Магия имбирного пряника: пять специй, которые помогут сохранить красоту

Имбирные пряники не просто так считаются классикой зимних праздников. Пять главных специй рождественской выпечки - гвоздика, имбирь, мускатный орех, корица и душистый перец - не только создают теплую, успокаивающую атмосферу в доме, но и отлично подходят для домашнего ухода за кожей и волосами.

Гвоздика, имбирь, мускатный орех, корица и душистый перец - специи, которые можно использовать для домашних средств по уходу. Для каких процедур какие специи нужно использовать и как правильно это делать, рассказали в Womans world.

Гвоздика поможет уменьшить темные круги под глазами

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Уникальные соединения гвоздики впитываются в кожу, улучшая кровообращение, удаляя жидкости, которые скапливаются под глазами и вызывают темные круги.

Как использовать

Положите 2 заваренных охлажденных чайных пакетика с гвоздикой на закрытые глаза на 10 минут, затем снимите и промойте глаза.

Имбирь поможет уменьшить второй подбородок

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Имбирный гингерол стимулирует лимфатическую систему, выталкивая лишнюю воду и захваченные токсины, которые подчеркивают второй подбородок.

Как использовать

Смешайте по 1 столовой ложке порошка имбиря и кокосового масла. Нанесите на шею под подбородком, оставьте, смойте через 5 минут.

Мускатный орех поможет убрать морщины

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Специя содержит небольшое количество витамина А, который стимулирует выработку коллагена, помогая морщинистой коже выглядеть более подтянутой. Сочетание его с увлажняющим и подтягивающим кожу маслом авокадо ускоряет получение результатов, мгновенно делая кожу более здоровой и молодой в целом.

Как использовать

Смешайте половину столовой ложки молотого мускатного ореха и полторы столовых ложки масла авокадо. Нанесите смесь на морщинистую кожу. Оставьте на 15 минут, прежде чем смыть.

Корица препятствует истончению волос

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Вяжущее действие корицы разрушает закупоривающие фолликулы накопления и ускоряет приток крови к коже головы, способствуя здоровому росту волос. Чтобы усилить эффект, добавьте укрепляющее пряди оливковое масло и увлажняющий мед для волос.

Как использовать

Смешайте 5 столовых ложек оливкового масла и 3 столовые ложки меда. Поставьте в микроволновку на 10 секунд, затем добавьте 1 чайную ложку корицы. Втирать в кожу головы в течение 1 минуты, смыть через 10 минут. Перед использованием проверьте реакцию вашей кожи, так как корица может вызывать раздражение.

Душистый перец помогает снять отеки ног

Противовоспалительные средства в душистом перце могут быстро уменьшить отек ног. Для достижения наилучших результатов сочетайте с теплой водой. Он открывает поры, благодаря чему антиотечные ингредиенты лучше проникают в кожу.

Как использовать

Наполните тазик теплой водой и добавьте 10 капель эфирного масла душистого перца. Опустите ноги в воду с маслом на 10 минут.

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