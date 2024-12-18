Лицо будет сиять: 32 продукта, особенно полезных для красоты кожи

Лучшие продукты, полезные для кожи, в конечном счете, те, которые составляют основу здорового сбалансированного рациона. Однако есть некоторые ключевые продукты, поддерживающие цвет лица, — с важными питательными веществами, такими как витамины A, C и K, для естественного сияния, — которые было бы полезно добавить в список покупок в супермаркете.

Есть продукты, полезные для кожи, такие как устрицы и арбуз, которые вряд ли будут регулярно присутствовать в вашем ежедневном рационе. Тем не менее было бы разумно как можно чаще налегать на жирную рыбу, листовую зелень и разноцветные фрукты, такие как лосось, капуста и малина, — ради цвета лица и сияния кожи.

Кроме того, то, что вы пьете, тоже имеет значение. Употребление большого количества воды или зеленого чая также является ключевым фактором, когда речь идет о заботе о вашей коже сейчас, а также о ее защите в будущем.

Woman&Home составил список продуктов, особенно полезных для красоты и сияния вашей кожи.

Орехи

Орехи / Фото: Credits

Орехи богаты полезными жирами, особенно жирными кислотами омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать увлажненность кожи и уменьшать воспаление. Также есть доказательства, что они содержат необходимые витамины и антиоксиданты, такие как витамин Е и селен, которые защищают кожу от окислительного стресса и поддерживают ее эластичность. Ешьте их первым делом утром с греческим йогуртом и фруктами или посыпьте ими салат или жаркое для здорового ужина.

Кейл

Кейл / Фото: Credits

Один из самых полезных для кожи овощей — капуста. Она богата витаминами А, С и К, которые, как сообщается, поддерживают выработку коллагена, уменьшают воспаление и способствуют восстановлению кожи. Высокое содержание антиоксидантов также помогает защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и окислительного стресса.

Голубика

Голубика / Фото: Credits

Регулярно ешьте голубику в качестве перекуса или добавки к завтраку. Она богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают защитить кожу от окислительного стресса и уменьшить признаки старения. Высокое содержание витамина С также поддерживает выработку коллагена, улучшая эластичность кожи.

Семена

Семена Чиа / Фото: Credits

Добавьте семена льна и чиа в свой кухонный шкаф. Они являются отличными источниками жирных кислот омега-3, которые помогают поддерживать кожу увлажненной и уменьшать воспаление. Они также содержат необходимые витамины и минералы, такие как цинк и витамин Е, которые поддерживают восстановление кожи и защищают ее от повреждения ультрафиолетом.

Арбуз

Арбуз / Фото: Credits

Арбуз увлажняет кожу благодаря высокому содержанию воды, что, как показывают исследования, помогает сохранять кожу увлажненной и упругой. Он также содержит ликопин — антиоксидант, который защищает кожу от повреждения ультрафиолетом и уменьшает воспаление, в конечном итоге способствуя более ровному цвету лица.

Киви

Киви / Фото: Credits

Этот фрукт богат витамином С, который стимулирует выработку коллагена и помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами. Его высокое содержание антиоксидантов также поддерживает восстановление кожи и уменьшает признаки старения, в то время как содержание воды помогает поддерживать увлажненность кожи.

Помидоры

Рецепт закуски из помидоров / Фото: Credits

Помидоры богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и уменьшает появление морщин и тонких линий. Они также содержат витамин С, который поддерживает выработку коллагена и помогает поддерживать эластичность кожи и здоровый цвет лица.

Шпинат

Шпинат / Фото: Credits

Листовые зеленые овощи всегда должны быть в вашей продуктовой корзине. Сюда входит шпинат, который богат витаминами А, С и К, которые способствуют здоровью кожи, поддерживая выработку коллагена, уменьшая воспаление и усиливая восстановление кожи. Его высокий уровень антиоксидантов, таких как бета-каротин и лютеин, также помогает защитить кожу от окислительного стресса.

