Лицо постарело на 5 лет за несколько месяцев: врач объяснил, как кортизол разрушает коллаген и как с этим бороться

Женщина демонстрирует мимические морщины / © Credits

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Почему нервное истощение сразу же проявляется внешне и какие средства возвращают коже упругость, объясняет врач-дерматолог и основательница бренда BOGIKA Ева Галайда .

«Кортизоловое лицо»: как стресс меняет внешность

Когда стресс становится повседневным фоном, надпочечники непрерывно выделяют в кровь кортизол. Организм переходит в режим выживания и направляет все ресурсы к сердцу и мозгу, а кожу буквально лишает полноценного питания.

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Это приводит к четырём заметным изменениям:

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Разрушение коллагенового каркаса — лицо «сползает» вниз. Кортизол активирует ферменты, которые расщепляют волокна коллагена и эластина быстрее, чем клетки успевают вырабатывать новые. Без этой внутренней «поддержки» ткани теряют упругость: быстрее образуются глубокие носогубные складки, а контур лица визуально «плывет».

Кислородное голодание — тусклый и землистый оттенок. Из-за спазма мелких капилляров к клеткам кожи не поступает необходимый объем кислорода и питательных веществ, а токсины задерживаются в тканях. Из-за такого сосудистого застоя лицо теряет естественный румянец и приобретает серый, уставший цвет.

Застой лимфы — утренние отеки и мешки под глазами. Поверхностный, беспокойный сон и нарушенное кровообращение блокируют естественный отток лимфы. Лишняя жидкость скапливается в самой тонкой зоне — под глазами. В результате утро начинается с припухлости век и ощущения «отечного» лица.

Поврежденный защитный барьер — обезвоживание и повышенная чувствительность. Под воздействием кортизола кожа перестает вырабатывать собственные липиды (керамиды), которые в норме удерживают влагу. Влага стремительно испаряется, словно через решето. Появляется постоянное ощущение стянутости, шелушение и раздражение даже от обычной проточной воды.

Тест «щипок»: проверьте уровень коллагена за 5 секунд

Как выполнять: Большим и указательным пальцами аккуратно сожмите складку кожи на щеке (чуть выше линии скул) на 2–3 секунды, затем отпустите.

Результат: до 30 лет кожа расправляется мгновенно. В возрасте 30–45 лет физиологической нормой является возвращение в исходное состояние за 3–4 секунды, а после 50 лет — до 5–10 секунд.

Обратите внимание не только на время, но и на внешний вид кожи. Если складка разглаживается значительно дольше, чем обычно, или если после отпускания на ней остается мелкая сетка, как на тонкой бумаге, — это прямой признак дефицита влаги и разрушения коллагена под воздействием кортизола. Ваша кожа срочно нуждается в сигнальных активных веществах извне.

Три роковых ошибки в уходе при хроническом стрессе

Жесткие скрабы и кислотные пилинги «от тусклого цвета». Когдалицо выглядит серым и уставшим, первое, что хочется сделать, — как следует «отполировать» его скрабом или нанести мощный кислотный пилинг. Но истощённая стрессом кожа и так лишилась защитного слоя. Абразивы и кислоты окончательно сдирают остатки липидного барьера: вместо сияния вы получите жгучее лицо, красные пятна, раздражение и внезапные высыпания. «Спасать» стянутость чистыми маслами и тяжелыми жирными кремами. Чувствуясухость, женщины часто начинают обильно наносить масла или слишком плотные кремы. Однако чистое масло не увлажняет — оно ложится тяжёлой «парниковой плёнкой», блокирует кожное дыхание и препятствует оттоку жидкости. В результате утренние отеки и мешки под глазами становятся в разы заметнее. Попытка устранить новые заломы с помощью ударных доз чистого ретинола. Заметиврезкое провисание овала лица и появление морщин, многие покупают концентрированный ретинол. Но на фоне высокого уровня кортизола клетки просто не выдерживают такой агрессивной стимуляции: кожа начинает шелушиться, жжет и чешется. Во время нервного истощения морщины нужно разглаживать безопасными компонентами — «умными» пептидами или мягким растительным аналогом (бакучиолом), которые дают эффект лифтинга без шелушения и ожогов.

Домашняя программа восстановления: как вернуть упругость и свежий вид

Для устранения «кортизолового старения» дерматологи применяют пошаговый протокол: лимфодренаж периорбитальной зоны ➔ сигнальные пептиды для коллагена ➔ восстановление барьера.

Пептидные жидкие патчи для век и зон сгибов BOGIKA

Пептидные жидкие патчи для век и зон сгибов BOGIKA

Инновационный формат ухода, соответствующий фармацевтическим стандартам, для борьбы с последствиями недосыпания и мимическими морщинами. Благодаря высокой концентрации биомиметических пептидов средство стимулирует собственный синтез коллагена (доказано уменьшение выраженности морщин до 27% за курс). В отличие от гидрогелевых наклеек, жидкие патчи не тянут нежную кожу под глазами своим весом: они мгновенно впитываются, разгоняют застойную лимфу, снимают темные круги и устраняют утреннюю припухлость без липкой пленки.

Увлажняющая сыворотка iS Clinical Hydra-Cool Serum

Увлажняющая сыворотка iS Clinical Hydra-Cool Serum

Американская космецевтическая сыворотка на безмасляной основе, созданная специально для восстановления реактивной, пересушенной и истощённой стрессом кожи. Формула сочетает растительную гиалуроновую кислоту и витамин B5 (пантенол), которые мгновенно насыщают ткани влагой, снимают ощущение стянутости и разглаживают сеточку поверхностных морщин. Средство не перегружает поры и подходит даже для кожи, склонной к стрессовым высыпаниям и акне.

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Успокаивающий восстанавливающий крем Cell Fusion C Dermagenis Soothing Repair Cream

Успокаивающий восстанавливающий крем Cell Fusion C Dermagenis Soothing Repair Cream

Профессиональный крем разработан для интенсивной регенерации и глубокого успокоения кожи после стресса и повреждений. Комплекс церамидов, сквалена и лецитина восстанавливает межклеточные связи. Экстракт центеллы азиатской быстро снимает раздражение и оказывает антисептическое действие, а целебные масла ши и макадамии глубоко смягчают обезвоженные ткани, возвращая лицу упругость, гладкость и ощущение комфорта.

Очищающая пенка Cosmedix Clarify Foaming Cleanser

Очищающая пенка Cosmedix Clarify Foaming Cleanser

Нежная пенка без спирта и сульфатов, которая мягко очищает поры от городской пыли и излишков себума, не пересушивая чувствительную, подверженную стрессу кожу. Салициловая кислота предотвращает появление внезапных воспалений и стрессовых высыпаний, а сок алоэ вера и пантенол успокаивают эпидермис, сохраняя ощущение свежести без какого-либо стянутости.

«Кортизоловое лицо» и следы бессонных ночей — это не необратимые возрастные изменения, а временный сигнал об истощении. Ваша кожа не состарилась внезапно: она просто потратила все ресурсы на борьбу со стрессом и сейчас нуждается в поддержке.

Клетки обладают удивительной способностью к самовосстановлению, как только мы снимаем спазм и восстанавливаем их увлажнение. Грамотный ежедневный ритуал — это не десятки баночек, а понятные шаги: мягкое очищение, капля пептидов для упругости и надежный крем-барьер. Уже через 3–4 недели бережного ухода морщины разглаживаются, утренние отеки спадают, а в зеркале снова появляется свежее, отдохнувшее и сияющее лицо. Забота о себе сегодня — это не прихоть, а наша ежедневная опора и стойкость.

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