Как увлажнить, смягчить и защитить кожу рук зимой

Зимой руки сохнут, а кожа шелушится и трескается. Виной всему сухой воздух в отапливаемых помещениях и холодный на улице.

Как защитить руки от ветра, холода и сухости, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Правило №1: не мойте руки горячей водой

Ученые из Ратгерского университета установили, что микробы одинаково чувствительные как к холодной, так и к горячей воде. Значение имеет не температура воды, а соблюдение правил мытья рук:

наносите мыло равномерно на всю поверхность рук до кистей;

мойте ладони с тыльной и лицевой стороны под проточной водой;

уделяйте внимание зоне между пальцами, подушечкам пальцев и большим пальцам;

время мытья рук - не менее 20 секунд;

температура воды - комфортная для кожи, то есть не обжигает и не обмораживает руки.

Правило №2: пользуйтесь натуральным мылом

Натуральное мыло, как и душистое, содержит щелочь. Нормальный кислотно-щелочной баланс мыла для рук составляет от 7 до 11 pH. Но в составе натурального мыла нет агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые смывают с рогового слоя кожи липидный защитный слой. Он восстанавливается, однако, если вы моете руки часто, восстанавливается медленно.

В составе натурального мыла присутствуют базовые и эфирные масла, травяные отвары, какао, мед, пчелиный воск, глина, глицерин.

Правило №3: после мытья рук наносите на кожу увлажняющий крем

Увлажняющий крем быстро впитывается, насыщает кожу увлажняющими компонентами и устраняет сухость (стянутость). Поэтому в его составе ищите воду, гиалуроновую или молочную кислоту, глицерин, аллантоин, мочевину, аминокислоты, экстракты растений. Масел в увлажняющем креме либо нет, либо они присутствуют в минимальном количестве.

Правило №4: используйте питательный крем

Питательный крем содержит базовые масла и их производные, эфирные масла, ланолин, сквален, холестерол, жирные кислоты, глицерин. В состав питательного крема обязательно добавляют увлажняющие ингредиенты, например, глицерин. Он встраивается в липидно-масляный состав, чтобы притягивать молекулы воды.

Питательный крем смягчает огрубевшую и обветренную кожу, восстанавливает липидный барьер и устраняет раздражение.

Зимой я рекомендую днем использовать увлажняющий крем, вечером и на ночь наносить питательный. Если кожа очень сухая и шелушится, можно пользоваться маслами, но курсом - до исчезновения симптомов сухости и раздражения. Поскольку масла кожу питают и смягчают, но не увлажняют.

Правило №4: делайте эксфолиацию

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Эксфолиация - это отшелушивание ороговевших чешуек кожи. Для того чтобы избавиться от чешуек, пользуйтесь пилингами с фруктовыми кислотами, сахарным или минеральным скрабами. Для кожи рук и тела в домашних условиях подойдет смесь кофейного жмыха и меда. Или смесь кофейного жмыха и жидкого мыла.

Отшелушивание ороговевших чешуек улучшает микроциркуляцию крови, повышает проницаемость кожи, ускоряет регенерационные процессы. Кожа обновляется и становится гладкой, как шелк.

Правило №5: пользуйтесь масками для рук

Это могут быть одноразовые тканевые маски-перчатки, пропитанные полезными ингредиентами. Или гелевые и кремовые, которые идут в комплекте с перчатками.

Многоразовые косметические перчатки из хлопка улучшают впитывание плотного крема или увлажняющей маски для рук. Их рекомендуют носить на руках не менее 30 минут. Можно надевать на ночь после применения питательного крема или базового масла.

Также существуют гелевые увлажняющие SРА-перчатки для одноразового и многоразового использования. Они выполняют такие же задачи, как и другие маски, - увлажняют, питают, восстанавливают.

Маски для рук, как и маски для лица, являются частью дополнительного ухода. Для получения результата советую применять курсами - 2-3 раза в неделю. Многоразовые SРА-перчатки рассчитаны на 20-30 процедур и больше.

Правило №6: полюбите парафинотерапию

Для проведения процедуры вам понадобится набор для парафинотерапии. В нем есть все необходимое, начиная от скраба для рук и заканчивая увлажняющим кремом. Также вы можете приобрести парафинотопку, косметический парафин и крем для рук, что сэкономит растраты.

Первый этап парафинотерапии - сделайте скраб, чтобы удалить ороговевшие чешуйки.

Второй - нанесите на сухую кожу косметическое масло или питательный крем.

Третий - аккуратно окуните руку в теплый парафин, затем подождите 3-5 секунд, за это время парафин на руке остынет и образует перчатку. Повторно окуните руку еще 2 раза. Всего вы должны погружать каждую руку в парафин 3 раза.

Четвертый этап - наденьте на руку одноразовые перчатки для парафинотерапии или целлофановые пакеты. Сверху - варежку.

Пятый - спустя 20-25 минут снимите варежки вместе со слепком вашей руки. Происходит это легко и безболезненно, благодаря предварительному нанесению масел или питательного крема.

Шестой - нанесите на кожу увлажняющий крем.

В чем польза процедуры? Парафинотерапия:

увлажняет и смягчает кожу;

очищает поры;

восстанавливает липидный баланс;

ускоряет заживление ран и мелких трещин;

улучшает микроциркуляцию крови;

прогревает кожу и суставы - показана при полиартрите.

Проводить парафинотерапию можно раз в неделю.

Не рекомендуется делать горячую парафинотерапию при инфекционных заболеваниях кожи, сахарном диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при наличии ссадин, порезов, аллергии.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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