Яйца

Яйца / Фото: Credits

Яйца богаты высококачественным белком, который необходим для выработки коллагена, помогая поддерживать структуру и эластичность кожи. Они также содержат витамины А, D и Е, питательное трио, которое поддерживает восстановление кожи, увлажнение и защиту от окислительного повреждения.

Зеленый чай

Зеленый чай / Фото: Credits

Этот успокаивающий напиток богат антиоксидантами, в частности катехинами, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения, уменьшить воспаление и бороться с окислительным стрессом. Также есть доказательства, что его противовоспалительные свойства способствуют заживлению кожи и могут помочь уменьшить покраснение, прыщи и другие раздражения кожи.

Лосось

Лосось для закусок и бутербродов / Фото: Credits

Жирная рыба является важным дополнением к диете, благоприятной для кожи. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать гидратацию, уменьшают воспаление и поддерживают гладкий, сияющий цвет лица. Он также обеспечивает высококачественный белок и витамин D, которые способствуют эластичности кожи, восстановлению и общему здоровью кожи.

Темный шоколад

Шоколад / Фото: Credits

Темный шоколад, особенно сорта с высоким содержанием какао, богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения и улучшают приток крови к коже, способствуя здоровому сиянию. Однако, как и любой шоколад, его важно употреблять в меру.

Йогурт

Соус из йогурта с огурцом и чесноком / Фото: Credits

Он богат пробиотиками, которые помогают сбалансировать микробиом кишечника, способствуя очищению кожи и уменьшению воспаления. Этот молочный продукт также содержит витамины и минералы, такие как кальций, витамины группы В и цинк, которые способствуют восстановлению и увлажнению кожи.

Сладкий картофель

Батат с яйцами запеченный в духовке / Фото: Credits

Важно стараться есть все цвета радуги, когда дело касается цвета лица. Сладкий картофель богат бета-каротином, который организм преобразует в витамин А — питательное вещество, которое способствует обновлению клеток кожи и помогает предотвратить сухость и морщины. Он также содержит витамин С, который поддерживает выработку коллагена.

Перец

Маринованный перец / Фото: Credits

Перец, особенно красный и желтый, богат витамином С, который поддерживает выработку коллагена, помогая поддерживать эластичность кожи и уменьшать появление тонких линий. Он также содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды, которые защищают кожу от окислительного стресса и повреждения ультрафиолетом.

Бананы

Бананы / Фото: Credits

Они могут показаться немного скучными, но бананы — это питательный источник энергии. Они богаты витаминами A, C и E, которые помогают поддерживать увлажненность кожи, способствуют выработке коллагена и защищают от вредного воздействия окружающей среды. Их натуральные ферменты и калий также помогают питать кожу.

Скумбрия

Запеченная скумбрия с помидорами и луком / Фото: Credits

Существует множество видов жирной рыбы, полезной для кожи. Скумбрия — отличный источник жирных кислот омега-3, которые помогают поддерживать увлажненность кожи и уменьшать воспаление. Она также содержит высококачественный белок и витамин D, которые поддерживают выработку коллагена и общее восстановление кожи, сохраняя ее упругой.

Клубника

Клубника / Фото: Credits

Клубника богата витамином C, который усиливает выработку коллагена и помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами, уменьшая признаки старения. Антиоксиданты этого фрукта также помогают уменьшить воспаление и защищают от ультрафиолетового излучения, способствуя более чистому и здоровому цвету лица.

Тунец

Тунец / Фото: Credits

Полезные для кожи продукты часто очень доступны. Сюда входит тунец, который богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать кожу увлажненной и уменьшают воспаление. Он также обеспечивает высококачественный белок и витамин D, которые поддерживают выработку коллагена и способствуют восстановлению и упругости кожи.

Малина

Малина / Фото: Credits

Малина богата антиоксидантами, включая витамин С, которые помогают защитить кожу от повреждения свободными радикалами и поддерживают выработку коллагена, улучшая эластичность кожи. Ее противовоспалительные свойства также уменьшают покраснение и раздражение, способствуя более чистому, здоровому цвету лица.

