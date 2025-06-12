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- Косметология
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Контуринг лица: как правильно поднять линии вверх и омолодить черты
В мире макияжа уже давно существует простая истина: правильное расположение линий может либо омолодить лицо, либо, напротив, прибавить лишних лет.
Известный визажист Trevor T. на своей странице mister.makeupartist поделился полезными советами, как благодаря грамотному контурингу и правильному нанесению макияжа визуально поднять черты лица.
Частая ошибка в макияже состоит в том, что линии скульптурирования или бровей идут вниз — по направлению к челюсти или уголкам глаз. Это создает эффект усталого или обвисшего лица. Визажист рекомендует помнить главное правило: все основные линии макияжа должны двигаться вверх для создания эффекта лифтинга.
Контуринг: рисуем все вверх
Чего избегать:
Контур, который заходит слишком низко под скулу.
Скульптурные линии, ведущие книзу к подбородку.
Как правильно:
Начинайте контур чуть выше традиционной линии скульптурирования — почти под самой скулой.
Вместо прямой горизонтальной линии формируйте слегка приподнятую дугу по направлению к верхнему краю уха.
Растушевывайте контур мягко вверх и слегка вниз по шее во избежание резких линий.
Используйте холодные тона для скульптуры, чтобы создать эффект естественной тени.
Макияж бровей: стрелка вверх
Типичная ошибка:
Опускание хвостика брови вниз, это зрительно «закрывает» глаз и создает эффект тяжести.
Как сделать правильно:
Формируйте бровь так, чтобы ее хвостик был немного приподнят.
Используйте тонкий карандаш для бровей и легкими штрихами дорисуйте волоски вверх.
Добавьте немного хайлайтера под самой высокой точкой арки брови — это поднимет взгляд и сделает лицо помоложе.
Макияж глаз: раскрытый взгляд
Самая распространенная ошибка:
Тени и подводка, идущие ниже внешнего уголка глаза.
Эффективная техника:
Представьте линию, которая идет прямо от внешнего уголка глаза вверх — все тени и лайнер должны оставаться выше этой линии.
Для ориентира можно повторять линию нижних ресничек, продолжая ее вверх.
Наносите тени от внешнего уголка глаза к виску и создавайте эффект «лисички».
Добавьте светлые оттенки во внутренний уголок глаза и под бровь для более открытого взгляда.
Румяна: акцент на верхнюю часть щек
Чего избегать:
Нанесение румян слишком низко или ближе к носу.
Как достичь лифтинг-эффекта:
Наносите румяна на верхнюю часть скул по направлению к вискам.
Используйте кремовые текстуры для природного сияния.
Макияж губ: правильное формирование контура
Ошибка:
Обводить губы по их натуральной линии с акцентом на уголки — это может «тянуть» губы вниз.
Техника:
Основной акцент — на центр губ.
Контур определяется немного выше естественной линии в центральной части.
Не проводите линию контура вплоть до самого уголка губ — это создаст эффект более объемных и молодых губ.
Используйте блеск для дополнительного визуального объема.
Макияж с акцентом на подъем линий — это не только современный тренд, но и эффективный способ сделать лицо моложе, свежее и бодрое. Главное — избегать падающих линий, работать вверх и не бояться экспериментировать с размещением света и теней. Помните: макияж — это игра с иллюзиями, где в нескольких правильных мазках кроется сила настоящего перевоплощения.