Контуринг лица: как правильно поднять линии вверх и омолодить черты / © Getty Images

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Известный визажист Trevor T. на своей странице mister.makeupartist поделился полезными советами, как благодаря грамотному контурингу и правильному нанесению макияжа визуально поднять черты лица.

Частая ошибка в макияже состоит в том, что линии скульптурирования или бровей идут вниз — по направлению к челюсти или уголкам глаз. Это создает эффект усталого или обвисшего лица. Визажист рекомендует помнить главное правило: все основные линии макияжа должны двигаться вверх для создания эффекта лифтинга.

Контуринг: рисуем все вверх

Чего избегать:

Контур, который заходит слишком низко под скулу.

Скульптурные линии, ведущие книзу к подбородку.

Как правильно:

Начинайте контур чуть выше традиционной линии скульптурирования — почти под самой скулой.

Вместо прямой горизонтальной линии формируйте слегка приподнятую дугу по направлению к верхнему краю уха.

Растушевывайте контур мягко вверх и слегка вниз по шее во избежание резких линий.

Используйте холодные тона для скульптуры, чтобы создать эффект естественной тени.

Макияж бровей: стрелка вверх

Типичная ошибка:

Опускание хвостика брови вниз, это зрительно «закрывает» глаз и создает эффект тяжести.

Как сделать правильно:

Формируйте бровь так, чтобы ее хвостик был немного приподнят.

Используйте тонкий карандаш для бровей и легкими штрихами дорисуйте волоски вверх.

Добавьте немного хайлайтера под самой высокой точкой арки брови — это поднимет взгляд и сделает лицо помоложе.

Макияж глаз: раскрытый взгляд

Самая распространенная ошибка:

Тени и подводка, идущие ниже внешнего уголка глаза.

Эффективная техника:

Представьте линию, которая идет прямо от внешнего уголка глаза вверх — все тени и лайнер должны оставаться выше этой линии.

Для ориентира можно повторять линию нижних ресничек, продолжая ее вверх.

Наносите тени от внешнего уголка глаза к виску и создавайте эффект «лисички».

Добавьте светлые оттенки во внутренний уголок глаза и под бровь для более открытого взгляда.

Румяна: акцент на верхнюю часть щек

Чего избегать:

Нанесение румян слишком низко или ближе к носу.

Как достичь лифтинг-эффекта:

Наносите румяна на верхнюю часть скул по направлению к вискам.

Используйте кремовые текстуры для природного сияния.

Макияж губ: правильное формирование контура

Ошибка:

Обводить губы по их натуральной линии с акцентом на уголки — это может «тянуть» губы вниз.

Техника:

Основной акцент — на центр губ.

Контур определяется немного выше естественной линии в центральной части.

Не проводите линию контура вплоть до самого уголка губ — это создаст эффект более объемных и молодых губ.

Используйте блеск для дополнительного визуального объема.

Макияж с акцентом на подъем линий — это не только современный тренд, но и эффективный способ сделать лицо моложе, свежее и бодрое. Главное — избегать падающих линий, работать вверх и не бояться экспериментировать с размещением света и теней. Помните: макияж — это игра с иллюзиями, где в нескольких правильных мазках кроется сила настоящего перевоплощения.

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