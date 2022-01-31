Косметические ампулы для лица: преимущества и правила использования

Увлажняют, восполняют уровень клеточной энергии, активизируют выработку собственного коллагена, разглаживают микрорельеф. Все это делают маленькие косметические ампулы.

Чем они отличаются от увлажняющих кремов и сывороток, какие проблемы решают и как ими пользоваться, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Косметическая ампула – это обычная стеклянная ампула, внутри которой содержится высокоактивный косметический концентрат. Или, проще говоря, сыворотка с минимальным количеством консервантов в составе. Силиконы, парабены вообще не найдете.

Почему именно ампула?

Герметичность. Как только мы открываем баночку с увлажняющим кремом, он начинает контактировать с кислородом, который постепенно разрушает некоторые косметические компоненты. Этот процесс называется окисление. Окисляются, например, витамин С и липиды. А если разрушается один компонент, искажается формула всего крема.

Одна косметическая ампула содержит всего 2-3 мл концентрата. То есть предназначается для однократного использования. Открыли, нанесли сыворотку на кожу, ампулу выбросили. Это позволяет производителям вводить в состав минимум консервирующих ингредиентов и максимум активных.

Правильная дозировка. Ампульного концентрата хватает для того, чтобы увлажнить кожу лица, шеи и декольте. Некоторые производители рекомендуют наносить концентрат в два подхода, разделив содержимое ампулы пополам. Это позволит избежать перегруза кожи полезными компонентами. Некоторые – наносить часть сыворотки утром, а оставшуюся часть вечером.

В любом случае вам не придется думать о том, сколько средства нанести, чтобы было достаточно. В ампуле сыворотки – ни много ни мало, а в самый раз.

Идеальный состав. Косметические ампулы выполняют определенную задачу – увлажняют, матируют, укрепляют, восстанавливают, успокаивают, регенерируют, осветляют. Оказывают лифтинг-эффект. Защищают кожу от окислительного стресса. Восстанавливают и укрепляют защитный кожный барьер. Повышают уровень клеточной энергии.

По факту все ампулы отлично увлажняют кожу. Но можно выбрать ампульный комплекс для решения конкретной проблемы. Например, для восстановления кожи после загара или устранения гиперпигментации. Комплекс состоит минимум из 5-7 ампул. Его продолжительность зависит от решаемой проблемы.

Быстрый эффект. Благодаря насыщенному составу концентрата результат заметен уже после 2-3 применений. Выравнивается микрорельеф, исчезают мелкие поверхностные морщинки, покраснения, следы недосыпа и усталости. Повышается упругость кожи.

Сыворотки работают медленнее, чем ампулы, поскольку имеют накопительный эффект. Главная задача увлажняющего крема – поддерживать нормальный уровень увлажнения кожи и укреплять барьерную функцию.

Правила использования

Ампульную косметику я рекомендую использовать курсами с небольшими перерывами.

Далее важные правила, которые помогут добиться максимально эффективного результата.

1. Перед нанесением концентрата обязательно очищайте и тонизируйте кожу.

2. После нанесения перекрывайте увлажняющим кремом.

3. Чтобы получить желаемый эффект, не пропускайте дни, не меняйте ампулы местами. Придерживайтесь рекомендуемого порядка.

4. По возможности не перекрывайте ампульные концентраты декоративной косметикой, например, тональным кремом. Если это невозможно, подбирайте ампульную косметику, которую можно использовать перед сном.

Как открыть ампулу?

Косметические ампулы легко "взламываются". Оберните горлышко косметической салфеткой и резким движением вскройте. Некоторые производители кладут в ампульные наборы специальный пластиковый колпачок для удобного вскрытия ампул.

Если у вас проблемная кожа, перед применением ампульной косметики, обязательно проконсультируйтесь со своим косметологом.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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