса (каркаде) – известны своими увлажняющими и питательными свойствами.

Бобы ванили – придают приятный аромат и обладают антиоксидантными свойствами.

Касторовое масло — увлажняет и защищает губы.

Масло жожоба – глубоко проникает в кожу, придавая ей эластичность.

Миндальное масло – питает и смягчает губы.

Приготовление:

В удобную емкость добавьте: 2 ст. л сухих цветов каркаде, бобы ванили, 2 ст. л касторового масла, 2 ст. л масла жожоба, 2 ст. л миндального масла;

Осторожно нагрейте смесь на водяной бане или слабом огне. Не доводите до кипения, ведь это может уничтожить полезные свойства растительных масел;

Когда смесь немного остынет, процедите масло через марлю или другую натуральную ткань, чтобы удалить цветы и бобы;

Перелейте готовое масло в чистую бутылочку из темного стекла, чтобы защитить его от света. Храните в прохладном месте.

Использование

Гибискусовое масло прекрасно увлажняет губы, защищает их от сухости и придает естественный блеск. Используйте его каждый день, особенно в холодное время года, когда губы нуждаются в особом уходе.

Приготовление гибискусового масла – это простой и интересный способ вернуться к натуральным средствам ухода.

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