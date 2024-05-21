Контуринг: блогер показал, как сделать выразительные скулы с помощью макияжа

Контуринг – секрет внешности многих девушек и женщин. Возможность "нарисовать" такое лицо, как хочется и не идти к пластическому хирургу.

С помощью контуринга можно максимально изменить облик. Убрать второй подбородок или щечки, изменить форму носа, визуально немного уменьшить лицо, более того, изменить его форму.

Фешн-блогер Şeyma Toprak в своем видео показала, как легко и правильно подчеркнуть скулы, а также продемонстрировала, как этого лучше не делать, чтобы "не разрушить" свой образ и внешность.

Используйте свой карандаш для контуринга или можете приобрести его в магазине.

Не нужно рисовать жирную линию под скулой, а затем пытаться ее растушевать. Вы будете выглядеть куклой-марионеткой. Даже если вам удастся эту линию хорошенько растушевать, вы неправильно выделите скулу и желаемого эффекта не получите.

Возьмите два пальца (эдакий знак “peace”) левой руки и приложите их к правому виску.

Указательный палец должен касаться кончика брови, а средний — волос у уха. Скула будет между пальцами.

Возьмите контурный карандаш и нарисуйте линию, идя по среднему пальцу. Далее вверх еще одну линию по указательному (как на видео).

У вас должен получиться как треугольник.

Затем все хорошенько растушуйте маленькой кисточкой, а большой словно «вытяните вверх»

Вуаля! У вас великолепные скулы и все так, как должно быть

В арсенале каждой женщины должен быть такой карандаш, который способен убрать лишнее и подчеркнуть нужное.

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