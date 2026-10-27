Когда начинать антивозрастной уход за кожей: что стоит использовать в 20, 30, 40 и 50 лет

Когда начинать антивозрастной уход за кожей / © Credits

Реклама

Антивозрастной уход уже давно перестал быть темой исключительно для женщин старше 40 лет. Сегодня индустрия красоты предлагает средства для профилактики возрастных изменений даже молодым людям. Однако есть нюанс: начинать уход заблаговременно — не значит наносить на лицо все активные компоненты, которые попадаются в ленте социальных сетей, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

У кожи в 20 лет другие потребности, чем в 50 или 70 лет, и если в молодости главная задача — защита от солнца и поддержание здорового состояния кожного барьера, то со временем всё большее значение приобретают увлажнение, борьба с пигментацией и поддержание упругости.

Реклама

Универсального возраста, когда нужно начинать антивозрастной уход, не существует. Важную роль играют генетика, тип кожи, образ жизни, воздействие ультрафиолета и конкретные потребности. Поэтому вместо того, чтобы паниковать из-за первой мимической морщинки, стоит разобраться, какие средства действительно нужны именно вам.

Реклама

Кожа меняется с возрастом

Коллаген и эластин — белки, которые помогают коже сохранять упругость и способность восстанавливать форму. С возрастом их количество и качество постепенно меняются. Примерно с середины 20 лет выработка коллагена начинает снижаться, хотя скорость этого процесса индивидуальна.

Постепенно могут становиться более заметными мелкие морщинки, неровный тон, пигментные пятна, сухость и изменения текстуры. На внешний вид кожи влияют также гормональные колебания, курение, недосыпание, питание и накопленное воздействие солнечного излучения. Именно поэтому современный подход к антивозрастным средствам — это не попытка повернуть время вспять, а долгосрочная забота о здоровье кожи.

И самое главное, не каждая морщинка требует коррекции. Цель ухода — поддерживать кожу в здоровом и защищенном состоянии, а не добиваться нереалистичной гладкости.

20 лет

В этом возрасте кожа часто обладает достаточной естественной упругостью, поэтому сложная многоэтапная процедура ухода, как правило, не требуется. Зато именно сейчас стоит выработать привычки, которые помогут сохранить её здоровье в будущем.

Реклама

На что следует обратить внимание:

Солнцезащитный крем SPF 30–50. Ежедневная защита от ультрафиолета помогает снизить риск фотостарения и пигментации.

Витамин C. Антиоксидант, который может помочь выровнять тон кожи и защитить её от окислительного стресса.

Ниацинамид. Может поддерживать кожный барьер и помогать справиться с неровным тоном.

Ретиноиды — по мере необходимости. Их можно рассматривать, в частности, при наличии акне или определённых признаков фотостарения, но важно учитывать чувствительность кожи и правильно вводить средство в уход.

Если у кожи нет особых проблем, то очищения, увлажнения и солнцезащитного крема может быть вполне достаточно. Главное правило этого десятилетия — не перегружать кожу активными формулами только потому, что они популярны в TikTok.

30 лет

В 30 лет у некоторых людей становятся более заметными мелкие морщины, следы воздействия солнца и неравномерная пигментация. Однако это не означает, что изменения обязательно появятся именно в этом возрасте.

Если базовый уход уже налажен, можно рассмотреть возможность добавления антиоксидантной сыворотки и ретиноида — производного витамина А, который помогает улучшить текстуру кожи, бороться с акне и признаками фотостарения.

Реклама

Вводить ретиноиды следует постепенно, начиная с небольшой частоты применения, следить за реакцией кожи и дополнять уход увлажняющим кремом. Если появляются выраженные раздражения, жжение или шелушение, частоту применения следует уменьшить и, при необходимости, проконсультироваться с дерматологом. И, конечно же, SPF остается обязательным ежедневным этапом ухода.

