Комедоны: что это, почему они возникают и как от них избавиться

На кожа может быть множество различных высыпаний, среди которых комедоны – один из наиболее распространенных типов. Они проявляются в виде маленьких плотных белых или черных точек, которые образуются вследствие закупорки пор.
Многие ошибочно считают, что комедоны – это просто грязь, которую можно легко смыть, однако их происхождение гораздо сложнее. Издание Real Simple рассказало, что это такое, почему они возникают и какие методы лечения и профилактики наиболее эффективны.
Что такое комедоны
Комедоны – это закупоренные поры, наполненные густой смесью кожного сала, отмерших клеток кожи, грязи и остатков макияжа. Они могут быть открытыми (черные точки) или закрытыми (белые угри). Открытые комедоны становятся черными из-за окисления жира при контакте с воздухом, тогда как закрытые остаются под кожей в виде белых уплотнений.
Комедоны чаще всего появляются в Т-зоне – на лбу, носу и подбородке, где активность сальных желез самая высокая. Однако они могут возникать и на щеках, плечах, спине и груди.
Причины образования комедонов
Комедоны появляются из-за чрезмерной выработки кожного сала, которое смешивается с отмершими клетками кожи и загрязнениями. Основные факторы, способствующие их образованию:
- Гормональные изменения. В периоды гормональных всплесков, таких как подростковый возраст, беременность или менопауза, повышается выработка кожного сала.
- Неправильный уход за кожей. Использование некачественной косметики, недостаточное очищение или чрезмерное увлажнение могут привести к укупорке пор.
- Несбалансированное питание. Чрезмерное потребление жирной, жареной и сладкой пищи может повлиять на активность сальных желез.
- Стресс. Постоянное напряжение способствует повышению уровня кортизола, а это может провоцировать сыпь.
- Некоторые лекарственные средства. Гормональные препараты, стероиды и некоторые лекарства могут вызвать чрезмерную выработку жира.
- Генетическая предрасположенность. Если у родителей есть проблемы с кожей, вероятность появления комедонов у детей тоже повышается.
Как избавиться от комедонов
Лечение комедонов требует комплексного подхода, включающего правильный уход за кожей, использование специальных средств и, при необходимости, профессиональные процедуры.
Очистка кожи
Очистка – основа ухода за кожей. Оно помогает удалить излишки жира, остатки макияжа и загрязнения, которые могут вызвать укупорку пор.
- Умывайтесь дважды в день нежным гелем или пенкой для проблемной кожи.
- Используйте мицеллярную воду или тоник для дополнительной очистки.
- Не забывайте о демакияже перед сном.
Отшелушивание
Отшелушивание помогает удалить мертвые клетки кожи и предотвратить их накопление в порах.
- Используйте средства с салициловой кислотой – они эффективно растворяют сальные пробки.
- Используйте мягкие энзимные пилинги или гомаж 1-2 раза в неделю.
- Для более глубокой очистки можно делать химический пилинг у косметолога.
Лечебные средства
- Ретиноиды – ускоряют обновление клеток и уменьшают жирность кожи.
- Бензоилпероксид – борется с бактериями, которые могут вызвать воспаление комедонов.
- Ниацинамид – уменьшает выработку жира и обладает противовоспалительными свойствами.
- Увлажнение – используйте легкие гелевые или флюидные средства, не содержащие комедогенных компонентов.
Профессиональные процедуры
Если домашний уход не приносит желаемых результатов, можно обратиться к косметологу:
- Механическая чистка. Помогает удалить глубоко укупоренные комедоны.
- Ультразвуковая чистка. Менее травматический способ глубокой очистки пор.
- Лазерная терапия. Помогает снизить выработку жира и улучшить состояние кожи.
Как предотвратить появление комедонов
Чтобы избежать повторного образования комедонов, важно соблюдать простые правила:
- Регулярно очищайте кожу.
- Используйте легкие некомедогенные косметические средства.
- Следите за питанием – избегайте чрезмерного употребления жирной и сладкой пищи.
- Не прикасайтесь к лицу грязными руками.
- Регулярно меняйте наволочки и полотенца.
Можно ли выдавливать комедоны
Самостоятельное выдавливание комедонов может привести к повреждению кожи, воспалениям и даже появлению рубцов. Лучше обратиться к профессионалу, который сделает это безопасно.
Комедоны – это одна из самых распространенных проблем с кожей, которая нуждается в системном подходе к лечению и профилактике. Правильный уход, сбалансированное питание и при необходимости профессиональные процедуры помогут сохранить кожу чистой и здоровой. Если комедоны не исчезают даже после смены ухода, следует обратиться к дерматологу, чтобы подобрать эффективную терапию.
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