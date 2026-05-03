Лифтинг кожи / © Associated Press

В бьюти-мире все чаще говорят не просто о «мгновенном лифтинге», а о долгосрочном качестве кожи. И если раньше главным фокусом были процедуры, которые дают быстрый визуальный результат, сегодня акцент смещается на более глубокие процессы, а именно клеточное восстановление, энергию тканей и их способность к регенерации, об этом рассказал специалист по скульптурированию лица Джозеф Каррильо.

Именно поэтому в центре внимания оказались технологии токов — микро и нанотоки, которые работают на разных уровнях и решают разные проблемы.

Микроток

Микротоки воздействуют на мышцы лица, они стимулируют их сокращение, а это создает эффект подтяжки и более четкого контура.

Этот метод часто ассоциируется с эффектом «подтянутого лица», когда оно имеет более структурированный, подтянутый и свежий вид. Именно поэтому микротоки стали популярными среди тех, кто хочет быстрого результата без инвазивных процедур.

Наноток

В отличие от микротоков, нанотоки работают не с мышцами, а с клетками. Их действие направлено на поддержку энергетических процессов в клетках, стимуляцию восстановления и улучшение качества тканей.

Такой подход не дает мгновенного «вау» эффекта, но формирует базу для здоровой, плотной и стойкой кожи.

Одного лифтинга недостаточно

Эксперт подчеркивает, что даже если у лица подтянутый вид, результат не будет долговременным, если ткани истощены, воспалены или перенапряжены.

Состояние кожи — ключевой фактор, без достаточного уровня восстановления и энергии ткани просто не смогут «удержать» эффект лифтинга. Именно поэтому современная косметология все чаще говорит о сочетании разных подходов, не только поднятие контуров, но и работу с качеством кожи.

В мире, где тренды меняются каждый сезон, главной ценностью становится не быстрый эффект, а его стойкость и именно здесь на первый план выходит здоровье кожи. Современная косметология напоминает, что настоящий лифтинг — это не только приподнятый контур, а здоровье и восстановленные ткани, которые способны сохранить этот результат.

