ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
504
Время на прочтение
2 мин

Крем для эпиляции: что нужно знать об этом безболезненном способе удаления волос

Удаление волос без боли, без бритья и без салонных процедур. Звучит как мечта. Но такая мечта вполне реальна — кремы для депиляции или депиляторы, уже давно покорили сердца женщин, которые ценят комфорт и скорость. Всего несколько минут — и кожа становится мягкой и гладкой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Крем для эпиляции: что нужно знать об этом безболезненном способе удаления волос

Крем для эпиляции: что нужно знать об этом безболезненном способе удаления волос / © Credits

Однако, так ли этот метод безупречен, как кажется, рассказало издание Real Simple, а также все, что нужно знать: как действуют эти средства, для кого они подходят, как избежать раздражений и сделать процедуру максимально эффективной.

Кремы для удаления волос содержат активные химические вещества, обычно это тиогликолевая кислота или ее соли — кальция или калия. Они расщепляют кератин — белок, из которого состоит волос. В результате волос «размягчается» и буквально растворяется у поверхности кожи. Волосы становятся гелеобразными и легко удаляются вместе с кремом.

Но именно химическая реакция с кератином вызывает характерный «сладко-кисловатый» запах — некоторые кремы имеют специфический аромат, хоть современные формулы уже более приятные.

Правильное использование

Чтобы получить гладкую кожу без раздражений, важно придерживаться инструкций.

  • Шаг 1: подготовка. Вымойте руки и участок, который планируете обрабатывать. Хорошо высушите кожу. Сделайте тест на чувствительность — нанесите немного крема на небольшой участок кожи за 24 часа до депиляции. Если нет покраснения, зуда или жжения — можно использовать.

  • Шаг 2: нанесение. Нанесите крем равномерно, не втирайте, а легкими движениями сверху вниз, чтобы полностью покрыть волосы.

  • Шаг 3: подождите. Время выдержки — от 3 до 10 мин, в зависимости от производителя. Оставайтесь неподвижными — особенно, если обрабатываете ноги, подмышки или зону бикини. Легкое покалывание — нормально. Но если появилась боль или сильное жжение — немедленно смойте теплой водой.

  • Шаг 4: удаление. Сотрите крем мягкой салфеткой, губкой или специальной лопаткой. Движения должны быть мягкими, но достаточно решительными, чтобы захватить растворенные волосы. Затем смойте остатки водой (но не горячей) и легким очищающим средством. Не оставляйте крем дольше, чем указано на упаковке: это может повредить кожный барьер и вызвать раздражение, зуд или даже ожоги.

  • Шаг 5: уход после эпиляции Успокойте кожу увлажняющим кремом без кислот или ретинола. Хорошо подойдет крем с пантенолом или церамидами.

Продолжительность эффекта

В зависимости от скорости роста волос, результат держится от 2 до 5 дней. Это меньше, чем после восковой эпиляции, но немного дольше, чем после бритья. Крем удаляет только ту часть волос, которая выступает над кожей, поэтому корень (волосяная луковица) остается.

Ошибки

  • Нанесение крема на раздраженную кожу

  • Оставляете средство дольше рекомендованного времени

  • Повторное использование на одном участке несколько дней подряд

  • Использование одного средства для всего тела (например, лицо и ноги требуют разных формул)

Крем для депиляции — идеальное решение для тех, кто ценит скорость, комфорт и безболезненность. Это отличный вариант для экстренных ситуаций и домашнего ухода. Однако всегда читайте инструкцию, проверьте состав, делайте патч-тест и не забывайте увлажнять кожу после процедуры.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie