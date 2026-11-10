Консилер против темных кругов под глазами: почему привычная техника нанесения может старить после 30 лет

Как правильно маскировать темные круги под глазами с помощью консилера / © Credits

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Для многих консилер — настоящий спаситель в сфере красоты после бессонной ночи. Несколько легких прикосновений — и взгляд выглядит отдохнувшим. Однако с возрастом привычная техника нанесения может перестать работать, ведь кожа вокруг глаз становится более сухой, мелкие морщинки — заметнее, а плотные текстуры начинают скапливаться в складочках. Поэтому ваше любимое средство вместо свежести придает лицу уставший вид. Издание HELLO!постаралось разобраться, как изменить привычный подход к макияжу.

Консилер может добавлять возраста

Главная ошибка — пытаться скрыть темные круги под глазами, нанося всё больше средства. Плотный слой не всегда маскирует недостатки, зато легко подчеркивает сухость и мелкие морщинки.

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Кроме того, иногда темные круги — это не только пигментация, но и тени, которые образуются из-за естественных изменений рельефа лица. В таком случае дополнительный слой консилера не решит проблему, а может сделать зону под глазами ещё менее естественной.

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Правила свежего взгляда

Не спешите наносить макияж сразу после крема. Перед нанесением консилера воспользуйтесь легким увлажняющим средством для области вокруг глаз. Дайте ему несколько минут впитаться. Если на коже останется слишком много крема, консилер может скользить, неравномерно распределяться и скапливаться в складочках. Выбирайте более легкие текстуры. Вместо плотных формул обратите внимание на кремовые средства, которые можно наносить тонким слоем. Наносите средство только там, где это необходимо. Не обязательно покрывать консилером всю зону под глазами. Часто наибольшее потемнение заметно во внутренних уголках. Нанесите небольшое количество средства именно туда, а остатки мягко растушуйте в направлении к внешнему углу. Для этого подойдут пальцы, небольшая кисточка или слегка влажная губка. Попробуйте цветовой корректор. Если у темных кругов выраженный оттенок, помочь может цветовой корректор. Он нейтрализует нежелательную пигментацию, благодаря чему для маскировки понадобится меньше консилера. Это полезно, если обычное средство не даёт желаемого результата даже в несколько слоёв. Не переусердствуйте с пудрой. Чрезмерное количество пудры может сделать кожу сухой на вид и подчеркнуть морщины. Используйте минимальное количество мелкодисперсного средства только там, где макияж имеет свойство смещаться. Если консилер хорошо держится без фиксации, этот шаг можно пропустить. Обновляйте макияж без дополнительного слоя. Если в течение дня консилер собрался в складочках, не спешите наносить еще один слой. Сначала осторожно разгладьте его чистым пальцем. Тепло кожи поможет вернуть средству ровный вид. Если зона под глазами кажется сухой, можно добавить совсем немного увлажнения.

Секрет свежего взгляда — не в максимальном покрытии, а в правильной подготовке кожи и умеренности. Увлажнение, лёгкая текстура, точечное нанесение и минимум пудры помогут сделать макияж более естественным и не подчеркивать мелкие морщинки.

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