Оливковое масло

Оливковое масло / Фото: Credits

Оливковое масло так же полезно для вашей кожи, как и для вашего сердца. Оно богато полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, такими как витамин Е, которые помогают увлажнять кожу, уменьшать воспаление и защищать от окислительного стресса. Его увлажняющие свойства также поддерживают восстановление кожи, сохраняя ее мягкой и эластичной.

Устрицы

Устрицы / Фото: Associated Press

Наслаждение устрицами идеально подходит для вашей кожи. Они являются богатым источником цинка, минерала, необходимого для восстановления кожи, выработки коллагена и уменьшения воспаления. Они также обеспечивают высококачественный белок и жирные кислоты омега-3, которые помогают поддерживать эластичность и увлажнение кожи.

Нут

Салат с нутом / Фото: Credits

Нут богат белком и цинком, которые важны для восстановления кожи, выработки коллагена и уменьшения воспаления. Он также содержит антиоксиданты и витамины группы В, которые способствуют здоровью кожи, поддерживая увлажнение и предотвращая окислительное повреждение.

Красный виноград

Красный виноград / Фото: Credits

Перекусывайте красным виноградом, который богат антиоксидантами, особенно ресвератролом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, уменьшает воспаление и замедляет процесс старения. Он также содержит витамин С, который поддерживает выработку коллагена и борется с окислительным стрессом.

Вода

Вода / Фото: Credits

Поддержание водного баланса необходимо для поддержания увлажненности кожи, помогая ей оставаться упругой, гладкой и эластичной, а также поддерживает естественную барьерную функцию кожи, уменьшая появление тонких линий и улучшая эластичность.

Авокадо

Авокадо / Фото: Credits

Авокадо богато полезными жирами, особенно жирными кислотами омега-9, которые помогают увлажнять кожу и улучшать ее эластичность. Они также содержат витамины E и C, которые защищают от окислительного повреждения и способствуют выработке коллагена.

Брокколи

Брокколи / Фото: Credits

Брокколи полна витаминов C и K, которые помогают защищать кожу от окислительного повреждения и поддерживают выработку коллагена для упругости и эластичности. Этот скромный овощ также содержит сульфорафан — мощный антиоксидант, который снимает воспаление и может помочь защитить кожу от повреждения ультрафиолетом.

Морковь

Запеченная в меду острая молодая морковь / Фото: Credits

Морковь богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин A, необходимый для регенерации клеток кожи и предотвращения сухости или морщин. Их высокое содержание антиоксидантов также помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и окислительного стресса, способствуя гладкому, сияющему цвету лица.

Фасоль

Фасоль / Фото: Credits

Белок необходим для выработки коллагена, помогая поддерживать структуру кожи и эластичность, а фасоль — отличный источник растительного белка. Они также содержат цинк и антиоксиданты, которые способствуют восстановлению кожи, уменьшают воспаление и защищают кожу от стрессовых факторов окружающей среды.

Апельсины

Апельсиновый сок / Фото: Credits

Апельсины богаты витамином С, который стимулирует выработку коллагена, помогая поддерживать эластичность кожи и уменьшая появление тонких линий. Высокое содержание антиоксидантов также защищает кожу от повреждения свободными радикалами, способствуя яркому, молодому цвету лица.

Курага

Курага / Фото: Credits

Курага является богатым источником витамина А, который способствует здоровому обновлению клеток кожи и уменьшает появление тонких линий. Они также содержат антиоксиданты, такие как витамин С, который поддерживает выработку коллагена, повышает эластичность кожи и защищает от окислительного повреждения.

Хлеб на закваске

Хлеб / Фото: Credits

Хлеб на закваске изготавливается путем процесса ферментации, который улучшает его профиль питательных веществ, облегчая переваривание и усвоение витаминов группы В, которые поддерживают здоровье кожи, способствуя регенерации клеток и уменьшая воспаление. Пробиотики в закваске также помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, что также может способствовать более чистой коже.

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