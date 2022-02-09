Косметический состав: какие бывают ингредиенты, как выбрать, а каких избегать

На рынке много косметики, поэтому стоит знать ингредиенты, от которых зависит действие косметического средства. Также стоит обращать внимание на состав, выбирая продукт с лучшими и безопасными ингредиентами.

Многие из нас, ища косметику по уходу за кожей, следят за тем, чтобы продукт имел хороший состав и был действительно эффективным. Но большинство ингредиентов может оказаться очень трудно расшифровать – не все из нас химики или дерматологи. Поэтому мы решили создать обзорную статью, в которой ответим на такие вопросы как: "Из чего состоит косметика?"; "Какие активные ингредиенты искать в косметике, а каких избегать?"; "Какие средства лучше при акне или морщинах?". О косметическом составе рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Ингредиенты в уходовых средства: из чего состоит косметика

С химической точки зрения косметическое средство – это смесь косметических веществ, имеющих определенную стойкость и физико-химическую форму. Для создания косметического средства требуются определенные компоненты, которые придают ему стойкость и форму:

база (основа);

стабилизаторы;

консерванты;

активные компоненты.

Косметика может содержать полностью натуральные или синтетические ингредиенты, а также быть смешанного типа (где натуральные компоненты сочетаться с химическими).

Каковы функции отдельных ингредиентов косметики, для чего они нужны

База или основа

Косметическая база для изготовления уходовых средств составляет большую часть массы косметического продукта. Основа позволяет создать соответствующую форму, например, эмульсию или гель, а также включать активные вещества, которые будут бороться с определенными проблема кожи. Наиболее частыми базовыми веществами являются вода, спирт, эмульгаторы, силиконы.

Задача базовых ингредиентов – получить соответствующую физико-химическую форму косметического средства и заставить активные вещества работать.

Самое популярное и, по мнению косметологов, полезное базовое вещество – вода. Однако косметика, в основе которой вода (обозначается как "aqua" в самом начале состава), имеет более ограниченный срок годности.

Активные вещества

Благодаря активным компонентам косметическое средство оказывает специфическое воздействие на кожу. Активные вещества, используемые в косметике, могут быть самыми разнообразными – растительные вытяжки, активные пептиды, витамины, кислоты, антиоксиданты, вещества с антибактериальными, успокаивающими, противовоспалительными, отшелушивающими свойствами и т. д.

Консерванты

Благодаря стабилизаторам косметическое средство сохраняет форму даже при длительном хранении. Однако основная задача стабилизаторов – защитить средство от бактериального заражения и не дать ему испортиться. Такие консерванты могут иметь химическое происхождение или натуральное, например, эфирные масла.

Стабилизаторы (эмульгаторы)

Эмульгаторы – именно те вещества в средствах, которые связывают жирную и водную фазу. Благодаря своим свойствам они создают стабильные однородные формулы, называемые эмульсиями. Существует два типа эмульсий: вода в масле и масло в воде.

Наиболее важные и часто встречающиеся эмульгаторы: цетиловый спирт, бентонит, холестерин, ланолин, соли олеиновой кислоты, оксиэтиленовые и оксипропиленовые эфиры жирных кислот и многоатомных спиртов.

Какие активные ингредиенты и для какой кожи выбрать

Конечно, правильно подобрать уходовое средство поможет врач-дерматолог или косметолог. Ведь важно найти не только качественный продукт, но и тот, который будет работать, а самое главное, максимально подойдет вашему типу кожи. Мы приведем несколько примеров самых популярных активных веществ и то, с какой проблемой они могут помочь справиться:

Акне или высыпания на коже:

Ретинол – снижает секрецию кожного сала, уменьшает воспаление кожи и поддерживает процесс обновления эпидермиса.

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Салициловая кислота – обладает противовоспалительными, антибактериальными и кератолитическими свойствами. Регулирует секрецию кожного сала.

Алоэ – снимает раздражения, ускоряет регенерацию кожи после угревой сыпи.

Гиперпигментация, веснушки:

Азелаиновая кислота – блокирует тирозиназу – фермент, ответственный за изменение цвета. Кислота достаточно эффективна при удалении пятен от прыщей.

Витамин С – обладает отшелушивающим и антиоксидантным действием, осветляет пигментные пятна.

Альфа-арбутин – осветляет кожу. Он особенно хорошо работает при осветлении веснушек.

Морщины и возрастные изменения:

Ретинол – ускоряет регенерацию кожи и отвечает за образование коллагеновых волокон и эластина в клетках. Повышает упругость и эластичность кожи.

