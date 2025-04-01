Лучшие позы для сна, чтобы предотвратить появление морщин / © Credits

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Издание Real Simple рассказало о лучших и худших позах для сна с точки зрения предотвращения морщин. Ведь сон это не только отдых, но и важный элемент ухода за кожей.

Горизонтальное положение тела во время сна смещает баланс распределения жидкости в направлении верхней части тела. Это может приводить к утренней отечности лица. Кроме того, ежедневное растяжение и сжатие тканей создает дополнительную нагрузку на связочный аппарат кожи, что ускоряет процесс старения.

Сон на боку

Эта поза полезна для носовых пазух, однако может отрицательно влиять на кожу. Сон на боку способствует появлению морщинок в зоне декольте и на той стороне лица, которая контактирует с подушкой. Огромным фактором старения во время сна есть сила сдвига, созданная движением кожи по подушке.

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С годами эта привычка может ускорить старение кожи и вызвать асимметрию лица. Чтобы уменьшить негативное влияние, следует спать на наволочке из атласа или шелка — они снижают трение.

Сон на животе

Если вы привыкли спать лицом вниз, следует просмотреть эту привычку. Спать на животе — самое худшее положение с точки зрения здоровья кожи. Это создает дополнительное давление на лицо, которое может привести к образованию морщин на лбу вокруг глаз и губ. Кроме того, контакт с подушкой способствует утренней отечности из-за неправильного распределения жидкости.

Еще одна проблема — бактерии. Наволочки накапливают микробы, которые могут вызвать сыпь и раздражение кожи. Поэтому сон на животе следует исключить из вашей рутины красоты.

Сон на спине

Если вы хотите сохранить молодость кожи, старайтесь спать на спине. Это положение предотвращает трение и давление на лицо, а также помогает равномерно распределить жидкость в организме, предотвращает утреннюю отечность.

Чтобы усилить положительный эффект, можно подложить дополнительную подушку под голову. Это улучшит циркуляцию жидкости и поможет избежать припухлости под глазами.

Но если вы постоянно переворачиваетесь на бок или живот, попробуйте использовать подушку для тела — она поможет удержать правильное положение во время сна.

Советы

Кроме позы важно учитывать и другие факторы, которые влияют на состояние кожи во время сна:

Качество постельного белья. Выбирайте шелковые или атласные наволочки — они минимизируют трение и предотвращают появление «сонных» морщин.

Чистота кровати. Меняйте наволочки минимум раз в неделю, чтобы избежать накопления бактерий.

Увлажнение. Перед сном наносите увлажняющий крем или сыворотку, чтобы предотвратить сухость кожи.

Сон в правильной среде. Темная, тихая комната с оптимальной температурой (18–20°C) способствует качественному отдыху и быстрой регенерации кожи.

Ваше положение во время сна имеет огромное значение для здоровья кожи. Если вы хотите уменьшить риск преждевременного старения, попробуйте спать на спине — это лучший способ сохранить молодость и свежесть лица. Если сменить позу трудно, обратите внимание на качество белья и уход за кожей перед сном. Ведь сон — это не только отдых, но и самое лучшее природное средство для красоты.