Минимализм в уходе — новый люкс. В мире, где каждая минута на вес золота, мы все чаще ищем решения, которые позволяют выглядеть свежо и ухоженно без ежедневного стайлинга, макияжа и сложных ритуалов, об этом рассказало издание NewBeauty.

И здесь на сцену выходят так называемые процедуры «интенсивного ухода» — те, которые требуют времени и вложений, но значительно упрощают жизнь в долгосрочной перспективе.

Ресницы

Тушь может быть незаменимой, но в то же время самой раздражающей частью макияжа. Возможно лучше выбрать:

Лифтинг ресниц — естественный изгиб и открытый взгляд без ежедневного подкручивания

Наращивание ресниц — длина и густота без туши

В результате, вы просыпаетесь с выразительными глазами и можете пропустить утренний макияж.

Брови

Горно оформленные брови могут полностью изменить облик. Популярные процедуры:

окрашивание — для более насыщенного цвета

ламинирование — эффект «зачесанных вверх» бровей

микроблейдинг — долговременный результат на годы

Это достаточно удобно, ведь при минимуме косметики, вы получаете максимум выразительности.

Лазерная эпиляция

Ежедневное или даже еженедельное бритье быстро надоедает. Лазер воздействует на волосяные фолликулы и уменьшает рост волос до 70-90%. В результате имеете гладкую кожу без раздражений и минус 10-15 мин ежедневно в ванной.

Спрей-загар

Бронзовый оттенок кожи придает уверенности, но солнце — не лучший союзник. Спрей-загар работает через реакцию специального компонента DHA с кожей и создает естественный оттенок. После использования имеете ровный тон кожи без вреда от ультрафиолета и ежедневного использования бронзера.

Уход за волосами

Кератиновые процедуры и глоссинг не только улучшают вид волос, но и делают их более послушными. Благодаря этим процедурам отравляете меньше пушистости, больше блеска и легкую укладку или даже ее отсутствие. Теперь фраза «вымыл и пошел» становится реальностью.

Препараты для глубокого увлажнения кожи

Эти процедуры не добавляют объема, как филлеры, но улучшают качество кожи на клеточном уровне. Они увлажняют, повышают эластичность и выравнивают текстуру, поэтому кожа выглядит свежей даже без макияжа.

Микронидлинг и лазеры

Эти процедуры стимулируют выработку коллагена, улучшают текстуру и уменьшают недостатки. В результате получаете меньше морщин и потребности в тональном креме, а также ровный тон кожи.

Инъекции

Современные инъекционные процедуры помогают уменьшить морщины, восстановить объем и улучшить контуры лица. Это дарит естественный вид без ежедневного контуринга.

Секрет современной красоты — не в том, чтобы делать больше каждый день, а в том, чтобы делать все разумно. Иногда одна процедура в месяц может заменить десятки утренних ритуалов и это о комфорте, уверенности и времени для себя. Потому что настоящая роскошь сегодня, это проснуться и уже выглядеть на все сто.