Лицо будет сиять: 32 продукта, особенно полезных для красоты кожи

Лучшие продукты, полезные для кожи, в конечном счете, те, которые составляют основу здорового сбалансированного рациона. Однако есть некоторые ключевые продукты, поддерживающие цвет лица, — с важными питательными веществами, такими как витамины A, C и K, для естественного сияния, — которые было бы полезно добавить в список покупок в супермаркете.
Есть продукты, полезные для кожи, такие как устрицы и арбуз, которые вряд ли будут регулярно присутствовать в вашем ежедневном рационе. Тем не менее было бы разумно как можно чаще налегать на жирную рыбу, листовую зелень и разноцветные фрукты, такие как лосось, капуста и малина, — ради цвета лица и сияния кожи.
Кроме того, то, что вы пьете, тоже имеет значение. Употребление большого количества воды или зеленого чая также является ключевым фактором, когда речь идет о заботе о вашей коже сейчас, а также о ее защите в будущем.
Woman&Home составил список продуктов, особенно полезных для красоты и сияния вашей кожи.
Орехи
Орехи богаты полезными жирами, особенно жирными кислотами омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать увлажненность кожи и уменьшать воспаление. Также есть доказательства, что они содержат необходимые витамины и антиоксиданты, такие как витамин Е и селен, которые защищают кожу от окислительного стресса и поддерживают ее эластичность. Ешьте их первым делом утром с греческим йогуртом и фруктами или посыпьте ими салат или жаркое для здорового ужина.
Кейл
Один из самых полезных для кожи овощей — капуста. Она богата витаминами А, С и К, которые, как сообщается, поддерживают выработку коллагена, уменьшают воспаление и способствуют восстановлению кожи. Высокое содержание антиоксидантов также помогает защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и окислительного стресса.
Голубика
Регулярно ешьте голубику в качестве перекуса или добавки к завтраку. Она богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают защитить кожу от окислительного стресса и уменьшить признаки старения. Высокое содержание витамина С также поддерживает выработку коллагена, улучшая эластичность кожи.
Семена
Добавьте семена льна и чиа в свой кухонный шкаф. Они являются отличными источниками жирных кислот омега-3, которые помогают поддерживать кожу увлажненной и уменьшать воспаление. Они также содержат необходимые витамины и минералы, такие как цинк и витамин Е, которые поддерживают восстановление кожи и защищают ее от повреждения ультрафиолетом.
Арбуз
Арбуз увлажняет кожу благодаря высокому содержанию воды, что, как показывают исследования, помогает сохранять кожу увлажненной и упругой. Он также содержит ликопин — антиоксидант, который защищает кожу от повреждения ультрафиолетом и уменьшает воспаление, в конечном итоге способствуя более ровному цвету лица.
Киви
Этот фрукт богат витамином С, который стимулирует выработку коллагена и помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами. Его высокое содержание антиоксидантов также поддерживает восстановление кожи и уменьшает признаки старения, в то время как содержание воды помогает поддерживать увлажненность кожи.
Помидоры
Помидоры богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и уменьшает появление морщин и тонких линий. Они также содержат витамин С, который поддерживает выработку коллагена и помогает поддерживать эластичность кожи и здоровый цвет лица.
Шпинат
Листовые зеленые овощи всегда должны быть в вашей продуктовой корзине. Сюда входит шпинат, который богат витаминами А, С и К, которые способствуют здоровью кожи, поддерживая выработку коллагена, уменьшая воспаление и усиливая восстановление кожи. Его высокий уровень антиоксидантов, таких как бета-каротин и лютеин, также помогает защитить кожу от окислительного стресса.
Яйца
Яйца богаты высококачественным белком, который необходим для выработки коллагена, помогая поддерживать структуру и эластичность кожи. Они также содержат витамины А, D и Е, питательное трио, которое поддерживает восстановление кожи, увлажнение и защиту от окислительного повреждения.
Зеленый чай
Этот успокаивающий напиток богат антиоксидантами, в частности катехинами, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения, уменьшить воспаление и бороться с окислительным стрессом. Также есть доказательства, что его противовоспалительные свойства способствуют заживлению кожи и могут помочь уменьшить покраснение, прыщи и другие раздражения кожи.
Лосось
Жирная рыба является важным дополнением к диете, благоприятной для кожи. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать гидратацию, уменьшают воспаление и поддерживают гладкий, сияющий цвет лица. Он также обеспечивает высококачественный белок и витамин D, которые способствуют эластичности кожи, восстановлению и общему здоровью кожи.
Темный шоколад
Темный шоколад, особенно сорта с высоким содержанием какао, богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения и улучшают приток крови к коже, способствуя здоровому сиянию. Однако, как и любой шоколад, его важно употреблять в меру.
Йогурт
Он богат пробиотиками, которые помогают сбалансировать микробиом кишечника, способствуя очищению кожи и уменьшению воспаления. Этот молочный продукт также содержит витамины и минералы, такие как кальций, витамины группы В и цинк, которые способствуют восстановлению и увлажнению кожи.
Сладкий картофель
Важно стараться есть все цвета радуги, когда дело касается цвета лица. Сладкий картофель богат бета-каротином, который организм преобразует в витамин А — питательное вещество, которое способствует обновлению клеток кожи и помогает предотвратить сухость и морщины. Он также содержит витамин С, который поддерживает выработку коллагена.
