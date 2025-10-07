Маска с ледяной водой для лица: действительно ли работает популярный тренд из TikTok / © Credits

Миллионы пользователей этой соц. сети погружают лицо в ледяную воду и говорят об эффекте «минус пять лет» и мгновенном тонусе кожи. Но действительно ли это работает и безопасно ли повторять этот бьюти-трюк дома рассказало издание Real Simple.

Что такое «ice water facial» и как его правильно делать

Тренд, который стал вирусным в TikTok, — это на самом деле современная версия старого доброго домашнего метода, которым когда-то пользовались актрисы Голливуда, чтобы «разбудить» кожу перед съемками.

Как его делать:

Наполните чистую миску прохладной водой (не ледяной!) и добавьте несколько кубиков льда. Окуните лицо на 10-15 секунд, затем сделайте паузу и повторите несколько раз. После процедуры аккуратно промокните кожу полотенцем и обязательно нанесите увлажняющий крем.

Главное правило — не переусердствовать. Достаточно проводить такую процедуру 2-3 раза в неделю, чтобы увидеть результат и не пересушивать кожу.

Кому этот метод не подходит

Не вся кожа любит холод. Если у вас чувствительная кожа, купероз, розовые угри (розацеа) или экзема, лучше воздержаться от этой «процедуры». Резкое охлаждение может ухудшить состояние сосудов и вызвать раздражение.

Также не стоит делать «ледяные ванны» людям, склонным к холодовой крапивнице — реакции, когда на коже появляются высыпания из-за низкой температуры.

Преимущества метода с ледяной водой

Несмотря на риски, «ice facial» имеет несколько вполне доказанных преимуществ и не только для внешнего вида.

Уменьшает отеки. Холод сужает сосуды и уменьшает приток жидкости к тканям, поэтому кожа становится менее «пухлой», особенно вокруг глаз .

Сужает поры (временно). После охлаждения поры кажутся меньше, а текстура кожи — более гладкой. Но эффект длится всего несколько часов.

Успокаивает воспаление. Холодная вода может временно уменьшить покраснение и воспаление, а это особенно заметно при высыпаниях . Это скорая помощь перед важным событием, но не замена лечения.

Улучшает цвет лица. Когда после холода кожа согревается, сосуды расширяются, активизируется кровообращение и лицо приобретает естественное розовое сияние .

Помогает успокоиться. Да, это не только о бьюти рутине. Ледяная вода активирует «diving reflex» — рефлекс погружения, который замедляет сердцебиение и снижает уровень стресса. Так что несколько секунд в холодной воде могут подарить ощущение спокойствия и ясности.

Внимание, это не волшебное средство

Эффект кратковременный и не может заменить профессиональный уход или регулярные процедуры. После бессонной ночи или перед важным событием — отличный экспресс-способ освежить кожу. Но ожидать «лифтинг-эффекта» не стоит.

Как сделать процедуру более эффективной

Добавьте в воду ломтики огурца или лепестки розы — это успокоит кожу.

Перед процедурой обязательно очистите лицо.

После — нанесите гидратированную сыворотку или крем с гиалуроновой кислотой, чтобы «закрепить» влагу.

Если не хотите погружать лицо, просто протирайте кожу кубиком льда, обернутым в салфетку.

Маска с ледяной водой — это простой, дешевый и вполне безопасный способ освежить лицо, если соблюдать меру. Она действительно уменьшает отеки, придает блеск коже и помогает «проснуться», но не заменит кремов, сывороток и дерматологического ухода.

Поэтому если вам интересно попробовать тренд, запаситесь миской, льдом, хорошим настроением и позвольте своей коже проснуться с королевским сиянием.