Пептиды – улучшают внешний вид кожи за счет увеличения синтеза коллагена фибробластами. Кроме того, они расслабляют кожу, делая менее заметными мимические морщинки.

Защита от солнца:

Оксид цинка, оксид титана – отражают UVA и UVB-излучение.

Некоторые виды зеленых водорослей.

Сухая и очень кожа:

Гиалуроновая кислота – защищает кожу от пересыхания.

Глюконолактон – оказывает на кожу питательное, увлажняющее и разглаживающее действие.

Мочевина – обладает увлажняющим действием, а также отшелушивающим, подходит для очень сухой кожи.

Ингредиенты на этикетках косметики написаны в фиксированном порядке: те, что написаны в начале, больше всего в косметике, а те, что написаны в конце, меньше всего. Ингредиенты, которые присутствуют в косметике в количестве ниже 1%, написаны в самом конце.

Какие ингредиенты в косметике опасны, чего избегать

При выборе подходящего косметического средства стоит обратить внимание на то, чтобы оно не содержало такие ингредиенты, как:

Минеральные масла и парафин. Одни из самых дешевых ингредиентов в косметике, поэтому их можно найти во многих продуктах. Парафин – растворитель активных веществ, не проявляет никаких ухаживающих свойств. Может нарушать физиологические процессы в коже. Кроме того, он препятствует проникновению других ингредиентов косметического средства и может забивать поры кожи. В косметике его называют Paraffin Oil, Parrafinum Liquidum, Parrafin, Isoparrafin, Synthetic Wax. Минеральные масла можно найти под названиями Petrolatum, Mineral Oil, Ceresin, Isobutane, Isopropane, Cera Micrortistallina, Isododecane, Isohexadecane. Такие масла также могут забивать поры и вызывать воспаления на коже.

Парабены – это консерванты, добавляемые в косметические средства для защиты продукта от развития грибка и плесени. Они могут накапливаться в коже и оказывать аллергенное действие. В косметике, самые опасные парабены можно встретить под названием: метилпарабен, бутилпарабен, пропилпарабен, этилпарабен, изопропилпарабен, изобутилпарабен.

ПЭГ (полиэтиленгликоль). Используется в качестве растворителя, эмульгатора и моющего средства в косметических средствах личной гигиены. ПЭГ нередко становится причиной воспалительного процесса на коже, вызывает акне, прыщи.

Силиконы. Вещество блокирует доступ к коже извне, создавая эффект "запечатывая" на ней грязи. Самый известный силикон – диметикон (dimethicone) – он же и самый вредный. Ежедневно используя косметику с диметиконом происходит закупорка пор кожи, как следствие, появляются высыпания и прыщи.

SLS, SLES – это моющие и обезжиривающие средства. Они могут вызвать раздражение и сухость кожи, а также раздражение глаз и слизистых оболочек. При нанесении на волосы в виде шампуней они могут усилить сечение и ломкость. В косметике они называются Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate.

Алюминий (соли алюминия) добавляются в антиперспиранты. Они блокируют выделение пота на поверхность кожи. Алюминий может вызывать раздражение и аллергические реакции. Названия алюминия, содержащегося в косметике: сульфат алюминия, хлоргидрат алюминия, феносульфат алюминия, тетрахлоргидрекс алюминия-циркония, хлорид алюминия.

Формальдегид. Добавляется в косметику в качестве консерванта и в лаки для ногтей в качестве отвердителя. Это вещество считается сильным аллергеном – оно может вызывать раздражение кожи, эритему, экзему. Формальдегид также является потенциальным канцерогеном. Его названия в косметике: диазолидинилмочевина, DMDM ​​Hydantoin, Quanterium-15, Methenamine, Glutaral, Hexatidine, Benzylhemiformal.

Феноксиэтанол – консервант и стабилизирующее вещество в косметике, допускается в концентрации до 1%. Может вызвать раздражение, особенно вокруг глаз. Он присутствует в косметике под названиями Phenoxyethanol, Euxyl K, 400 PhE.

Йодопропинилбутилкарбамат – добавляется в косметику в качестве консерванта. Может вызвать раздражение и аллергические реакции. Его названия в косметике – Butyliodopropynyl Ester, Carbamid Acid, IPBC.

Здесь перечислены не все вредные вещества в косметике, а только наиболее часто используемые. При покупке того или иного средства обращайте внимание на маркировку, например: "Без парабенов", "Без SLS", "Без сульфатов" и т. д.

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