Макияж 40+: почему с возрастом чем меньше косметики, тем лучше / © Credits

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В таких случаях главное — не бояться изменить подход. Визажист и автор популярного бьюти-блога mister.makeupartist поделился советами, как с минимумом средств достичь максимального эффекта без тяжелого слоя косметики или лишнего блеска.

С годами кожа становится тоньше, появляется текстура, а чрезмерное количество продуктов начинает «оседать» в морщинах, визуально добавлять лет. Поэтому главная цель макияжа — не замаскировать, а подчеркнуть структуру и свежесть.

Вместо того, чтобы отдельно наносить праймер, тон, консилер и пудру, выберите универсальный продукт — например, кремовый тон-консилер. Он мягко выравнивает цвет лица, не создает ощущения маски. Важно подобрать оттенок, который подходит к шее или грудной клетке, не слишком светлый, чтобы не выглядеть тускло и не слишком темный.

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Свет, структура и легкость

Современная косметика позволяет создавать эффект «второй кожи». Кремовые текстуры легко растушевываются, не забиваются в поры и добавляют естественного сияния. Например, если вы боялись пользоваться бронзером из-за страха «переборщить», сегодня есть продукты, которые буквально сливаются с кожей, потому что мягкие, как масло. Они добавляют теплоты лицу без эффекта искусственности.

Так же и румяна, лучше всего выбирать кремовые, с легким шиммером. Их можно наносить чуть выше привычного уровня, ближе к вискам, чтобы визуально подтянуть лицо. Такие румяна «живут» дольше в течение дня и выглядят естественным румянцем. К тому же их легко подправить, даже если вы весь день в движении, просто бросьте в косметичку.

Минимум, который работает на максимум

Пожалуй, больше всего изменений в макияже женщины замечают в области глаз. Тени скатываются в складку, лайнер выглядит слишком графичным, а яркий макияж «тянет» овал лица вниз. Чтобы избежать этого, попробуйте однородный монооттенок теней с легкой текстурой, которую можно нанести даже пальцем.

Это не только быстро, это подчеркивает естественную глубину глаз, скрывает капилляры или синеву на веках и визуально «поднимает» взгляд. Современные кремовые тени не скатываются, остаются на месте весь день и выглядят очень аккуратно.

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Что стоит помнить при выборе средств после 40 лет

Выбирайте легкие текстуры, например, кремовые тональные основы, румяна, хайлайтеры.

Избегайте матовой, плотной пудры, она добавляет лет.

Обращайте внимание на многофункциональные продукты, они экономят время и пространство в косметичке.

Цвета выбирайте мягкие, естественные, например, теплые розовые, персиковые, приглушенные коралловые.

Не отказывайтесь от блеска, просто делайте его деликатным, хайлайтер на скулах, блеск на губах или легкий перламутр на глазах может сделать лицо «живым».

Макияж после 40 лет — это не о жестких правилах или «омолаживающих трюках». Это о свободе, о понимании собственных черт и наслаждении от себя. Не нужно полностью менять себя, достаточно просто найти баланс между легкостью, цветом и структурой. Как отмечает визажист, лучший макияж — тот, который дарит уверенность и позволяет быть собой. И главное, вы не должны молодиться, ведь красота — это не о возрасте, а об ощущении себя в нем.