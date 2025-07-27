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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Время на прочтение
3 мин

Макияж 40+: почему с возрастом чем меньше косметики, тем лучше

С возрастом макияж перестает быть инструментом для скрытия недостатков и становится способом подчеркнуть естественную красоту. Однако многие женщины после 40 лет испытывают растерянность, ведь привычные продукты уже не работают, тональная основа «подчеркивает морщины», а румяна внезапно выглядят слишком ярко.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Макияж 40+: почему с возрастом чем меньше косметики, тем лучше

Макияж 40+: почему с возрастом чем меньше косметики, тем лучше / © Credits

В таких случаях главное — не бояться изменить подход. Визажист и автор популярного бьюти-блога mister.makeupartist поделился советами, как с минимумом средств достичь максимального эффекта без тяжелого слоя косметики или лишнего блеска.

С годами кожа становится тоньше, появляется текстура, а чрезмерное количество продуктов начинает «оседать» в морщинах, визуально добавлять лет. Поэтому главная цель макияжа — не замаскировать, а подчеркнуть структуру и свежесть.

Вместо того, чтобы отдельно наносить праймер, тон, консилер и пудру, выберите универсальный продукт — например, кремовый тон-консилер. Он мягко выравнивает цвет лица, не создает ощущения маски. Важно подобрать оттенок, который подходит к шее или грудной клетке, не слишком светлый, чтобы не выглядеть тускло и не слишком темный.

Свет, структура и легкость

Современная косметика позволяет создавать эффект «второй кожи». Кремовые текстуры легко растушевываются, не забиваются в поры и добавляют естественного сияния. Например, если вы боялись пользоваться бронзером из-за страха «переборщить», сегодня есть продукты, которые буквально сливаются с кожей, потому что мягкие, как масло. Они добавляют теплоты лицу без эффекта искусственности.

Так же и румяна, лучше всего выбирать кремовые, с легким шиммером. Их можно наносить чуть выше привычного уровня, ближе к вискам, чтобы визуально подтянуть лицо. Такие румяна «живут» дольше в течение дня и выглядят естественным румянцем. К тому же их легко подправить, даже если вы весь день в движении, просто бросьте в косметичку.

Минимум, который работает на максимум

Пожалуй, больше всего изменений в макияже женщины замечают в области глаз. Тени скатываются в складку, лайнер выглядит слишком графичным, а яркий макияж «тянет» овал лица вниз. Чтобы избежать этого, попробуйте однородный монооттенок теней с легкой текстурой, которую можно нанести даже пальцем.

Это не только быстро, это подчеркивает естественную глубину глаз, скрывает капилляры или синеву на веках и визуально «поднимает» взгляд. Современные кремовые тени не скатываются, остаются на месте весь день и выглядят очень аккуратно.

Что стоит помнить при выборе средств после 40 лет

  • Выбирайте легкие текстуры, например, кремовые тональные основы, румяна, хайлайтеры.

  • Избегайте матовой, плотной пудры, она добавляет лет.

  • Обращайте внимание на многофункциональные продукты, они экономят время и пространство в косметичке.

  • Цвета выбирайте мягкие, естественные, например, теплые розовые, персиковые, приглушенные коралловые.

  • Не отказывайтесь от блеска, просто делайте его деликатным, хайлайтер на скулах, блеск на губах или легкий перламутр на глазах может сделать лицо «живым».

Макияж после 40 лет — это не о жестких правилах или «омолаживающих трюках». Это о свободе, о понимании собственных черт и наслаждении от себя. Не нужно полностью менять себя, достаточно просто найти баланс между легкостью, цветом и структурой. Как отмечает визажист, лучший макияж — тот, который дарит уверенность и позволяет быть собой. И главное, вы не должны молодиться, ведь красота — это не о возрасте, а об ощущении себя в нем.

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