Перец
Перец, особенно красный и желтый, богат витамином С, который поддерживает выработку коллагена, помогая поддерживать эластичность кожи и уменьшать появление тонких линий. Он также содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды, которые защищают кожу от окислительного стресса и повреждения ультрафиолетом.
Бананы
Они могут показаться немного скучными, но бананы — это питательный источник энергии. Они богаты витаминами A, C и E, которые помогают поддерживать увлажненность кожи, способствуют выработке коллагена и защищают от вредного воздействия окружающей среды. Их натуральные ферменты и калий также помогают питать кожу.
Скумбрия
Существует множество видов жирной рыбы, полезной для кожи. Скумбрия — отличный источник жирных кислот омега-3, которые помогают поддерживать увлажненность кожи и уменьшать воспаление. Она также содержит высококачественный белок и витамин D, которые поддерживают выработку коллагена и общее восстановление кожи, сохраняя ее упругой.
Клубника
Клубника богата витамином C, который усиливает выработку коллагена и помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами, уменьшая признаки старения. Антиоксиданты этого фрукта также помогают уменьшить воспаление и защищают от ультрафиолетового излучения, способствуя более чистому и здоровому цвету лица.
Тунец
Полезные для кожи продукты часто очень доступны. Сюда входит тунец, который богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать кожу увлажненной и уменьшают воспаление. Он также обеспечивает высококачественный белок и витамин D, которые поддерживают выработку коллагена и способствуют восстановлению и упругости кожи.
Малина
Малина богата антиоксидантами, включая витамин С, которые помогают защитить кожу от повреждения свободными радикалами и поддерживают выработку коллагена, улучшая эластичность кожи. Ее противовоспалительные свойства также уменьшают покраснение и раздражение, способствуя более чистому, здоровому цвету лица.
Оливковое масло
Оливковое масло так же полезно для вашей кожи, как и для вашего сердца. Оно богато полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, такими как витамин Е, которые помогают увлажнять кожу, уменьшать воспаление и защищать от окислительного стресса. Его увлажняющие свойства также поддерживают восстановление кожи, сохраняя ее мягкой и эластичной.
Устрицы
Наслаждение устрицами идеально подходит для вашей кожи. Они являются богатым источником цинка, минерала, необходимого для восстановления кожи, выработки коллагена и уменьшения воспаления. Они также обеспечивают высококачественный белок и жирные кислоты омега-3, которые помогают поддерживать эластичность и увлажнение кожи.
Нут
Нут богат белком и цинком, которые важны для восстановления кожи, выработки коллагена и уменьшения воспаления. Он также содержит антиоксиданты и витамины группы В, которые способствуют здоровью кожи, поддерживая увлажнение и предотвращая окислительное повреждение.
Красный виноград
Перекусывайте красным виноградом, который богат антиоксидантами, особенно ресвератролом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, уменьшает воспаление и замедляет процесс старения. Он также содержит витамин С, который поддерживает выработку коллагена и борется с окислительным стрессом.
Вода
Поддержание водного баланса необходимо для поддержания увлажненности кожи, помогая ей оставаться упругой, гладкой и эластичной, а также поддерживает естественную барьерную функцию кожи, уменьшая появление тонких линий и улучшая эластичность.
Авокадо
Авокадо богато полезными жирами, особенно жирными кислотами омега-9, которые помогают увлажнять кожу и улучшать ее эластичность. Они также содержат витамины E и C, которые защищают от окислительного повреждения и способствуют выработке коллагена.
Брокколи
Брокколи полна витаминов C и K, которые помогают защищать кожу от окислительного повреждения и поддерживают выработку коллагена для упругости и эластичности. Этот скромный овощ также содержит сульфорафан — мощный антиоксидант, который снимает воспаление и может помочь защитить кожу от повреждения ультрафиолетом.
Морковь
Морковь богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин A, необходимый для регенерации клеток кожи и предотвращения сухости или морщин. Их высокое содержание антиоксидантов также помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и окислительного стресса, способствуя гладкому, сияющему цвету лица.
Фасоль
Белок необходим для выработки коллагена, помогая поддерживать структуру кожи и эластичность, а фасоль — отличный источник растительного белка. Они также содержат цинк и антиоксиданты, которые способствуют восстановлению кожи, уменьшают воспаление и защищают кожу от стрессовых факторов окружающей среды.
Апельсины
Апельсины богаты витамином С, который стимулирует выработку коллагена, помогая поддерживать эластичность кожи и уменьшая появление тонких линий. Высокое содержание антиоксидантов также защищает кожу от повреждения свободными радикалами, способствуя яркому, молодому цвету лица.
Курага
Курага является богатым источником витамина А, который способствует здоровому обновлению клеток кожи и уменьшает появление тонких линий. Они также содержат антиоксиданты, такие как витамин С, который поддерживает выработку коллагена, повышает эластичность кожи и защищает от окислительного повреждения.
Хлеб на закваске
Хлеб на закваске изготавливается путем процесса ферментации, который улучшает его профиль питательных веществ, облегчая переваривание и усвоение витаминов группы В, которые поддерживают здоровье кожи, способствуя регенерации клеток и уменьшая воспаление. Пробиотики в закваске также помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, что также может способствовать более чистой коже.
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