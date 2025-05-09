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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Лучший вечерний уход за кожей: ритуал красоты, работающий во время сна

Ваша кожа нуждается в отдыхе, так же как и вы. Вечер — это не только время для покоя и восстановления энергии, но и возможность дать своей коже все необходимое для регенерации.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Лучший вечерний уход за кожей: ритуал красоты, работающий во время сна

Лучший вечерний уход за кожей: ритуал красоты, работающий во время сна / © Credits

Во время сна клетки кожи обновляются, поэтому правильный ночной уход не только сохраняет красоту, но и замедляет процессы старения. Ночь — лучшее время для глубокого увлажнения, питания и борьбы с признаками ежедневного стресса, включая УФ-излучение и загрязнение, рассказало издание Real Simple.

Хорошо построенный вечерний ритуал поможет не только сохранить молодость, но и превратит уход в любимый момент дня.

Этапы вечернего ухода за кожей лица

Шаг 1: очищение

Очистка удаляет не только макияж и загрязнение, но и готовит кожу к усвоению активных ингредиентов.

  • Для сухой кожи: кремовые или масляные очистители.

  • Для жирной/комбинированной: легкие гели или пенки с салициловой кислотой или цинком.

  • Для чувствительной: мягкие очистители без ароматизаторов.

Совет: умывайте лицо теплой водой и не спешите — 1-2 мин легкого массажа усилят эффект.

Шаг 2: эксфолиация

Удаление отмерших клеток кожи открывает доступ к младшим клеткам и улучшает текстуру.

  • Физический пилинг: скрабы (1-2 раза/неделя)

  • Химический: AHA (гликолевая, молочная кислота) или BHA (салициловая кислота) — 2-3 раза в неделю

Для чувствительной кожи выберите энзимные пилинги на основе папаина или бромелайна.

Шаг 3: тонизация

Тоник восстанавливает pH-баланс кожи, закрывает поры и обеспечивает легкое увлажнение. Важно использовать его после эксфолиации.

  • Для сухой кожи: тоники с гиалуроновой кислотой, алоэ

  • Для жирной: матирующие или с ниацинамидом

  • Для чувствительной: с ромашкой, пантенолом, без спирта

Шаг 4: Активные средства

Этот этап самый индивидуальный: именно здесь вы работаете над проблемами кожи — морщины, акне, пигментация, тусклость.

Варианты активных ингредиентов:

  • Против старения: ретинол, пептиды

  • Против акне: салициловая кислота, бензоилпероксид

  • Освещение: витамин C, AHA

  • Пигментные пятна: цистеамин, койевая кислота

Наносите одно активное средство за вечер. Не смешивайте AHA с ретинолом.

Шаг 5: увлажнение

Ночной крем содержит влагу и активные компоненты в коже, питает и успокаивает ее.

  • Для сухой кожи: плотные кремы с керамидами, маслом ши, маслом макадамии.

  • Для жирной или проблемной: гелевые кремы с алоэ, гиалуроновой кислотой

  • Универсальный вариант: ночные маски или кремы с пробиотиками

Советы:

  • Запланируйте время заранее: начинайте за 20–30 мин до сна.

  • Добавьте релакс-элементы: ароматические свечи, успокаивающую музыку, травяной чай.

  • Массаж лица: используйте роллер или гуашь для лимфодренажа и улучшения кровообращения.

  • Не забывайте о шее и декольте: эти участки тоже нуждаются в уходе.

Как понять, что пора изменить свой уход

  • Ваша кожа стала более чувствительной или появилась сыпь.

  • Она выглядит тусклой, сухой или наоборот — чрезмерно жирной.

  • Косметика плохо ложится на лицо.

  • Вы не видите результатов после нескольких недель регулярного использования средств.

В этом случае обратитесь к дерматологу или косметологу. Ваша кожа уникальна — она заслуживает индивидуального подхода.

Вечерний ритуал — это не только о красоте, это о заботе, внимательности к себе и своему телу. Правильно подобранный уход поможет вам просыпаться с озаренной здоровой кожей, а сам процесс станет излюбленным вечерним ритуалом.

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