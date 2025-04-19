Консиллер или тональный крем: что нужно наносить первым / © Credits

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Казалось бы, деталь незначительная, но именно она может решить, будет ли ваш макияж безупречен с виду, или предательски подчеркнет недостатки. Чтобы расставить все точки над «i», издание Real Simple рассказало, что и как нужно делать в первую очередь.

Тональный крем первым: классический подход

Подавляющее большинство профессиональных визажистов склоняются к тому, что первым следует наносить именно тональный крем. Он создает равномерную базу, выравнивает тон кожи и позволяет снизить объем использования других средств. Ведь после нанесения тона часто пропадает необходимость дополнительно маскировать незначительные недостатки.

К тому же, если использовать консилер до тонального крема, он может растянуться или изменить оттенок под слоем тона, а это усложнит достижение желаемого эффекта. Особенно это касается точечной маскировки акне или темных кругов под глазами — лучше видеть «полную картину» после нанесения тона.

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Плюсы нанесения консилера после тона

экономия продукта;

более естественное покрытие;

легче избежать чрезмерного макияжа;

идеальное слияние цветов.

Когда следует начать с консилера

Впрочем, есть ситуации, когда правила можно (и даже следует) нарушить. В профессиональной съемке или во время телеэфиров освещение часто смывает естественный рельеф лица. В таком случае лучше сначала нанести консиллер — особенно если он имеет функцию цветокоррекции. Если консилер имеет теплый или розовый оттенок, а тональный крем — нейтральный, именно нанесение консилера первым поможет сгладить разницу в цвете и подготовить основу для макияжа.

Еще одно исключение — использование цветокоррекционных средств. Например, персиковый или оранжевый корректор для темных кругов под глазами, зеленый для покраснения. В таких случаях их следует наносить в тональный крем, чтобы затем нейтрализовать цвет и сделать макияж естественным.

Как правильно нанести тональный крем перед консилером

После очищения кожи нанесите увлажняющий крем и праймер. Равномерно распределите тональный крем по лицу с помощью спонжа или кисти. Нанесите небольшое количество консилера на проблемные участки: под глазами, на покраснение или сыпь. Аккуратно растушуйте и зафиксируйте пудрой.

Как наносить консилер пепред тональным кремом.

После праймера нанесите консилер или корректор на отдельные участки, требующие цветокоррекции. Тщательно растушуйте границы. Легким слоем покройте все лицо тональным кремом. При необходимости нанесите немного консилера для освещения зоны под глазами или контуринга.

Хотя универсального рецепта нет, большинство экспертов рекомендуют придерживаться схемы «тональный крем — консилер». Это не только удобнее, но позволяет лучше контролировать конечный результат. Но если вы готовитесь к фотосессии, используете цветной корректор или специфическую кожу, можно попробовать и обратный порядок.

Красота — это эксперимент, а не догма. Прислушивайтесь к потребностям вашей кожи, не бойтесь ошибок и тогда макияж станет настоящим искусством, а не рутиной.