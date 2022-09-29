Красота волос, кожи, дома и сада: почему никогда нельзя выливать воду, в которой промывали рис

Знаете ли вы, как полезна вода, которая остается после промывания риса? Узнав о том, как она может повлиять на кожу и волосы, вы больше никогда не выльете ее просто так в канализацию.

Если вы не промываете рис перед его приготовлением, вам, вероятно, следует начать это делать. Если в рецепте отдельно не говорится, что рис перед приготовлением промывать не нужно, как, например в рецептах итальянского ризотто, его все же стоит промыть, чтобы убедиться, что вы избавились от грязи, пыли или другого мусора, который может остаться на зернах.

Промывать рис несложно: нужно погрузить его в воду, хорошенько прополоскать и процедить. Эти действия нужно повторить несколько раз. Эксперты First for women говорят, что вы должны промывать его не менее пяти раз или до тех пор, пока вода не перестанет выглядеть мутной. Помимо очистки зерна дополнительные промывания удаляют лишний крахмал, который может привести к липкой текстуре риса при варке.

Вода, которая у вас останется после второго или третьего промывания, если ее не вылить, принесет вам много пользы

Рисовая вода для волос

Исследователи утверждают, японские женщины XVIII - XXII веков, которые славились роскошными доходящими почти до пяток волосами, практиковали "ю-су-ру", или ополаскивание волос рисовой водой. Писательница Бриттани Ладин провела эксперимент, в ходе которого некоторое время ополаскивала свои волосы рисовой водой и осталась очень довольна результатом.

Наряду со всеми витаминами, минералами и другими питательными веществами в рисе, которые вымываются в воду, рис содержит инозитол - соединение, которое помогает восстанавливать поврежденные волосы изнутри.

Писательница поделилась рецептом:

Ингредиенты:

рис - 1 стакан

вода - 1 стакан

Промойте рис и первую воду слейте. Залейте рис второй водой и некоторые время помешайте его ложкой, пока вода не станет мутной. Слейте воду и оставьте ее примерно на 12–24 часа при комнатной температуре, но не дольше. Рисовая вода для волос готова к использованию. А оставшийся рис можно приготовить в качестве гарнира.

Используйте рисовую воду после обычного мытья шампунем и кондиционером. Равномерно распределите по волосам и коже головы и оставьте средство на две-пять минут перед тем, как смыть.

Фото: Credits

Блогер Curly Cailín предлагает другой рецепт рисовой воды: она варит рис, а не просто замачивает его. В этом случае вода в основном впитывается в зерна, поэтому она после варки протирает их через сито, чтобы получилась более кремообразную пасту. Когда он остынет, она смешивает его с кондиционером для волос и наносит на свои пряди, оставляя на 30 минут или даже на час, прежде чем смыть.

Результаты использования рисовой воды для волос на разных волосах будут отличаться и не всегда эффект будет столь же ошеломляющим, как пишут блогеры и вам бы хотелось. Но вреда от рисовой воды точно не будут.

Рисовая вода для кожи

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Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что антиоксидантные свойства, обнаруженные в рисовой воде, могут повернуть время вспять, когда речь идет о тонких морщинах. Фактически, исследователи заявили, что он обладает такой же антиоксидантной силой, как и продукты, богатые витамином С. Другое исследование 2013 года показало, что ферментированная рисовая вода содержит коллаген, который также может успокаивать и предотвращать появление морщин.

Исследования 2002 года также показали, что рисовая вода помогла участникам с экземой восстановить повреждения кожи, вызванные использованием продуктов, содержащих вредные сульфаты. Их результаты показали 20-процентное улучшение процесса заживления.

Вы можете попробовать это сами, приготовив рисовую воду по рецепту Бриттани Ладин. После приготовления можете хранить ее в холодильнике примерно неделю.

Нанесите рисовую воду на кожу с помощью ватного диска. Дайте коже впитать воду в течение получаса или около того, затем смойте. Однако перед использованием попробуйте протестировать рисовую воду на небольшом участке кожи, прежде чем наносить на все лицо.

Рисовая вода для очистки зеркал и пищевых контейнеров

Корейский кулинарный блогер JinJoo утверждает, что рисовая вода полезна не только для красоты, но и для работ по дому. Рисовая вода является естественным очистителем коллоидных мицелл и поэтому в основном работает как чистящий раствор без агрессивных химикатов, но с добавлением витаминов и липидов. Просто сохраните воду после второго или третьего цикла полоскания и используйте.

JinJoo рекомендует наливать воду в пульверизатор и протирать ею зеркала и окна - не будет разводов. Она говорит, что вода также отлично справляется с удалением стойких запахов еды из пластиковых контейнеров. Просто дайте ей постоять около получаса или дольше, и вы заметите, что все неприятные ароматы исчезнут.

Рисовая вода для растений

Также блогер предлагает использовать рисовую воду для полива растений. Все питательные вещества, которые полезны для наших волос и кожи, будут полезны и для растений.

Теперь у вас есть целых четыре причины дважды подумать, прежде чем выливать рисовую воду в канализацию.

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