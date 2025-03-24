Комедоны: что это, почему они возникают и как от них избавиться

На кожа может быть множество различных высыпаний, среди которых комедоны – один из наиболее распространенных типов. Они проявляются в виде маленьких плотных белых или черных точек, которые образуются вследствие закупорки пор.

Многие ошибочно считают, что комедоны – это просто грязь, которую можно легко смыть, однако их происхождение гораздо сложнее. Издание Real Simple рассказало, что это такое, почему они возникают и какие методы лечения и профилактики наиболее эффективны.

Что такое комедоны

Комедоны – это закупоренные поры, наполненные густой смесью кожного сала, отмерших клеток кожи, грязи и остатков макияжа. Они могут быть открытыми (черные точки) или закрытыми (белые угри). Открытые комедоны становятся черными из-за окисления жира при контакте с воздухом, тогда как закрытые остаются под кожей в виде белых уплотнений.

Комедоны чаще всего появляются в Т-зоне – на лбу, носу и подбородке, где активность сальных желез самая высокая. Однако они могут возникать и на щеках, плечах, спине и груди.

Причины образования комедонов

Комедоны появляются из-за чрезмерной выработки кожного сала, которое смешивается с отмершими клетками кожи и загрязнениями. Основные факторы, способствующие их образованию:

Гормональные изменения. В периоды гормональных всплесков, таких как подростковый возраст, беременность или менопауза, повышается выработка кожного сала.

В периоды гормональных всплесков, таких как подростковый возраст, беременность или менопауза, повышается выработка кожного сала. Неправильный уход за кожей. Использование некачественной косметики, недостаточное очищение или чрезмерное увлажнение могут привести к укупорке пор.

Использование некачественной косметики, недостаточное очищение или чрезмерное увлажнение могут привести к укупорке пор. Несбалансированное питание. Чрезмерное потребление жирной, жареной и сладкой пищи может повлиять на активность сальных желез.

Чрезмерное потребление жирной, жареной и сладкой пищи может повлиять на активность сальных желез. Стресс . Постоянное напряжение способствует повышению уровня кортизола, а это может провоцировать сыпь.

. Постоянное напряжение способствует повышению уровня кортизола, а это может провоцировать сыпь. Некоторые лекарственные средства. Гормональные препараты, стероиды и некоторые лекарства могут вызвать чрезмерную выработку жира.

Гормональные препараты, стероиды и некоторые лекарства могут вызвать чрезмерную выработку жира. Генетическая предрасположенность. Если у родителей есть проблемы с кожей, вероятность появления комедонов у детей тоже повышается.

Как избавиться от комедонов

Лечение комедонов требует комплексного подхода, включающего правильный уход за кожей, использование специальных средств и, при необходимости, профессиональные процедуры.

Очистка кожи

Очистка – основа ухода за кожей. Оно помогает удалить излишки жира, остатки макияжа и загрязнения, которые могут вызвать укупорку пор.

Умывайтесь дважды в день нежным гелем или пенкой для проблемной кожи.

Используйте мицеллярную воду или тоник для дополнительной очистки.

Не забывайте о демакияже перед сном.

Отшелушивание

Отшелушивание помогает удалить мертвые клетки кожи и предотвратить их накопление в порах.

Используйте средства с салициловой кислотой – они эффективно растворяют сальные пробки.

Используйте мягкие энзимные пилинги или гомаж 1-2 раза в неделю.

Для более глубокой очистки можно делать химический пилинг у косметолога.

Лечебные средства

Ретиноиды – ускоряют обновление клеток и уменьшают жирность кожи.

– ускоряют обновление клеток и уменьшают жирность кожи. Бензоилпероксид – борется с бактериями, которые могут вызвать воспаление комедонов.

– борется с бактериями, которые могут вызвать воспаление комедонов. Ниацинамид – уменьшает выработку жира и обладает противовоспалительными свойствами.

– уменьшает выработку жира и обладает противовоспалительными свойствами. Увлажнение – используйте легкие гелевые или флюидные средства, не содержащие комедогенных компонентов.

Профессиональные процедуры

Если домашний уход не приносит желаемых результатов, можно обратиться к косметологу:

Механическая чистка. Помогает удалить глубоко укупоренные комедоны.

Помогает удалить глубоко укупоренные комедоны. Ультразвуковая чистка . Менее травматический способ глубокой очистки пор.

. Менее травматический способ глубокой очистки пор. Лазерная терапия. Помогает снизить выработку жира и улучшить состояние кожи.

Как предотвратить появление комедонов

Чтобы избежать повторного образования комедонов, важно соблюдать простые правила:

Регулярно очищайте кожу.

Используйте легкие некомедогенные косметические средства.

Следите за питанием – избегайте чрезмерного употребления жирной и сладкой пищи.

Не прикасайтесь к лицу грязными руками.

Регулярно меняйте наволочки и полотенца.

Можно ли выдавливать комедоны

Самостоятельное выдавливание комедонов может привести к повреждению кожи, воспалениям и даже появлению рубцов. Лучше обратиться к профессионалу, который сделает это безопасно.

Комедоны – это одна из самых распространенных проблем с кожей, которая нуждается в системном подходе к лечению и профилактике. Правильный уход, сбалансированное питание и при необходимости профессиональные процедуры помогут сохранить кожу чистой и здоровой. Если комедоны не исчезают даже после смены ухода, следует обратиться к дерматологу, чтобы подобрать эффективную терапию.

Мы также писали о том, как использовать роллер для лица в уходе за кожей.

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