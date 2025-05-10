Когда необходимо начинать использовать антивозрастные средства в уходе за кожей / © Credits

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Издание Real Simple рассказало, что антивозрастный уход — это не о борьбе со старением, а о профилактике. И лучшее время начать — совсем не тогда, когда появились морщинки, а еще до них.

Под термином «антивозрастные средства» мы часто представляем кремы с помпезными обещаниями: «минус 10 лет за 2 недели». Но на самом деле все гораздо проще и научнее. Антивозрастные средства — это любые продукты, которые поддерживают увлажнение, упругость и здоровый тон кожи, а также предотвращают признаки старения или замедляют их появление.

Это могут быть:

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ретиноиды;

ниацинамид;

антиоксиданты (витамин С, витамин Е);

гиалуроновая кислота;

солнцезащитный крем (SPF 30+).

Это не волшебная палочка, но научно обоснованный арсенал для сохранения молодости кожи.

Когда начинать

Возраст 20+ — идеальный момент для введения антивозрастных средств. В этом возрасте наша кожа еще молода и здорова, но уже начинает терять коллаген и гиалуроновую кислоту. Это означает, что профилактика становится эффективнее лечения. Как только вы видите первые признаки старения — повреждения уже есть. Профилактика всегда дешевле и действеннее 'ремонта'. Так что ждать появления морщин, чтобы начать уход, как ремонтировать крышу после дождя, а не к нему.

Антивозрастные средства, которые следует использовать в уходе

Ежедневный солнцезащитный крем (SPF 30+)

Ультрафиолет — причина №1 старения кожи. Именно поэтому дерматологи называют SPF «вашим антивозрастным героем». Выбирайте средства широкого спектра действия (UVA + UVB) и наносите каждый день, даже зимой и в пасмурные дни.

Даже самые лучшие сыворотки не помогут, если вы игнорируете защиту от солнца.

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Ретиноиды

Это золотой стандарт в антивозрастном уходе. Ретиноиды стимулируют обновление клеток, улучшают выработку коллагена и заметно уменьшают морщины.

Используйте только на ночь, обязательно с SPF днем.

Эксфолианты с AHA/BHA кислотами

С возрастом клеточное обновление замедляется и кожа выглядит тускло.

Альфа-гидроксикислоты (AHA) — гликолевая, молочная, яблочная — нежно отшелушивают мертвые клетки, улучшают текстуру, делают тон кожи более ровным.

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Рекомендуется использовать 1–3 раза в неделю.

Ниацинамид (витамин B3)

Мощный функциональный ингредиент. Помогает:

уменьшить пигментные пятна; укрепить кожный барьер; уменьшить покраснение и воспаление; улучшить увлажнение.

Идеален для чувствительной и проблемной кожи.

Увлажнение и окклюзия

Увлажнение — фундамент здоровой кожи в любом возрасте. После 25 лет уровень природного увлажнения начинает снижаться.

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Сочетайте:

гумектанты (гиалуроновая кислота, глицерин) — притягивают влагу; эмоленты/окклюзивы (масла, воск, вазелин) — «запечатывают» влагу в коже.

Особенно важно в зимний период или для сухой кожи.

Антиоксиданты

Витамин С, Е, феруловая кислота, коэнзим Q10 — нейтрализуют свободные радикалы, разрушающие коллаген и ускоряющие старение. Лучше всего работают в дневных сыворотках вместе со SPF.

Витамин С еще и осветляет кожу и уменьшает постакне-пятна.

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Мифы, которые следует забыть

«Мне еще рано, начну после 30 лет». Поздно — это когда кожа уже потеряла упругость. Антивозрастный уход не означает «дорогой крем для зрелых женщин», а «умная профилактика».

«Антивозрастные средства агрессивны». Многие современные средства имеют нежные формулы, подходящие для чувствительной кожи и подростков. Важно правильно подобрать дозировку и вводить продукты постепенно.

«Это только для женщин». Старение не выбирает пол. Уход нужен всем, кто хочет выглядеть здорово.

Чем раньше вы начнете заботиться о своей коже — тем больше она отблагодарит вас в 40, 50 и более лет. Антивозрастный уход — это не косметический каприз, а инвестиция в здоровье, самооценку и комфорт.