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- Косметология
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Могут ли пептиды заменить ботокс: рассказывает дерматокосметолог
Мир косметологии переживает тихую, но фундаментальную революцию. То, что еще несколько лет назад казалось альтернативой, сегодня уверенно занимает центральное место в уходе за кожей. Речь идет о пептидах — маленьких молекулах, поддерживающих молодость многих женщин.
Пептиды не парализуют мускулы, не вызывают утраты мимики, не изменяют эмоциональное восприятие. Однако пептиды становятся новой классикой в уходе: действуют глубоко, естественно и без весомых потерь.
Врач-дерматокосметолог, основательница бренда профессиональных средств по уходу за кожей Meder — Тийна Медер — рассказала о роли пептидов, их видах и могут ли они заменить ботокс.
Роли пептидов
Аминокислотные цепи пептидов активируют фибробласты до выработки коллагена, успокаивают воспалительные процессы, выравнивают тон кожи, транспортируют микроэлементы и мягко расслабляют мимические мышцы без токсического вмешательства.
Основные виды пептидов и их функционал включают:
Сигнальные пептиды стимулируют клетки к выработке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшают пигментацию и успокаивают воспаление.
Пептиды-носители транспортируют микроэлементы (медь, марганец) к клеткам кожи, ускоряя заживление и укрепляя защитные механизмы.
Нейропептиды расслабляют мимические мышцы без паралича, деликатно уменьшая морщины, сохраняя при этом естественную мимику.
Пептиды-ингибиторы ферментов замедляют разрушение коллагена и эластина, защищая структуру кожи от возрастных изменений.
Проникающие пептиды обеспечивают более глубокое проникновение активных компонентов, усиливая эффективность косметических средств.
Благодаря такой широкой разновидности пептиды все активнее интегрируются в косметологические формулы.
Что же теперь с ботоксом
Ботулотоксин уже давно занял твердую лидирующую позицию в борьбе с морщинами. Его действие базируется на параличе мимических мышц – именно это позволяет быстро разгладить кожу, но также вызывает ряд нюансов.
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, выявило неожиданный побочный эффект: снижение сексуального возбуждения у женщин после инъекций в область лба и вокруг глаз. Участницы сообщали о сложности в достижении оргазма и уменьшении эмоциональной вовлеченности. Причина — нарушение так называемого O Face — характерного выражения лица, сопровождающего сексуальное напряжение и оргазм. Как выяснилось, это выражение не просто внешнее проявление эмоции, а ее телесная часть. Утрата мимики изменяет качество переживаний.
Так что же выбрать?
Ботокс обеспечивает быстрый эффект в борьбе с морщинами, однако уносит из нашей жизни еще очень важную его часть – удовольствие. Блокировка мышечной активности может влиять не только на внешность, но и на мимику, что является важной частью чувственного и эмоционального опыта.
Пептиды действуют глубже и мягче: стимулируют регенерацию, не нарушают мышечную работу и не имеют известных побочных воздействий на сексуальное или эмоциональное здоровье.
Когда выбор становится между мгновенным эффектом и длительным результатом, следует ориентироваться не только на время и внешние факторы, но и учитывать свой комфорт и физиологические особенности.