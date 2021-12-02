Комедон, папула, пустула и узел: почему возникают и как лечатся разные проявления акне

Редко кто из подростков не страдает от проявлений угревой сыпи или уродливых прыщиков, так портящих внешний вид и настроение! В такие моменты девочки и ребята готовы к самым радикальным мерам, лишь бы избавиться от ненавистной сыпи. Многие сами выдавливают прыщи и угри и замазывают жирным слоем тонирующего средства, а вскоре понимают, что сделали огромную ошибку, поскольку высыпания становятся еще более обильными, а на коже появляются настоящие рубцы. В стремлении решить эту проблему подростки совершают много других ошибок, которые только усугубляют ситуацию. Кстати, такие проблемы бывают не только у подростков...

О том, как правильно бороться с акне и чего ни в коем случае нельзя делать, рассказал дерматовенеролог/детский дерматолог житомирской медицинской клиники "Медибор" Лилия Шинкаренко.

Акне любит жирную кожу

У молодых людей часто бывают неприятные высыпания и воспаления на коже, особенно если у них жирный тип кожи. Речь идет об акне – воспалительном заболевании сального протока кожи, то есть угревой болезни кожи. Суть заболевания состоит в том, что сальные железы производят избыточное количество кожного сала и потому сальный проток забивается. Поры укупориваются мертвыми клетками и кожным салом - и возникает комедон, то есть черные или белые точки. Они могут быть закрыты (белые) и открыты (черные). Это самая легкая степень поражения кожи и первые проявления акне, которые видят у себя подростки, чаще всего в 9-12 лет.

При средней степени акне на коже возникает папула – яркий красный воспалительный прыщик, а рядом может быть пустула, то есть гнойник. Гнойник может образовываться самостоятельно из гнойного протока, а может являться продолжением воспаления папулы. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются девушки и парни от 12 до 20 лет. Пустулы и папулы считаются наиболее распространенными проявлениями акне.

Но бывают и тяжелые проявления. Это узлы, которые могут быть достаточно болезненные, плотные, большие, из которых может сочиться кожаное сало (в народе говорят – "навоз"). Такие пациенты очень часто попадают к хирургу, который раскрывает узловые элементы, дренирует, хотя этого не нужно делать, потому что рано или поздно сальный проток закроется, а после операции останется безобразный рубец.

Вообще, акне может быть у человека не только в подростковом возрасте. Различается раннее (условно до 25 лет) и позднее (после 25 лет) акне. Часто молодые люди приходят к врачу и жалуются: "И когда уже закончатся эти подростковые прыщи? Мне уже 20 лет, а акне не проходит..."

Какие причины появления акне?

Чаще склонность к проявлениям акне передается генетически. Если у кого-то из родственников были подобные проявления, то, скорее всего, у представителей следующего поколения тоже будут такие же проявления. Но они могут быть более или менее выражены. Вообще, это многофакторное заболевание.

Проблемы с лицом стартуют именно тогда, когда половые гормоны начинают активно работать (вхождение в подростковый период). У всех людей есть мужские и женские половые гормоны, но именно мужские гормоны – андрогены – атакуют сальный проток и появляется сальность кожи. А дальше мы видим проявления акне: комедон, папула, пустула, узлы и жирные волосы на волосяной части головы.

Акне часто бывает у девушек и парней с гормональными нарушениями. У девушек это может проявляться повышенным оволосением по мужскому типу – на лице, над верхней губой, в области молочных желез, грудной клетке, проявление акне часто локализовано на нижней части лица – на щеках и боковых поверхностях шеи. У мальчиков и молодых мужчин повышен вес, повышенное давление и другие нарушения. Такого пациента нужно обследовать на половые гормоны и гормоны щитовидной железы, углеводные нарушения по назначению дерматолога, в случае изменений дерматолог направляет на дополнительную консультацию эндокринолога, гинеколога-эндокринолога, а мужчин/мальчиков – андролога.

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Вообще, если акне ярко выражено (воспаленные угри, болевые ощущения), нужно сначала обратиться именно к врачу-дерматологу/дерматологу-косметологу, а не косметологу. Причем у специалиста должен быть диплом о высшем медицинском образовании и сертификат специализации по специальности дерматовенерология/детский дерматолог, о которых не нужно стесняться спросить. Специалист проведет определенную программу дообследований, проверит пациента на наличие эндокринных болезней, проверит половые гормоны, гормоны щитовидной железы, обменные процессы и т.д. Не доверяйте свою кожу не профессионалам, уважайте и берегите себя!