40 лет

В этом возрасте накопленное воздействие ультрафиолета может проявляться более явно, например, в виде пигментных пятен, неровной текстуры кожи и потери упругости. Впрочем, многое зависит от наследственности, гормонального фона и прежних привычек ухода. К базовым средствам можно добавить компоненты, направленные на поддержание увлажнения и улучшение текстуры кожи.

Что может пригодиться:

антиоксидантная сыворотка, например, с витамином C

ретиноид, если кожа хорошо его переносит

пептиды в составе увлажняющего крема

мягкие отшелушивающие средства с кислотами, если они необходимы для работы с неровной текстурой

крем с компонентами для поддержания кожного барьера

Не нужно использовать всё сразу. Лучше добавлять по одному средству и оценивать результат, чем вызвать раздражение из-за чрезмерного количества активных ингредиентов.

50 лет

Перименопауза и менопауза могут существенно влиять на состояние кожи. Из-за гормональных изменений она нередко становится более сухой, чувствительной и менее упругой. Поэтому в этот период очень важно поддерживать защитный барьер и не пытаться компенсировать все возрастные изменения сильнодействующими средствами.

Пригодятся:

кремы с церамидами и другими липидами для поддержания барьера

средства с глицерином и гиалуроновой кислотой для увлажнения

более питательные текстуры, которые уменьшают ощущение стянутости

ретиноиды в режиме, который кожа хорошо переносит

ежедневно солнцезащитный крем

Если кожа стала более чувствительной, ретиноид можно использовать реже или выбрать менее раздражающую формулу после консультации со специалистом. Гормональные средства для нанесения на кожу не следует добавлять самостоятельно, их применение должен определять врач с учетом показаний, преимуществ и рисков.

60 лет

С возрастом кожа может становиться более тонкой, сухой и медленнее восстанавливаться после раздражения. Поэтому особое внимание следует уделять мягкому очищению, достаточному увлажнению и защите от солнца.

Оптимальный распорядок дня может включать:

нежное средство для умывания без агрессивного очищения

насыщенный увлажняющий крем с церамидами и глицерином

антиоксидантную сыворотку, если кожа ее хорошо переносит

ретиноид в комфортном режиме, если в этом есть необходимость

ежедневный SPF

Не стоит стремиться использовать как можно больше активных компонентов. В этом возрасте особенно важно ориентироваться на ощущение комфорта, переносимость средств и состояние кожного барьера.

70+ лет

В зрелом возрасте уход должен быть максимально бережным. Слишком сильные кислоты, агрессивное отшелушивание и высокие концентрации активных компонентов могут усугублять сухость и раздражение.

Вместо этого стоит выбирать мягкие очищающие средства, кремы с эмолентами, увлажняющие формулы и солнцезащитный продукт, который удобно использовать каждый день.

Если кожа хорошо переносит ретиноиды, их можно оставить в уходовой программе по рекомендации специалиста. Однако отсутствие ретиноида не означает, что уход неправильный: его состав всегда должен соответствовать потребностям кожи. Главный ориентир — не цифра в паспорте, а здоровье, комфорт и защищенность кожи.

Если и есть одно средство, на котором действительно не стоит экономить, — так это солнцезащитный крем. Ультрафиолет воздействует на кожу не только летом или во время отпуска. Его накопленное воздействие на протяжении многих лет играет важную роль в фотостарении и развитии пигментации. Солнцезащитное средство также помогает снизить риск некоторых видов рака кожи.

Выбирайте средство с широким спектром защиты SPF 30 или выше. Наносите его в достаточном количестве и обновляйте примерно каждые два часа во время пребывания на улице, а также после купания, сильного потоотделения или вытирания полотенцем. Шляпа с широкими полями, солнцезащитные очки и тень станут дополнительными союзниками. Даже самая лучшая сыворотка не сможет полностью компенсировать регулярное пребывание на солнце без защиты.

Новости партнеров

Новости партнеров