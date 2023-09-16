Массаж лица в домашних условиях: правила и приемы

Главная задача массажа – расслабить мышцы лица и активизировать микроциркуляцию кожи. Выполняя его, вы не должны испытывать дискомфорт.

Самомассаж улучшает микроциркуляцию крови, устраняет мышечный гипертонус, повышает упругость кожи, способствует оттоку лимфатической жидкости. Если не ленится и делать его каждый день, уделяя себе 15-20 минут, через 3-6 недель вы увидите первые результаты.

О том, как правильно массажировать кожу лица в домашних условиях, подробно рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кравчук.

Подготовка к массажу

Перед проведением массажа лицо необходимо очистить. При нормальном и сухом типе кожи вы можете умыться водой комнатной температуры. Если у вас жирный или комбинированный тип кожи, используйте мягкую пенку, гель или мусс для умывания. Уделите внимание заушной зоне и шее.

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После смойте средство большим количеством теплой воды, чтобы избежать возникновения сыпи или раздражения кожи. В составе очищающих пенок или гелей присутствуют агрессивные косметические компоненты, поэтому они не должны задерживаться на коже более чем на 2-3 минуты.

После тщательного обезжиривания обязательно тонизируйте эпидермис, чтобы восстановить гидролипидный баланс. Двигайтесь от центра лица к периферии: от центра лба – к вискам, от щек к височной области и т. д. Не забывайте тонизировать кожу над верхней губой и в заушной зоне. Но не трите ее, а бережно и неспешно промакивая ватным диском.

Приступая к массажу лица, нанесите на него массажное средство – косметическое масло по типу кожи или маску на гелевой основе без сульфатов, парабенов и спирта в составе. Увлажняющий крем для массажа не подойдет. Как правило, он усложнит скольжение, поэтому вы не сможете проработать все зоны лица как следует. Исключение – специальный массажный крем или крем-маска.

Массаж шеи

Главная задача массажа – расслабить мышцы лица и активизировать микроциркуляцию кожи. Выполняя его, вы не должны испытывать дискомфорт.

Начинать массаж я советую с задней поверхности шеи – от линии роста волос к седьмому шейному позвонку. Чтобы его найти, наклоните голову вперед и нащупайте выступающий бугорок. Это и есть ваш седьмой позвонок.

Массируйте эту зону круговыми, вдавливающими движениями. Для удобности правой рукой массируйте левую часть шеи и наоборот. Спускайтесь от линии роста волос к седьмому шейному позвонку три раза с каждой стороны.

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Затем пощипывающими движениями помассируйте предплечье. И "растяните" кожу: зафиксируйте одну руку в конце шеи, а ладонью второй руки "проедьтесь" к заушной зоне. Руку от кожи не отрывайте.

После этого зафиксируйте руки на ключицах, положив руку на руку. Поднимите подбородок вверх, чтобы напрячь платизму, мышцу передней поверхности шеи. Вы должны почувствовать натяжение и легкое жжение в области шеи. Если вам сложно сориентироваться, выдвиньте нижнюю челюсть вперед ориентировочно на 1 см.

Также уделите внимание боковым поверхностям шеи – наклоняйте голову влево и вправо на 45 градусов, поочередно напрягая мышцы. Вытягивайте шею медленно – не резко, чтобы не потянуть мышцы.

Отдельно промассируйте кожу головы – переднюю и заднюю часть, задействовав пальцы обеих рук. Движения – точечные, круговые. Сначала зафиксируйте пальцы, а затем начинайте круговыми движениями массировать кожу, позволяя ей немного смещаться. Это упражнение активизирует лимфоток, микроциркуляцию, снимает зажимы.

Массаж шеи выполняется на сухую, но очищенную кожу.

Массаж лица

Массаж лица можно начать с прорабатывания области скул. Для этого задействуйте тыльную сторону ладони – протягивайте ее по нижнему краю скул от подбородка к мочке уха, опускаясь по боковой поверхности шеи. Ткани лица должны немного приподниматься в области щек. Постарайтесь не содрать кожу с лица, но и не жалейте себя.

После подушечками пальцем аккуратно массируйте эпидермис, поднимаясь от подбородка к крыльям носа. Движения – круговые, вдавливающие. Сначала уделяйте внимание одной стороне лица, затем второй. Повторите упражнение 2-3 раза с каждой стороны.

Также обязательно помассируйте межбровную зону. Для этого при помощи указательных пальцев обеих рук создайте крюки, зафиксируйте их в начале бровей и протягивайте к хвостикам бровей 5-7 раз. Крюки от поверхности эпидермиса не отрывайте, они должны скользить по нему.

Еще одно упражнение – для поднятия бровей. Зафиксируйте указательный, средний и безымянный пальцы на подбородке, а потом протяните их от подбородка вверх к брови, огибая крыло носа. Проходитесь по низу бровной дуги, приподнимая бровь вверх. Пальцы от кожи не отрывайте, опускайтесь к боковой части шеи через ушную зону.

Не забывайте массировать кожу над верхней губой – профилактика появления кисетных морщин. Движения – круговые, вдавливающие, задействованы подушечки указательного, среднего и безымянного пальцев.

Противопоказания

Нельзя проводить массаж лица в домашних условиях при:

наличии герпеса, грибковых и других кожных заболеваний;

экземе, акне, аллергических дерматитах в период обострения;

наличии на эпидермисе ран, царапин, ссадин;

онкологических заболеваниях;

болезнях крови, повышенном внутричерепном давлении;

при наличии на лице множественных и/ или крупных родинок;

ОРВИ и любых острых воспалительных процессах;

обострении хронических заболеваний внутренних органов;

индивидуальной непереносимости массажных процедур.

Также запрещается проводить массаж сразу после проведения пилинга, шлифовки, дермобразии и других профессиональных процедур, связанных с временным контролируемым повреждением кожи.

Делаем выводы

Упражнений для лица существует немало. Вы можете применять разные, двигаясь по массажным линиям. Но не забывайте, что массаж может дать позитивный результат, если делать его хотя бы 2-3 раза в неделю. Идеально – каждый день. И, конечно же, не забывайте, что массаж должен быть комплексным. Уделять внимание одной зоне – не уделять внимания всему лицу.

Если вы боитесь ошибиться, выполняя массажные упражнения, помните: лучше массировать кожу не совсем идеально, чем не массировать ее вовсе.

Любите себя и свою кожу!

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