Что нужно делать, а что – не стоит?

Необходимо скорректировать правильный уход за кожей. Очень часто родители 9-10-летних детей, у которых появились первые признаки акне, продолжают смазывать кожу ребенка детским кремом или другим жирным кремом или маслом. Жирный крем забивает поры кожи, и картина воспаления становится еще более выраженной, то есть проблема еще больше усложняется. Родители должны понять, что лечиться самостоятельно нельзя – ребенка нужно отвести на консультацию к дерматологу. Специалист должен подобрать правильный уход за такой юной кожей.

Многие девушки и женщины неправильно используют косметические средства, то есть не подбирают по типу кожи или используют чрезмерно много косметики. Сегодня модный тренд – использовать кокосовое или оливковое масло. Но такое жирное масло подходит только для женщин постарше с сухим типом кожи, а для молодой женщины с жирным типом кожи это закончится тем, что возникнет закрытый комедон, воспалительный процесс на коже и выраженные проявления акне.

Женщинам, особенно тем, у кого проблемная кожа, рекомендовано обратиться к дерматологу-косметологу, который подберет оптимальный косметический уход по типу кожи, возрасту и существующим проблемам кожи.

Какая нужная диета?

При наличии проявлений акне очень важно правильное питание. Прежде всего это ограничение быстрых углеводов: газированные сладкие воды, магазинные соки, конфеты, шоколад (особенно белый и молочный), белая сдоба. Дело в том, что в каждом сальном протоке живет так называемая пропионобактерия – бактерия акне, и когда человек потребляет много углеводов и у него меняется кислотно-щелочной баланс (pH) кожи и кожаного сала, бактерия размножается, продуцируется кожаное сало, происходит гиперсекреция и появляются новые воспалительные элементы. Человеку необязательно полностью отказываться от сладостей, но ограничить их нужно.

Как подобрать лечение?

Лечение подбирается специалистом для каждого пациента отдельно, согласно клиническим проявлениям и результатам дообследований. Если проявления легкой степени, врач назначает дерматокосметику. Если проявления средней степени – дерматокосметику и местные топические препараты на основе ретиноидов, салициловой и азелоиновой кислот и антибиотикотерапия. Тяжелые проявления акне без ретиноидов системного действия, к сожалению, почти не лечатся.

Ретиноиды – это препараты на основе витамина А, которые должен назначать только врач-дерматолог (не косметолог!), потому что они принимаются под контролем показателей крови и в определенном режиме. В большинстве стран мира эти препараты выписываются по рецепту, а у нас, к сожалению, пока без рецепта, поэтому люди часто лечатся по своему усмотрению, что угрожает их здоровью. К примеру, у беременных женщин на фоне приема системных ретиноидов могут быть пороки развития плода.

Можно ли выдавливать угри и прыщи?

Зачастую именно косметологи назначают чистку лица. Аппаратная чистка действительно подойдет в некоторых случаях, но механическая чистка нежелательна (особенно когда сам пациент начинает выдавливать угри или прыщи). Опасность такой манипуляции состоит в том, что можно раздавить сальный проток, из-за чего нарушится отхождение кожаного сала. В результате у человека будут стойкие рецидивирующие воспаления, рубцовые изменения и послевоспалительная пигментация (сине-коричневые, фиолетовые или красные пятна), которая гораздо дольше проходит, чем само проявление островоспалительного акне. Механическое ручное выдавливание или чистка вручную – это уже историческое прошлое.

Что посоветовать пациентам?

Во-первых, нужно обратиться к дерматологу/дерматологу-косметологу, который проведет диагностику и при необходимости назначит дообследование. Специалист назначит уход по типу кожи и существующей проблемы, лечебную программу, в случае необходимости лазерные и другие аппаратные методы лечения. Процесс лечения должен происходить постепенно: этап за этапом. К сожалению, очень часто пациент с ярко выраженным акне обращается не к дерматологу/дерматологу-косметологу, а к несертифицированному, с сомнительным образованием, косметологу, который делает много разных процедур, но ситуация не улучшается, теряется время, деньги, появляются стойкие рубцовые изменения на коже. А у человека – отчаяние и депрессивные состояния. И все потому, что пропущены важные начальные этапы лечения.

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