Ломкие волосы, которые выпадают: 5 способов предотвратить эти проблемы

Ломкие волосы, которые выпадают: 5 способов предотвратить эту проблему

Издание Real Simple рассказало, что ломкость может быть как следствием генетики, например, естественно вьющиеся волосы имеют пористую структуру, так и результатом внешних факторов — агрессивного окрашивания, частого использования плойки и фена, неправильного ухода или даже строгих диет. К счастью, большинство причин мы можем контролировать.

С осторожностью используйте белковые средства

Белок (кератин) действительно помогает укрепить волосы, но его избыток может дать противоположный эффект. Если часто пользоваться протеиновыми масками или шампунями, на волосах образуется «пленка», которая мешает впитать влагу. В результате локоны становятся более сухими и хрупкими.

Оптимальный вариант — чередовать средства с кератином с увлажняющими продуктами.

Частое увлажнение

Главный секрет красивых волос — это влага. Как минимум раз в неделю стоит делать питательные маски или использовать бальзамы глубокого действия.

Ищите в составе:

ши (карите) — богатое жирными кислотами и витаминами,

авокадо — источник натуральных масел и биотина,

глицерин — притягивает и удерживает влагу,

алоэ — насыщено антиоксидантами и витаминами A, C, E.

Лайфхак: наносите маску не только на длину, но и на кожу головы, чтобы активизировать питание от корней.

Осторожно с горячими инструментами

Фен, плойка и утюжок — главные враги хрупких волос. Высокие температуры разрушают кератиновые связи и пряди начинают ломаться.

Всегда используйте термозащиту перед укладкой.

Избегайте стайлинга после сухого шампуня, потому что когда вы нагреваете его остатки, вы буквально «запекаете» сухость в волосах.

Снижайте температуру приборов: для ломких волос достаточно 130-160°C.

Не забывайте о стрижке

Звучит банально, но регулярное подрезание кончиков — самый простой способ обновить прическу. Если игнорировать секущиеся концы, они начинают расслаиваться выше и в итоге придется срезать больше. Оптимально посещать мастера каждые 6-8 недель.

Позаботьтесь о питании

Здоровье волос начинается изнутри, недостаток витаминов и микроэлементов сразу отражается на их состоянии.

Включайте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), орехи, семена чиа, ведь они богаты омега-3 жирными кислотами.

Следите за достаточным количеством витаминов группы B, железа и цинка.

Избегайте экстремальных диет, ведь длительное ограничение калорий или углеводов может привести к выпадению и ломкости волос.

Ломкость волос — это не приговор. Стоит лишь наладить уход, ограничить вредные привычки, например частое использование горячих приборов, позаботиться об увлажнении и рационе, и локоны отблагодарят вас силой и блеском. Главное — действовать комплексно и систематически.