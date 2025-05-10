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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
118
Время на прочтение
3 мин

Когда необходимо начинать использовать антивозрастные средства в уходе за кожей

Антивозрастный уход часто ассоциируется с моментом, когда на коже уже появляются первые морщинки или пигментные пятна. Но что, если вам скажут, что ждать этого момента — это самая распространенная ошибка в уходе за кожей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Когда необходимо начинать использовать антивозрастные средства в уходе за кожей

Когда необходимо начинать использовать антивозрастные средства в уходе за кожей / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что антивозрастный уход — это не о борьбе со старением, а о профилактике. И лучшее время начать — совсем не тогда, когда появились морщинки, а еще до них.

Под термином «антивозрастные средства» мы часто представляем кремы с помпезными обещаниями: «минус 10 лет за 2 недели». Но на самом деле все гораздо проще и научнее. Антивозрастные средства — это любые продукты, которые поддерживают увлажнение, упругость и здоровый тон кожи, а также предотвращают признаки старения или замедляют их появление.

Это могут быть:

  • ретиноиды;

  • ниацинамид;

  • антиоксиданты (витамин С, витамин Е);

  • гиалуроновая кислота;

  • солнцезащитный крем (SPF 30+).

Это не волшебная палочка, но научно обоснованный арсенал для сохранения молодости кожи.

Когда начинать

Возраст 20+ — идеальный момент для введения антивозрастных средств. В этом возрасте наша кожа еще молода и здорова, но уже начинает терять коллаген и гиалуроновую кислоту. Это означает, что профилактика становится эффективнее лечения. Как только вы видите первые признаки старения — повреждения уже есть. Профилактика всегда дешевле и действеннее 'ремонта'. Так что ждать появления морщин, чтобы начать уход, как ремонтировать крышу после дождя, а не к нему.

Антивозрастные средства, которые следует использовать в уходе

  • Ежедневный солнцезащитный крем (SPF 30+)

Ультрафиолет — причина №1 старения кожи. Именно поэтому дерматологи называют SPF «вашим антивозрастным героем». Выбирайте средства широкого спектра действия (UVA + UVB) и наносите каждый день, даже зимой и в пасмурные дни.

Даже самые лучшие сыворотки не помогут, если вы игнорируете защиту от солнца.

  • Ретиноиды

Это золотой стандарт в антивозрастном уходе. Ретиноиды стимулируют обновление клеток, улучшают выработку коллагена и заметно уменьшают морщины.

Используйте только на ночь, обязательно с SPF днем.

  • Эксфолианты с AHA/BHA кислотами

С возрастом клеточное обновление замедляется и кожа выглядит тускло.

Альфа-гидроксикислоты (AHA) — гликолевая, молочная, яблочная — нежно отшелушивают мертвые клетки, улучшают текстуру, делают тон кожи более ровным.

Рекомендуется использовать 1–3 раза в неделю.

  • Ниацинамид (витамин B3)

Мощный функциональный ингредиент. Помогает:

  1. уменьшить пигментные пятна;

  2. укрепить кожный барьер;

  3. уменьшить покраснение и воспаление;

  4. улучшить увлажнение.

Идеален для чувствительной и проблемной кожи.

  • Увлажнение и окклюзия

Увлажнение — фундамент здоровой кожи в любом возрасте. После 25 лет уровень природного увлажнения начинает снижаться.

Сочетайте:

  1. гумектанты (гиалуроновая кислота, глицерин) — притягивают влагу;

  2. эмоленты/окклюзивы (масла, воск, вазелин) — «запечатывают» влагу в коже.

Особенно важно в зимний период или для сухой кожи.

  • Антиоксиданты

Витамин С, Е, феруловая кислота, коэнзим Q10 — нейтрализуют свободные радикалы, разрушающие коллаген и ускоряющие старение. Лучше всего работают в дневных сыворотках вместе со SPF.

Витамин С еще и осветляет кожу и уменьшает постакне-пятна.

Мифы, которые следует забыть

  • «Мне еще рано, начну после 30 лет». Поздно — это когда кожа уже потеряла упругость. Антивозрастный уход не означает «дорогой крем для зрелых женщин», а «умная профилактика».

  • «Антивозрастные средства агрессивны». Многие современные средства имеют нежные формулы, подходящие для чувствительной кожи и подростков. Важно правильно подобрать дозировку и вводить продукты постепенно.

  • «Это только для женщин». Старение не выбирает пол. Уход нужен всем, кто хочет выглядеть здорово.

Чем раньше вы начнете заботиться о своей коже — тем больше она отблагодарит вас в 40, 50 и более лет. Антивозрастный уход — это не косметический каприз, а инвестиция в здоровье, самооценку и комфорт.

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