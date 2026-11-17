Макияж с ледяным сиянием / © Credits

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Этой зимой мода предлагает не просто согреваться теплыми оттенками, но и придать образам немного ледяного шика. Пока за окном появляется иней, на подиумах, красных дорожках и в социальных сетях возвращается один из самых ностальгических бьюти трендов — ледяной макияж или макияж с перламутровым, словно замороженным, сиянием, об этом рассказало издание HELLO!

Его уже можно заметить в образах знаменитостей, а косметические бренды вновь обращают внимание на перламутровые помады, металлические тени и сияющие текстуры. В частности, в центр внимания возвращаются культовые «Морозные» помады, и главная новость заключается в том, что ледяной макияж больше не означает сплошной слой серебристого блеска.

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Не Бритни Спирс, а современная ледяная королева

Как объясняет визажистка Карли Аттинг, перламутровые текстуры традиционно становятся популярными в преддверии праздников. Однако в этом сезоне главным акцентом неожиданно стали губы.

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Если в начале 2000-х модницы отдавали предпочтение холодным розовым, голубым и серебристым оттенкам, то теперь тренд приобрел более драматичный характер. В центре внимания — глубокие, приглушённые цвета, нежный перламутр и продуманное сочетание матовых и сияющих текстур.

Это своеобразный «бьюти-ответ» на усталость от бесконечных теплых нюдовых оттенков. После эпохи карамельных, кофейных и сливочных образов хочется чего-то свежего, выразительного и немного футуристичного.

Основные хитрости макияжа

Перламутровые губы с четким контуром . Забудьте о сплошном белом шиммере, который был популярен в нулевых. Современный вариант предполагает сочетание сияющей помады или блеска с матовым карандашом чуть более темного оттенка. Контур придает губам выразительность, а перламутр — визуальный объем.

Ледяные тени с матовой глубиной . Вместо того чтобы покрывать всё веко серебристым цветом, нанесите сияющие тени на подвижную часть века, а складку подчеркните матовым оттенком. Такой контраст делает взгляд выразительнее и придаёт макияжу профессиональный вид.

Деликатное сияние на скулах. Перламутровый хайлайтер поможет освежить лицо и придать коже эффект естественной подсветки. Главное — не перегружать образ блеском, в современном макияже акцент должен быть продуманным.

«Ледяной» макияж после 40, 50 и 60 лет

Это одна из самых приятных новостей сезона, ведь возраст не должен быть препятствием для сияющих текстур. Секрет заключается в правильном выборе оттенка и формулы.

Современные перламутровые средства существенно отличаются от тех, что были популярны в 2001 году, вместо крупных блесток они создают нежное, почти влажное сияние. Такие текстуры могут визуально освежить взгляд и сделать губы более полными.

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Важно лишь подобрать правильный оттенок. Холодные жемчужные оттенки и серебро создают выразительный ледяной эффект, тогда как оттенки шампанского, розовые, бронзовые и многомерные переливы придают лицу тепло и мягкость.

В 2026 году нам больше не придётся выбирать между матовой отделкой и блеском, сдержанностью и эффектностью или возрастом и модными экспериментами. Достаточно одного нежного перламутрового акцента, чтобы придать образу магию зимнего сияния.

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