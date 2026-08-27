Когда «мешки» под глазами — вовсе не мешки / © Credits

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Область под глазами — одна из самых сложных зон лица, поэтому неудивительно, что её изменения часто пытаются исправить с помощью универсальных методов. Однако то, что кажется обычными «мешками», может оказаться фестонами (малярными мешками) — выпуклостью, расположенной ниже, в верхней части щеки, об этом рассказало издание NewBeauty.

Нью-йоркский пластический хирург Мохтар Асаади, доктор медицинских наук, более 35 лет занимается именно этой проблемой и подчеркивает, что правильная диагностика — первый и самый важный шаг. Нижнее веко заканчивается складкой, а фестон начинается сразу под ней, объясняет он.

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Не все «мешки» одинаковы

Путаницу вносит и термин «малярные мешки» — это, по сути, общее название для нескольких различных состояний, требующих разного подхода.

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Врождённые малярные валики могут передаваться по наследству и проявляться ещё в молодом возрасте. Малярный отек возникает из-за скопления жидкости и может быть связан с аллергией или воспалением. А вот малярные фестоны обычно становятся более заметными с возрастом, когда кожа, мышцы и ткани теряют прежнюю упругость.

Существуют также ятрогенные «мешки под глазами» — когда после косметических процедур, в частности после введения филлеров или нейротоксинов, отечность не уменьшается, а наоборот, становится более заметной. Именно поэтому одна и та же процедура не может быть универсальным решением для всех.

Важно не торопиться с лечением

По словам Асаади, фестоны относятся к проблемам, требующим очень точного понимания анатомии лица. Филлер, лазер или другие популярные процедуры не обязательно дадут желаемый результат, а в некоторых случаях могут даже ухудшить внешний вид.

Хирург отмечает, что подход зависит от конкретной анатомии пациента, поскольку врач должен оценить состояние кожи, мышц и жировой ткани. В некоторых случаях коррекцию фестонов сочетают с другими процедурами по омоложению лица. При этом восстановление после операции, по словам специалиста, иногда может пройти быстрее, чем ожидают пациенты, поэтому к работе можно вернуться уже через несколько дней.

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Для самого Асаади эта работа — не только вопрос эстетики. К нему часто обращаются люди, которые годами пытались избавиться от проблемы с помощью различных процедур и остались разочарованными. Правильно поставленный диагноз и разумная тактика, по его мнению, способны существенно изменить не только внешность, но и самоощущение человека.

Фестоны — хороший пример того, почему не стоит самостоятельно определять причину отечности под глазами и сразу же повторять популярные бьюти-процедуры. То, что выглядит как обычный «мешок», может иметь совершенно иную природу и требовать другого лечения.

Поэтому первое правило простое: сначала точный диагноз, а уже потом — процедура. Особенно когда речь идет о такой деликатной зоне, как нижняя треть глаз и верхняя часть щек.

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