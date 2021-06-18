Максимальное увлажнение: как повысить уровень влаги в коже летом

Как ухаживать за лицом летом, чтобы избежать обезвоженности, сухости, появления морщин и гиперпигментации.

Простыми и работающими советами по уходу за кожей поделился врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Совет №1: увлажняющий крем – утром и вечером

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Одна из главных функций кожи – терморегуляция, то есть, контроль температуры тела. Летом, при повышении температуры воздуха, усиливается выработка кожного сала и пота. Кровеносные сосуды расширяются. Таким образом кожа охлаждает наш организм изнутри. При этом и кожа, и организм нуждаются в дополнительном увлажнении – легком увлажняющем креме и питьевой воде.

Если вы думаете, что под слоем крема коже будет сложно дышать, то это не так. Подберите крем-флюид или крем-гель, который быстро впитывается и не оставляет на эпидермисе липкости. Это позволит избежать трансэпидермальной потери влаги и обезвоженности. При недостатке влаги нарушается процесс отшелушивания ороговевших клеток – замедляется процесс клеточного обновления. Закупориваются поры. Появляется сетка мелких мимических морщин.

Совет №2: используйте антиоксидантную сыворотку

Антиоксидантная сыворотка содержит высокую концентрацию активных увлажняющих и восстанавливающих ингредиентов. Ее задачи – защищать клетки от повреждений солнечными лучами и свободными радикалами. Ускорять регенерационные процессы. Снижать воспаление. Свободные радикалы разрушают белковые структуры, например, волокна коллагена. Повреждают ДНК клеток, молекулы углеводов. Этот ущерб организм восстанавливает за счет витаминов, ферментов, микроэлементов, получаемых из еды и уходовой косметики.

В состав антиоксидантной сыворотки может входить НУФ – натуральный увлажняющий фактор. Он состоит из:

аминокислот;

ионов натрия, калия, кальция, магния, фосфата;

пироглутаминовой кислоты и ее солей;

молочной кислоты и ее солей;

глицерина;

гиалуроновой кислоты;

пептидов;

мочевины;

урокановой, муравьиной, лимонной кислот.

Также антиоксидантная сыворотка должна содержать экстракты и соки растений, д-пантенол, ниацинамид, витамины группы В, витамин Е. Витамин С, который является одним из самых сильных антиоксидантов.

Совет №3: полюбите солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем защищает клетки от ультрафиолетового повреждения, а кожу - от обезвоживания и сухости. Лицо больше, чем все остальные части тела, находится в контакте с солнцем с самого рождения. По лицу можно наблюдать фотостарение.

В нашей коже есть меланоциты – это клетки, вырабатывающие красящий пигмент меланин. Как это происходит?

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Когда мы лежим на пляже, в коже вырабатывается гормон проопиомеланокортин. Этот гормон активизирует меланоцитстимулирующий гормон, который контролирует работу меланоцитов. При контакте с УФ-лучами меланоциты начинают активно вырабатывать меланин. Меланин поглощает лучи, и на коже появляется загар. При длительном воздействии УФ-лучей – гиперпигентация. Меланин не просто меняет окрас кожи, а выполняет функцию естественного солнцезащитного фильтра. Появление загара – не что иное, как попытка защититься от солнца.

Солнцезащитный крем отражает УФ-лучи от рогового слоя кожи, но не препятствует выработке витамина D и не снижает его уровень. Потому что нет такого крема, который блокирует 100% УФ-лучей.

Наносите солнцезащитный крем на лицо плотным слоем в объеме 1,25 мл. Это примерно 1/3 чайной ложки. Измерять нужное количество крема проще всего при помощи медицинского шприца. Находясь на пляже, возобновляйте защиту каждые 2-3 часа и после купания.

Совет №4: пользуйтесь термальной водой

Термальная вода освежает и дополнительно увлажняет кожу:

перед нанесением макияжа;

после снятия макияжа;

на протяжении дня, если вы не нанесли на кожу декоративную косметику.

Распыляйте термальную воду на лицо на расстоянии 10-15 см. Спустя 1-2 минуты уберите остатки средства при помощи сухой салфетки. Если дождаться полного впитывания воды, появится стянутость и сухость кожи.

Наносится термальная вода на предварительно очищенную кожу. Можно использовать ее перед нанесением крема или антиоксидантной сыворотки, сразу запечатывая влагу увлажняющим средством. После загара или использования альгинатной и тканевой маски.

В составе термальной воды должны присутствовать минералы – селен, цинк, калий, натрий. Экстракты растений, органические соли.

Совет №5: используйте увлажняющие и восстанавливающие маски

Летом используйте в уходе увлажняющие и восстанавливающие маски с витаминными комплексами в составе. Подойдут дневные и ночные – тканевые, гидрогелевые, альгинатные.

Используйте маски 1-2 раза в неделю, совмещая их с массажем с применением гуаша или нефритового роллера.

Сами по себе маски не улучшат состояние кожи, но, если комбинировать их с кремом, сывороткой и термальной водой, увлажнение гарантировано. Для достижения глубокого увлажнения кожи на уровне дермы применяется мезотерапия, биоревитализация, плазмотерапия, микротоковая терапия, уходовые процедуры с применением альгинатных масок.

Увлажняйте свою кожу правильно и будьте молоды!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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